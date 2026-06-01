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Xiaomi 17T: 4 जून को भारत में होगा लॉन्च, जानें कंफर्म स्पेसिफिकेशन्स और डिटेल्स

Xiaomi 17T में 67W HyperCharge सपोर्ट, Eye-Care AMOLED डिस्प्ले और HyperAI फीचर्स के साथ शानदार यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा. ( Image Credit: Xiaomi )

हैदराबाद: Xiaomi एक बार फिर भारत के स्मार्टफोन मार्केट में तहलका मचाने की तैयारी कर चुका है. कंपनी 4 जून को भारत में अपना एक प्रीमियम फोन लॉन्च कर रही है, जिसका नाम Xiaomi 17T है. इस फोन के लॉन्च से पहले कंपनी ने कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है और कुछ दिन पहले ही इस फोन को ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च किया गया था. इस फोन के फीचर्स को देखने के बाद इतना तो क्लियर हो गया है कि यह डिवाइस मिड-रेंज सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनने वाली है. Xiaomi 17T में MediaTek का Dimensity 8500-Ultra चिपसेट दिया गया है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग दोनों के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में सक्षम है. ग्लोबल वेरिएंट के आधार पर उम्मीद है कि भारतीय मॉडल में 12GB तक RAM और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज का विकल्प मिलेगा. फोन Xiaomi HyperOS 3 पर चलेगा और इसमें कई HyperAI फीचर्स जैसे AI Writing, AI Speech Recognition, AI Interpreter और Google Gemini इंटीग्रेशन भी शामिल होंगे. Leica कैमरा: फोटोग्राफी का नया अनुभव इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है इसका Leica-ब्रांडेड कैमरा सिस्टम. रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा और उसमें Light Fusion 800 सेंसर और OIS सपोर्ट भी होंगे. दूसरा कैमरा 50MP का Leica पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ आएगा, जो 5x ऑप्टिकल ज़ूम और 23mm से 115mm की फोकल रेंज देता है.