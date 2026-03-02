ETV Bharat / technology

Xiaomi 17 सीरीज भारत में होने वाली है लॉन्च, तारीख का हुआ खुलासा, Xiaomi Pad 8 भी होगा साथ

Xiaomi 17 Ultra की लॉन्च डेट का खुलासा ( फोटो - Xiaomi )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने अपने नए Xiaomi 17 Ultra को भारत में लॉन्च करने की तारीख का खुलासा कर दिया है. बता दें कि कंपनी ने इस फोन को बीती 28 फरवरी 2026 को कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था. इसके साथ ही, नए Xiaomi 17 और Xiaomi Pad 8 को भी चीनी टेक कंपनी के फरवरी लॉन्च इवेंट में लॉन्च किया गया था. हाल ही में, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने पुष्टि की थी कि कंपनी तीनों नए डिवाइस जल्द ही भारत में भी लॉन्च करेगी. अब, कंपनी ने घोषणा की है कि Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, और Xiaomi Pad 8 को मार्च के दूसरे हफ्ते में भारत में लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा, हाल ही में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फोन के लिए बनी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट ने वेबसाइट के ज़रिए उनकी उपलब्धता की जानकारी दी है. इस माइक्रोसाइट को अब Xiaomi 17 Ultra के खास स्पेसिफिकेशन्स बताने के लिए अपडेट कर दिया गया है. Xiaomi 17 सीरीज और Xiaomi Pad 8 की लॉन्च डेट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि नया Xiaomi 17 Ultra भारत में 11 मार्च को लॉन्च किया जाएगा, जिसके साथ Xiaomi 17 और Xiaomi Pad 8 भी उतारे जाएंगे. यह पिछले महीने के आखिर में तीनों डिवाइस के ग्लोबल लॉन्च के तुरंत बाद हुआ है.