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4 जून को भारत में लॉन्च होगा शाओमी का पावरफुल फोन, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स ने बढ़ाई उत्सुकता

भारत में चार साल बाद T सीरीज की वापसी यूजर्स को बेहतरीन परफॉर्मेंस और डिस्प्ले एक्सपीरियंस देने वाली है. ( Image Credit: Xiaomi )

हैदराबाद: शाओमी अपने प्रीमियम T सीरीज वापस लेकर आ रहा है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि Xiaomi 17T और Xiaomi 17T Pro सीरीज का ग्लोबल लॉन्च अगले हफ्ते 28 मई 2026 को होगा. भारत में स्टैंडर्ड Xiaomi 17T मॉडल 4 जून 2026 को लॉन्च किया जाएगा. भारत में शाओमी अपनी टी सीरीज फोन को 4 साल के बाद वापस ला रहा है. शाओमी ने हाल ही में अपने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर इस सीरीज का डिज़ाइन पेश किया है. इस प्रीमियम फोन सीरीज के दोनों मॉडल्स अलग-अलग डिस्प्ले साइज़ में लॉन्च किए जाएंगे. छोटा मॉडल वायलेट कलर में आएगा, जबकि बड़ा मॉडल डीप ब्लू शेड में लॉन्च किया जाएगा. दोनों फोन्स का डिज़ाइन एक जैसा दिख रहा है. इनमें स्क्वायर शेप का रियर कैमरा मॉड्यूल होगा, जिसमें Leica ट्यून्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. LED फ्लैश को मॉड्यूल के बगल में रखा गया है. फोन के बैक पैनल पर फ्लैट मेटल फ्रेम है, जबकि पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दाईं तरफ हैं. लेफ्ट साइड क्लीन रखी गई है. Xiaomi 17T के मुख्य फीचर्स