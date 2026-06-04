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Xiaomi 17T भारत में लॉन्च, Leica कैमरा और 6500mAh बैटरी से लैस, जानें कीमत एंड ऑफर्स

बैंक ऑफर्स लगाने के बाद Xiaomi 17T की कीमत 54,999 रुपये हो जाती है और कंपनी एक साल में 60 प्रतिशत बायबैक की गारंटी भी दे रही है. ( Image Credit: Xiaomi )

हैदराबाद: शाओमी ने भारत में अपने एक प्रीमियम फोन को लॉन्च किया है, जो यूज़र्स को फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दे सकता है. शाओमी के इस नए फोन का नाम Xiaomi 17T है, जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही थी. आज आखिरकार इस फोन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. यह फोन Xiaomi 17 सीरीज का ही हिस्सा है और इसमें Leica-ट्यून्ड कैमरा सेटअप के साथ कई दमदार फीचर्स दिए गए हैं. जो लोग प्रीमियम फोटोग्राफी का अनुभव लेना चाहते हैं लेकिन बजट की चिंता भी है, उनके लिए यह फोन काफी आकर्षक विकल्प बन सकता है. कीमत और लॉन्च ऑफर Xiaomi 17T की कीमत 59,999 रुपये से शुरू होती है. इस कीमत में यूज़र्स को 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है. वहीं, इसके 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपये है. हालांकि, लॉन्च ऑफर के साथ इस फोन की कीमत काफी कम हो जाती है. अगर आप इस फोन को HDFC Bank, SBI Card, American Express और ICICI Bank कार्ड्स के जरिए पेमेंट करके खरीदेंगे तो आपको 5000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. इस डिस्काउंट के साथ 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 54,999 रुपये है और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये है. इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के कार्डहोल्डर्स को 5,000 रुपये का कैशबैक भी मिल सकता है. इस फोन को खरीदने वाले यूज़र्स को लॉन्च ऑफर के तहत 18 महीनों की नो कॉस्ट ईएमआई और जीरो डाउन पेमेंट का ऑप्शन भी दिया जा रहा है. इसके अलावा कंपनी ने एक साल के भीतर 60% बायबैक गारंटी का भी ऐलान किया है, जिससे बेस वेरिएंट की ओएक साल की असली लागत सिर्फ 19,000 रुपये तक भी आ सकती है.