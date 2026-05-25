ETV Bharat / technology

Xiaomi 17T में मिलेगा Leica टेलीफोटो कैमरा और 120x ज़ूम, लॉन्च से डिटेल्स कंफर्म

यह फोन जनवरी 2022 के बाद Xiaomi की T सीरीज़ की पहली वापसी है जो चार साल के लंबे इंतज़ार को खत्म करेगा. ( Image Credit: Xiaomi )

Xiaomi 17T को पहले 28 मई को चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद 4 जून को भारत में इसे आधिकारिक तौर पर पेश किया जाएगा. भारत में इस फोन की बिक्री अमेजन के जरिए होगी. कंपनी ने इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है जहां फोन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां पहले ही सामने आ चुकी हैं.

हैदराबाद: Xiaomi एक बार फिर भारतीय स्मार्टफोन बाज़ार में धमाकेदार वापसी करने की तैयारी में है. चीन की इस कंपनी ने हाल ही में ऐलान किया है कि Xiaomi 17T अगले महीने की शुरुआत में भारत में लॉन्च होने वाला है. यह फोन शाओमी की T सीरीज की वापसी के लिहाज से भी काफी खास है क्योंकि जनवरी 2022 में ही आखिरी बार शाओमी T-सीरीज का कोई फोन भारत में लॉन्च हुआ था. उस फोन का नाम Xiaomi 11T Pro था. उस फोन के बाद अब कंपनी Xiaomi 17T को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

कैमरे के मामले में Xiaomi 17T काफी दमदार नज़र आ रहा है. फोन के पीछे Leica-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा जो एक स्क्वायर शेप के कैमरा मॉड्यूल में रखा गया है. अमेज़न माइक्रोसाइट से यह भी पता चला है कि इसमें Leica-ट्यून्ड टेलीफोटो कैमरा होगा. यह टेलीफोटो शूटर 5x ऑप्टिकल ज़ूम, 10x ऑप्टिकल क्वालिटी ज़ूम और AI की मदद से 120x डिजिटल ज़ूम तक की सुविधा देगा. लेंस की फोकल लेंथ 23mm से लेकर 115mm तक होगी और अपर्चर f/3.0 रहेगा. इसके अलावा कैमरे से जुड़ी बाकी जानकारियां कंपनी 26 मई को शेयर करेगी.

Xiaomi 17T का डिज़ाइन

डिज़ाइन की बात करें तो Xiaomi 17T में फ्लैट मेटल फ्रेम दिया गया है. फोन के दाईं तरफ पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल हैं जबकि बाईं तरफ कुछ नहीं है जिससे इसका लुक काफी साफ-सुथरा लग रहा है. इसमें फ्लैट पैनल के नीचे बाईं तरफ Xiaomi की वर्टिकल ब्रांडिंग दिखती है और कैमरा मॉड्यूल के बगल में LED फ्लैश भी दिया गया है. कलर ऑप्शन के तौर पर ग्लोबल मार्केट में यह वॉयलेट शेड में आएगा, हालांकि भारतीय कलर ऑप्शन के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

ग्लोबल मार्केट में शाओमी अपने इस फोन सीरीज के दोनों फोन्स यानी Xiaomi 17T और Xiaomi 17T Pro को लॉन्च करने वाली है. हालांकि, भारत में अभी तक सिर्फ स्टैंडर्ड Xiaomi 17T की लॉन्च डेट ही कन्फर्म हुई है.