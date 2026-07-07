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Xbox की CEO आशा शर्मा ने किया बड़ा ऐलान, जाएगी 3,200 कर्मचारियों की नौकरी

फाइल फोटो - 2013 में लॉस एंजिल्स में E3 गेम शो के दौरान Microsoft बूथ पर Xbox लोगो के पास से गुज़रता हुआ एक व्यक्ति. ( फोटो - AP Photo )

हैदराबाद: 9,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छंटनी करने के एक साल बाद, Microsoft और कर्मचारियों की छंटनी कर रही है. सॉफ़्टवेयर बनाने वाली यह कंपनी लगभग 4,800 कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, जो उसके कुल कर्मचारियों का 2.1 प्रतिशत है. इस छंटनी से प्रभावित ज़्यादातर कर्मचारी Microsoft के कमर्शियल सेल्स बिज़नेस या कंपनी के Xbox डिवीज़न से जुड़े हैं. Xbox में 1,600 लोगों की नौकरी जा रही है. हालांकि, बाद में लगभग 1,600 और लोगों की नौकरी जाएगी, जिससे गेमिंग डिवीज़न में कुल छंटनी 3,200 हो जाएगी. इसके अलावा, चार स्टूडियो नए मैनेजमेंट के पास चले जाएंगे. कंपनी ने सोमवार को कहा कि यह Xbox को 'रीसेट' करने के लिए किए जा रहे बड़े रीऑर्गनाइज़ेशन का हिस्सा है, क्योंकि इसे कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है. Xbox की CEO आशा शर्मा, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में गेमिंग डिवीज़न की कमान संभाली थी, उन्होंने एक मेमो में कहा कि, "आज हमारा बिज़नेस अच्छी स्थिति में नहीं है. हम ऐसे मार्जिन पर काम कर रहे हैं, जो इसी तरह के दूसरे प्लेटफ़ॉर्म और पब्लिशिंग बिज़नेस के मुक़ाबले 3 से 10 गुना कम हैं." Xbox के विस्तार के लिए पिछले कुछ सालों में की गई कोशिशों पर ज़ोर देते हुए शर्मा ने कहा कि गेम पास और मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म पोर्टफ़ोलियो जैसी पहलों से भले ही वैल्यू बनी हो, लेकिन उनसे वैसी ग्रोथ नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी. साथ ही, इन कोशिशों ने Xbox के मुख्य बिज़नेस को भी कमज़ोर कर दिया. इसलिए, बेहतर नतीजों की उम्मीद में कंपनी ने और टीमें, इन्वेस्टमेंट और समय तो लगाया, लेकिन अब इंडस्ट्री अपने इतिहास के 'सबसे गंभीर हार्डवेयर संकट' का सामना कर रही है, जिससे 'रीसेट' की ज़रूरत पड़ गई है. खास बात यह है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री की तरह ही, गेमिंग इंडस्ट्री को भी कंसोल के पार्ट्स की बढ़ती कीमतों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. आशा शर्मा ने कहा कि एक साल तक चलने वाली रीस्ट्रक्चरिंग से और चुनौतियां पैदा होती हैं और एक ही दिन में सभी ज़रूरी बदलाव करना मुमकिन नहीं है. इसीलिए कंपनी अभी सिर्फ़ 1,600 कर्मचारियों को हटा रही है और बाकी कर्मचारियों के मामले में इस साल के आखिर तक इंतज़ार कर रही है.