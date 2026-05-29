5X टेलीफोटो कैमरा के साथ 4 जून को भारत में लॉन्च होगा Xiaomi 17T, जानें क्या होंगे फीचर्स
Xiaomi ने ग्लोबल मार्केट के लिए अपना नया Xiaomi 17T स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इसे 4 जून को भारत में उतारा जाएगा.
Published : May 29, 2026 at 1:11 PM IST
हैदराबाद: Xiaomi 17T भारत में 4 जून को लॉन्च होने वाला है. हालांकि, डिवाइस को Xiaomi 17T Pro के साथ कुछ ग्लोबल मार्केट में अनाउंस किया गया है. डिवाइस का इंडियन वेरिएंट अपने ग्लोबल वेरिएंट जैसा ही होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत में डिवाइस के सभी कन्फर्म्ड स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स यूरोपियन वेरिएंट जैसे ही हैं, जिसमें डिज़ाइन, चिपसेट और बैटरी शामिल हैं.
यूरोप में Xiaomi 17T में MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट मिलता है, जिसे Xiaomi के Surge T1 Plus और T1S चिप्स के साथ जोड़ा गया है, साथ ही इसमें 3D Ice Loop कूलिंग सिस्टम भी है. भारत में Xiaomi 17T की माइक्रोसाइट से भी यह कन्फर्म होता है कि फोन में यही प्रोसेसर लगा है.
हालांकि, ग्लोबल वेरिएंट में कुछ खास स्थितियों में 1.3 किलोमीटर तक की दूरी पर ऑफलाइन कम्युनिकेशन के लिए Astro Communication सिस्टम का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन भारतीय वेरिएंट में यह फीचर शायद नहीं दिया जाएगा. ग्लोबल वेरिएंट की तरह, Xiaomi 17T इंडिया मॉडल में 6,500 mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी इस्तेमाल की जाएगी, जो 67W हाइपरचार्ज फास्ट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है.
स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने कन्फर्म किया है कि भारत में आने वाले 17T स्मार्टफोन में Leica कैमरा सिस्टम दिया जाएगा, जो पीछे की तरफ तीन अलग-अलग सेंसर का इस्तेमाल करके 23mm से 115mm तक की वाइड फोकल लेंथ को सपोर्ट करेगा. कैमरा सिस्टम में टेलीफोटो लेंस के साथ 5x ऑप्टिकल ज़ूम और Leica लाइव पोर्ट्रेट शामिल हैं.
Distance is just a number when you have the right lens.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) May 24, 2026
Capture every detail #FarBetter with the 5x optical zoom on the #Xiaomi17T.
India launch 4th June, 2026.
Know More: https://t.co/dgyb6Sjegd pic.twitter.com/qyv4dzELse
कैमरा सिस्टम टेलीमैक्रो, टेली-पोर्ट्रेट, टेली-स्टेज और अल्ट्रा ज़ूम जैसे कई स्टाइल भी इनेबल करता है. Xiaomi 17T के ग्लोबल वेरिएंट में वही ट्रिपल-रियर कैमरा सेटअप है, जो Leica से पावर्ड है. इसमें 5x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, 50MP लाइट फ्यूजन 800 सेंसर और 12MP अल्ट्रावाइड-एंगल सेंसर है.
स्मार्टफोन निर्माता Xiaomi ने कन्फर्म किया है कि भारत में 17T मॉडल में चार TUV राइनलैंड सर्टिफिकेशन दिए जाएंगे, जिसमें लो ब्लू लाइट, फ्लिकर फ्री, सर्कैडियन फ्रेंडली और इंटेलिजेंट आई केयर सर्टिफिकेशन शामिल हैं.
इस स्मार्टफोन में 6.59-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसमें 1.5K रिज़ॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+, डॉल्बी विजन, 100 परसेंट DCI-P3 कलर गैमट कवरेज और 3,500 nits तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट होगा.
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The #Xiaomi17T introduces our most comprehensive eye care display yet, backed by 4 key areas and 35 test indicators.
From full brightness DC dimming to 1 nit ultra-dim brightness, we are bringing a screen that's #FarBetter for… pic.twitter.com/IjKdkgXOkB
यूरोपियन मार्केट में Xiaomi 17T की कीमत EUR 749 से शुरू होती है, जो बेस 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है, जो भारत में लगभग 83,000 रुपये है. भारत में भी इसकी कीमत इसी के आसपास हो सकती है, जो iPhone 17 के स्टैंडर्ड वेरिएंट के लगभग बराबर है. Xiaomi 17T ब्लैक, ब्लू, ओपल व्हाइट और वॉयलेट कलर ऑप्शन में आता है.