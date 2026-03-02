Xiaomi 17 सीरीज भारत में होने वाली है लॉन्च, तारीख का हुआ खुलासा, Xiaomi Pad 8 भी होगा साथ
Xiaomi ने नए Xiaomi 17 Ultra को भारत में लॉन्च करने की तारीख का खुलासा कर दिया है. इसके साथ Xiaomi 17 भी लॉन्च होगा.
Published : March 2, 2026 at 1:25 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने अपने नए Xiaomi 17 Ultra को भारत में लॉन्च करने की तारीख का खुलासा कर दिया है. बता दें कि कंपनी ने इस फोन को बीती 28 फरवरी 2026 को कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था. इसके साथ ही, नए Xiaomi 17 और Xiaomi Pad 8 को भी चीनी टेक कंपनी के फरवरी लॉन्च इवेंट में लॉन्च किया गया था. हाल ही में, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने पुष्टि की थी कि कंपनी तीनों नए डिवाइस जल्द ही भारत में भी लॉन्च करेगी.
अब, कंपनी ने घोषणा की है कि Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, और Xiaomi Pad 8 को मार्च के दूसरे हफ्ते में भारत में लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा, हाल ही में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फोन के लिए बनी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट ने वेबसाइट के ज़रिए उनकी उपलब्धता की जानकारी दी है. इस माइक्रोसाइट को अब Xiaomi 17 Ultra के खास स्पेसिफिकेशन्स बताने के लिए अपडेट कर दिया गया है.
Xiaomi 17 सीरीज और Xiaomi Pad 8 की लॉन्च डेट
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि नया Xiaomi 17 Ultra भारत में 11 मार्च को लॉन्च किया जाएगा, जिसके साथ Xiaomi 17 और Xiaomi Pad 8 भी उतारे जाएंगे. यह पिछले महीने के आखिर में तीनों डिवाइस के ग्लोबल लॉन्च के तुरंत बाद हुआ है.
The global stage has been set, and now the masterpiece makes its way to India.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) February 28, 2026
Prepare to immerse yourself in a new era of photography with the #Xiaomi17Series and redefine your world of productivity on the #XiaomiPad8.
Launching in India on 11th March. Stay tuned! pic.twitter.com/rPaUiWcKTq
इस बात की जानकारी पहले ही सामने आई है कि Xiaomi 17 Ultra और Xiaomi 17 देश में Amazon और Xiaomi India ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. जानकारी के अनुसार, Xiaomi 17 Ultra के लिए खास माइक्रोसाइट को अपडेट किया गया है, जिससे इस स्मार्टफोन के बारे में कई जानकारी सामने आई हैं, जो इसके ग्लोबल वर्ज़न जैसी ही हैं.
Xiaomi 17 Ultra के स्पेसिफिकेशन
यह जानकारी सामने आई है कि इस स्मार्टफोन में Qualcomm का ऑक्टा कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा, जो 3nm प्रोसेस पर बना है. इसके अलावा, स्मार्टफोन में LPDDR5x RAM इस्तेमाल होगी, जिसे UPFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है.
भारतीय बाजार में, Xiaomi 17 Ultra में 6,000mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें 90W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जाएगा. चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने दावा किया कि स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर 1.5 दिन तक चल सकता है, और 1,600 चार्जिंग साइकिल के बाद इसकी ओरिजिनल बैटरी कैपेसिटी लगभग 80 प्रतिशत बनी रहेगी.
इसके अलावा, फोन Xiaomi के Android 16-बेस्ड HyperOS 3 पर चलेगा. हालांकि कंपनी ने अभी तक भारत में लॉन्च होने वाली इन डिवाइस की कीमतों का खुलासा नहीं किया है. लेकिन ग्लोबली Xiaomi 17 के 12GB + 256GB इंटर्नल स्टोरेज वाले वेरिएंट को EUR 999 यानी लगभग 1,07,449 की कीमत पर उतारा गया है.
वहीं, फ्लैगशिप Xiaomi 17 Ultra के 16GB+512GB ऑप्शन की कीमत EUR 1,499 यानी लगभग 1,61,264 रुपये रखी गई है. इसके बाद आखिर में, Xiaomi Pad 8 की कीमत EUR 449.9 यानी लगभग 48,397 रुपये है, जिसमें 8GB RAM और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज का विकल्प मिलता है.