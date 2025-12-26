ETV Bharat / technology

DSLR-स्टाइल रोटरी रिंग जूम कैमरा के साथ लॉन्च हुआ Xiaomi 17 Ultra, जानें क्या है कीमत

Xiaomi 17 Ultra ( फोटो - Xiaomi )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने गुरुवार को चीन में अपनी फ्लैगशिप लाइनअप के चौथे मॉडल के तौर पर Xiaomi 17 Ultra को लॉन्च कर दिया है. यह Xiaomi 15 Ultra को रिप्लेस करने वाला है, जिसे इस साल की शुरुआत में देश में उतारा गया था. यह स्मार्टफोन अपने पिछले मॉडल की तुलना में कई अपग्रेड के साथ आता है, जिसमें बैटरी, चिपसेट, परफॉर्मेंस और कैमरे शामिल हैं. इसके अलावा, नया Xiaomi 17 Ultra क्वालकॉम के फ्लैगशिप ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आने वाला है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है. इस फोन में Leica-ट्यून्ड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का मेन शूटर और 200-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है. Xiaomi 17 Ultra की कीमत

नए Xiaomi 17 Ultra को कंपनी ने कुल तीन वेरिएंट में उतारा है. जहां इसके 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत CNY 6,999 यानी लगभग 90,000 रुपये से शुरू होती है, वहीं इसके 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले हायर-एंड ऑप्शन की कीमत CNY 7,499 यानी लगभग 96,000 रुपये है. इसके अलावा, टॉप-ऑफ-द-लाइन 16GB RAM + 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 8,499 यानी लगभग 1,09,000 रुपये है. इसके अलावा, Xiaomi ने नए 17 Ultra Leica Edition को भी पेश किया है, जिसके 16GB RAM + 512GB स्टोरेज ऑप्शन के लिए CNY 7,999 यानी लगभग 1,02,000 रुपये और 16GB RAM + 1TB स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 8,999 यानी लगभग 1,15,000 रुपये रखी गई है. यह ब्लैक और ऑफ व्हाइट शेड्स में पेश किया गया है. नया Xiaomi 17 Ultra 27 दिसंबर को Xiaomi ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए चीन में सेल के लिए उपलब्ध होगा. यह ब्लैक, व्हाइट, कोल्ड स्मोकी पर्पल और स्टारी ग्रीन (चीनी से अनुवादित) कलर में मिलेगा.