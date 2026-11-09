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Xiaomi 18 Pro और Pro Max की लॉन्च डेट कंफर्म, कलर्स, कैमरा और डिस्प्ले की डिटेल्स आई सामने

पेरिस में 17 नवंबर को होने वाले इवेंट में सिर्फ दो प्रो मॉडल आएंगे और और भी सरप्राइज का वादा किया गया है. ( Xiaomi )

हैदराबाद: शाओमी ने अपने नए फोन सीरीज यानी Xiaomi 18 Pro सीरीज के ग्लोबल लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि इस नई पोन सीरीज का ग्लोबल लॉन्च पेरिस में 17 नवंबर को किया जाएगा.

इस सीरीज में नए फ्लैगशिप फोन्स होंगे, जिनके नाम Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max है. इस इवेंट का आयोजन पेरिस में दोपहर 2 बजे GMT+1 यानी भारत के समय के अनुसार शाम को 6:30 बजे (6:30 PM IST) शुरू होगा. इसे यूट्यूब पर लाइव देखा जा सकेगा.

शाओमी ने इस फोन को चीन में सितंबर के आखिर में लॉन्च किया था और अब इसका ग्लोबल वर्ज़न नवंबर में लॉन्च किया जा रहा है. शाओमी ने साफ कहा है कि इस सीरीज में सिर्फ दो ही मॉडल होंगे, जिन्हें ग्लोबल मार्केट में पेश किया जाएगा. इस सीरीज का बेस या अल्ट्रा मॉडल लॉन्च नहीं होगा. कंपनी ने बताया कि इवेंट में कुछ और भी सरप्राइज होंगे. इनमें Xiaomi Watch S5 41mm भी शामिल हो सकता है, जिसे अभी तक कंपनी ने सिर्फ अपने घरेलू मार्केट चीन में ही लॉन्च किया है. नए कलर्स और डिज़ाइन डिटेल्स शाओमी ने अपने आधिकारिक पोस्ट के जरिए फोन के कई कलर्स दिखाए हैं. इस फोन के वेलवेट रेड, कॉस्मिक ब्लू,ब्लैक और व्हाइट कलर्स तो कंफर्म हो चुके हैं. वेलवेट रेड कलर खास तौर पर आकर्षक दिख रहा है. कॉस्मिक ब्लू कलर में गोल्डन आर्क डिजाइन और क्वाड-रैप मिडफ्रेम दिया गया है. कंपनी ने कहा है कि 0.99 मिमी के बेहद पतले सिमेट्रिकल बेजल्स से स्क्रीन और भी बड़ी नजर आती है.