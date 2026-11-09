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Xiaomi 18 Pro और Pro Max की लॉन्च डेट कंफर्म, कलर्स, कैमरा और डिस्प्ले की डिटेल्स आई सामने

Xiaomi 18 Pro सीरीज में बैक डिस्प्ले और लीका डुअल 200MP कैमरा सिस्टम के साथ पर्सनलाइजेशन को नए स्तर पर ले जाया गया है.

Only two Pro models will be featured at the event taking place in Paris on November 17, and further surprises have also been promised.
पेरिस में 17 नवंबर को होने वाले इवेंट में सिर्फ दो प्रो मॉडल आएंगे और और भी सरप्राइज का वादा किया गया है. (Xiaomi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 9, 2026 at 8:22 PM IST

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हैदराबाद: शाओमी ने अपने नए फोन सीरीज यानी Xiaomi 18 Pro सीरीज के ग्लोबल लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि इस नई पोन सीरीज का ग्लोबल लॉन्च पेरिस में 17 नवंबर को किया जाएगा.

इस सीरीज में नए फ्लैगशिप फोन्स होंगे, जिनके नाम Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max है. इस इवेंट का आयोजन पेरिस में दोपहर 2 बजे GMT+1 यानी भारत के समय के अनुसार शाम को 6:30 बजे (6:30 PM IST) शुरू होगा. इसे यूट्यूब पर लाइव देखा जा सकेगा.

शाओमी ने इस फोन को चीन में सितंबर के आखिर में लॉन्च किया था और अब इसका ग्लोबल वर्ज़न नवंबर में लॉन्च किया जा रहा है. शाओमी ने साफ कहा है कि इस सीरीज में सिर्फ दो ही मॉडल होंगे, जिन्हें ग्लोबल मार्केट में पेश किया जाएगा. इस सीरीज का बेस या अल्ट्रा मॉडल लॉन्च नहीं होगा. कंपनी ने बताया कि इवेंट में कुछ और भी सरप्राइज होंगे. इनमें Xiaomi Watch S5 41mm भी शामिल हो सकता है, जिसे अभी तक कंपनी ने सिर्फ अपने घरेलू मार्केट चीन में ही लॉन्च किया है.

नए कलर्स और डिज़ाइन डिटेल्स

शाओमी ने अपने आधिकारिक पोस्ट के जरिए फोन के कई कलर्स दिखाए हैं. इस फोन के वेलवेट रेड, कॉस्मिक ब्लू,ब्लैक और व्हाइट कलर्स तो कंफर्म हो चुके हैं. वेलवेट रेड कलर खास तौर पर आकर्षक दिख रहा है. कॉस्मिक ब्लू कलर में गोल्डन आर्क डिजाइन और क्वाड-रैप मिडफ्रेम दिया गया है. कंपनी ने कहा है कि 0.99 मिमी के बेहद पतले सिमेट्रिकल बेजल्स से स्क्रीन और भी बड़ी नजर आती है.

बैक डिस्प्ले और कैमरा सिस्टम

इन फोन्स की सबसे बड़ी खासियत इनोवेटिव बैक डिस्प्ले है. इसके साथ ही LEICA डुअल-200MP कैमरा सिस्टम भी दिया गया है. शाओमी का कहना है कि पर्सनलाइजेशन और इमेजिंग को इससे अगले लेवल पर पहुंचाया गया है. दो साइज में आने वाले ये फोन एक ही रिफाइंड फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देंगे.

शाओमी ने ऊपर दिए गए डिटेल्स को कंफर्म कर दिया है, लेकिन इनके अलावा भी शाओमी 18 प्रो सीरीज के कई स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स सोशल मीडिया पर लीक हो रहे हैं. मशहूर टिप्स्टर में से एक देबयन रॉय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस फोन सीरीज के कुछ संभावित फीचर्स लीक किए हैं.

Xiaomi 18 Pro सीरीज: संभावित फीचर्स

फीचरXiaomi 18 ProXiaomi 18 Pro Max
डिस्प्ले6.4 इंच 1.5K 120Hz फ्लैट LTPO OLED6.9 इंच 1.5K 120Hz फ्लैट LTPO OLED
प्रोसेसरस्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6
रियर स्मार्ट डिस्प्ले2.9 इंच 120Hz OLED2.9 इंच 120Hz OLED
कैमरा200एमपी मेन + 50एमपी अल्ट्रा वाइड + 200एमपी पेरिस्कोप टेलीफोटो200एमपी मेन + 50एमपी अल्ट्रा वाइड + 200एमपी पेरिस्कोप टेलीफोटो
बैटरी और चार्जिंग6000mAh, 90W वायर्ड7050mAh, 100W वायर्ड
अनुमानित कीमत (12+256GB)1449 यूरो1649 यूरो

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