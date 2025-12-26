ETV Bharat / technology

DSLR-स्टाइल रोटरी रिंग जूम कैमरा के साथ लॉन्च हुआ Xiaomi 17 Ultra, जानें क्या है कीमत

Xiaomi ने पनी फ्लैगशिप लाइनअप के चौथे मॉडल के तौर पर Xiaomi 17 Ultra को लॉन्च कर दिया है.

Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra (फोटो - Xiaomi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 26, 2025 at 11:57 AM IST

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने गुरुवार को चीन में अपनी फ्लैगशिप लाइनअप के चौथे मॉडल के तौर पर Xiaomi 17 Ultra को लॉन्च कर दिया है. यह Xiaomi 15 Ultra को रिप्लेस करने वाला है, जिसे इस साल की शुरुआत में देश में उतारा गया था. यह स्मार्टफोन अपने पिछले मॉडल की तुलना में कई अपग्रेड के साथ आता है, जिसमें बैटरी, चिपसेट, परफॉर्मेंस और कैमरे शामिल हैं.

इसके अलावा, नया Xiaomi 17 Ultra क्वालकॉम के फ्लैगशिप ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आने वाला है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है. इस फोन में Leica-ट्यून्ड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का मेन शूटर और 200-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है.

Xiaomi 17 Ultra की कीमत
नए Xiaomi 17 Ultra को कंपनी ने कुल तीन वेरिएंट में उतारा है. जहां इसके 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत CNY 6,999 यानी लगभग 90,000 रुपये से शुरू होती है, वहीं इसके 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले हायर-एंड ऑप्शन की कीमत CNY 7,499 यानी लगभग 96,000 रुपये है. इसके अलावा, टॉप-ऑफ-द-लाइन 16GB RAM + 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 8,499 यानी लगभग 1,09,000 रुपये है.

इसके अलावा, Xiaomi ने नए 17 Ultra Leica Edition को भी पेश किया है, जिसके 16GB RAM + 512GB स्टोरेज ऑप्शन के लिए CNY 7,999 यानी लगभग 1,02,000 रुपये और 16GB RAM + 1TB स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 8,999 यानी लगभग 1,15,000 रुपये रखी गई है. यह ब्लैक और ऑफ व्हाइट शेड्स में पेश किया गया है.

नया Xiaomi 17 Ultra 27 दिसंबर को Xiaomi ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए चीन में सेल के लिए उपलब्ध होगा. यह ब्लैक, व्हाइट, कोल्ड स्मोकी पर्पल और स्टारी ग्रीन (चीनी से अनुवादित) कलर में मिलेगा.

Xiaomi 17 Ultra के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स
स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Xiaomi 17 Ultra Android 16-बेस्ड HyperOS 3 पर चलता है. इसमें 6.9-इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 1,060 निट्स तक पीक ब्राइटनेस और ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास 3 प्रोटेक्शन मिलता है. यह फोन क्वालकॉम के फ्लैगशिप ऑक्टा कोर 3nm स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आता है, जो एड्रेनो 840 GPU के साथ जोड़ा गया है.

इसमें 16GB तक LPDDR5x अल्ट्रा रैम और 1TB UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिलता है. कैमरे की बात करें तो, Xiaomi 17 Ultra में Leica-ट्यून किया हुआ, ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट मिलता है, जिसमें 1-इंच सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सल का LOFIC Omnivision 1050L प्राइमरी शूटर है.

इसमें 50-मेगापिक्सल का Samsung JN5 अल्ट्रावाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी लगाया गया है, जो 3.2x से 4.3x कंटीन्यूअस ऑप्टिकल ज़ूम को सपोर्ट करता है. यह फ़ोन 8K रिज़ॉल्यूशन तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. सामने की तरफ, हैंडसेट में 50-मेगापिक्सल का OV50M सेल्फ़ी कैमरा भी है.

बैटरी पैक पर नजर डालें तो नए Xiaomi 17 Ultra में 6,800mAh की बैटरी लगाई गई है, जो 90W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. कनेक्टिविटी के लिए, यह फोन 5G, 4G LTE, एक USB टाइप-C पोर्ट, NFC, Wi-Fi 7 और ब्लूटूथ 5.4 को सपोर्ट करता है.

इसके अलावा, यह डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है. इस हैंडसेट में सिक्योरिटी के लिए 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है. इस हैंडसेट की मोटाई 8.29mm है, जबकि इसका वज़न लगभग 224g है.

