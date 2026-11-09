Xiaomi 18 Pro और Pro Max की लॉन्च डेट कंफर्म, कलर्स, कैमरा और डिस्प्ले की डिटेल्स आई सामने
Xiaomi 18 Pro सीरीज में बैक डिस्प्ले और लीका डुअल 200MP कैमरा सिस्टम के साथ पर्सनलाइजेशन को नए स्तर पर ले जाया गया है.
Published : November 9, 2026 at 8:22 PM IST
हैदराबाद: शाओमी ने अपने नए फोन सीरीज यानी Xiaomi 18 Pro सीरीज के ग्लोबल लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि इस नई पोन सीरीज का ग्लोबल लॉन्च पेरिस में 17 नवंबर को किया जाएगा.
इस सीरीज में नए फ्लैगशिप फोन्स होंगे, जिनके नाम Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max है. इस इवेंट का आयोजन पेरिस में दोपहर 2 बजे GMT+1 यानी भारत के समय के अनुसार शाम को 6:30 बजे (6:30 PM IST) शुरू होगा. इसे यूट्यूब पर लाइव देखा जा सकेगा.
शाओमी ने इस फोन को चीन में सितंबर के आखिर में लॉन्च किया था और अब इसका ग्लोबल वर्ज़न नवंबर में लॉन्च किया जा रहा है. शाओमी ने साफ कहा है कि इस सीरीज में सिर्फ दो ही मॉडल होंगे, जिन्हें ग्लोबल मार्केट में पेश किया जाएगा. इस सीरीज का बेस या अल्ट्रा मॉडल लॉन्च नहीं होगा. कंपनी ने बताया कि इवेंट में कुछ और भी सरप्राइज होंगे. इनमें Xiaomi Watch S5 41mm भी शामिल हो सकता है, जिसे अभी तक कंपनी ने सिर्फ अपने घरेलू मार्केट चीन में ही लॉन्च किया है.
You can never have too many screens. More surprises at Xiaomi Launch in Paris on November 17th at 14:00 (GMT+1). https://t.co/MAaxpI8Jmo— Xiaomi (@Xiaomi) November 9, 2026
नए कलर्स और डिज़ाइन डिटेल्स
शाओमी ने अपने आधिकारिक पोस्ट के जरिए फोन के कई कलर्स दिखाए हैं. इस फोन के वेलवेट रेड, कॉस्मिक ब्लू,ब्लैक और व्हाइट कलर्स तो कंफर्म हो चुके हैं. वेलवेट रेड कलर खास तौर पर आकर्षक दिख रहा है. कॉस्मिक ब्लू कलर में गोल्डन आर्क डिजाइन और क्वाड-रैप मिडफ्रेम दिया गया है. कंपनी ने कहा है कि 0.99 मिमी के बेहद पतले सिमेट्रिकल बेजल्स से स्क्रीन और भी बड़ी नजर आती है.
Introducing the unique Cosmic Blue of Xiaomi 18 Pro Series. With the Golden Arc design and a quad-wrap midframe, it feels as good as it looks. And ultra-thin 0.99mm symmetrical bezels give you more screen, less frame. Elegant, down to the last detail. https://t.co/IAzdNkBcXr— Xiaomi (@Xiaomi) November 9, 2026
बैक डिस्प्ले और कैमरा सिस्टम
इन फोन्स की सबसे बड़ी खासियत इनोवेटिव बैक डिस्प्ले है. इसके साथ ही LEICA डुअल-200MP कैमरा सिस्टम भी दिया गया है. शाओमी का कहना है कि पर्सनलाइजेशन और इमेजिंग को इससे अगले लेवल पर पहुंचाया गया है. दो साइज में आने वाले ये फोन एक ही रिफाइंड फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देंगे.
A new form of tech and imaging flagship is coming! Xiaomi 18 Pro Series is arriving with the innovative Back Display and Leica Dual-200MP Camera System. Personalization and imaging, pushed to the next level. Two sizes. One refined flagship experience. More surprises at Xiaomi Launch in Paris on November 17th at 14:00 (GMT+1).— Xiaomi (@Xiaomi) November 9, 2026
शाओमी ने ऊपर दिए गए डिटेल्स को कंफर्म कर दिया है, लेकिन इनके अलावा भी शाओमी 18 प्रो सीरीज के कई स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स सोशल मीडिया पर लीक हो रहे हैं. मशहूर टिप्स्टर में से एक देबयन रॉय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस फोन सीरीज के कुछ संभावित फीचर्स लीक किए हैं.
Meet our exclusive Velvet Red design of Xiaomi 18 Pro Series, seamlessly blending distinctive aesthetics with cutting-edge technology. Striking in red, born to impress. Coming November 17th! https://t.co/BSYoasATQ7— Xiaomi (@Xiaomi) November 9, 2026
Xiaomi 18 Pro सीरीज: संभावित फीचर्स
|फीचर
|Xiaomi 18 Pro
|Xiaomi 18 Pro Max
|डिस्प्ले
|6.4 इंच 1.5K 120Hz फ्लैट LTPO OLED
|6.9 इंच 1.5K 120Hz फ्लैट LTPO OLED
|प्रोसेसर
|स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6
|स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6
|रियर स्मार्ट डिस्प्ले
|2.9 इंच 120Hz OLED
|2.9 इंच 120Hz OLED
|कैमरा
|200एमपी मेन + 50एमपी अल्ट्रा वाइड + 200एमपी पेरिस्कोप टेलीफोटो
|200एमपी मेन + 50एमपी अल्ट्रा वाइड + 200एमपी पेरिस्कोप टेलीफोटो
|बैटरी और चार्जिंग
|6000mAh, 90W वायर्ड
|7050mAh, 100W वायर्ड
|अनुमानित कीमत (12+256GB)
|1449 यूरो
|1649 यूरो