Xbox की CEO आशा शर्मा ने किया बड़ा ऐलान, जाएगी 3,200 कर्मचारियों की नौकरी
Xbox अपने सबसे बड़े रीस्ट्रक्चरिंग के तहत फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 3,200 नौकरियां खत्म करेगा, जिसमें से 1,600 लोगों की छंटनी अभी हो रही है.
Published : July 7, 2026 at 11:50 AM IST
हैदराबाद: 9,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छंटनी करने के एक साल बाद, Microsoft और कर्मचारियों की छंटनी कर रही है. सॉफ़्टवेयर बनाने वाली यह कंपनी लगभग 4,800 कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, जो उसके कुल कर्मचारियों का 2.1 प्रतिशत है. इस छंटनी से प्रभावित ज़्यादातर कर्मचारी Microsoft के कमर्शियल सेल्स बिज़नेस या कंपनी के Xbox डिवीज़न से जुड़े हैं.
Xbox में 1,600 लोगों की नौकरी जा रही है. हालांकि, बाद में लगभग 1,600 और लोगों की नौकरी जाएगी, जिससे गेमिंग डिवीज़न में कुल छंटनी 3,200 हो जाएगी. इसके अलावा, चार स्टूडियो नए मैनेजमेंट के पास चले जाएंगे. कंपनी ने सोमवार को कहा कि यह Xbox को 'रीसेट' करने के लिए किए जा रहे बड़े रीऑर्गनाइज़ेशन का हिस्सा है, क्योंकि इसे कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है.
Xbox की CEO आशा शर्मा, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में गेमिंग डिवीज़न की कमान संभाली थी, उन्होंने एक मेमो में कहा कि, "आज हमारा बिज़नेस अच्छी स्थिति में नहीं है. हम ऐसे मार्जिन पर काम कर रहे हैं, जो इसी तरह के दूसरे प्लेटफ़ॉर्म और पब्लिशिंग बिज़नेस के मुक़ाबले 3 से 10 गुना कम हैं."
Xbox के विस्तार के लिए पिछले कुछ सालों में की गई कोशिशों पर ज़ोर देते हुए शर्मा ने कहा कि गेम पास और मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म पोर्टफ़ोलियो जैसी पहलों से भले ही वैल्यू बनी हो, लेकिन उनसे वैसी ग्रोथ नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी. साथ ही, इन कोशिशों ने Xbox के मुख्य बिज़नेस को भी कमज़ोर कर दिया.
इसलिए, बेहतर नतीजों की उम्मीद में कंपनी ने और टीमें, इन्वेस्टमेंट और समय तो लगाया, लेकिन अब इंडस्ट्री अपने इतिहास के 'सबसे गंभीर हार्डवेयर संकट' का सामना कर रही है, जिससे 'रीसेट' की ज़रूरत पड़ गई है.
This is an important email I sent today to all employees at XBOX:— ASHA (@asha_shar) July 6, 2026
Team,
We are beginning the most significant restructure in XBOX history. After careful consideration, I've made the difficult decision to reduce our team by approximately 3,200 throughout FY27. This will include…
खास बात यह है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री की तरह ही, गेमिंग इंडस्ट्री को भी कंसोल के पार्ट्स की बढ़ती कीमतों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. आशा शर्मा ने कहा कि एक साल तक चलने वाली रीस्ट्रक्चरिंग से और चुनौतियां पैदा होती हैं और एक ही दिन में सभी ज़रूरी बदलाव करना मुमकिन नहीं है. इसीलिए कंपनी अभी सिर्फ़ 1,600 कर्मचारियों को हटा रही है और बाकी कर्मचारियों के मामले में इस साल के आखिर तक इंतज़ार कर रही है.
आशा शर्मा ने कहा कि, "मैं जानती हूं कि यह दुखद है." उन्होंने लोगों पर छंटनी के असर को मानते हुए यह भी कहा कि यह फ़ैसला उनके हुनर या लगन को नहीं दर्शाता है.
Xbox के लिए आशा शर्मा का रीसेट प्लान
Xbox के CEO ने गेमिंग डिवीज़न के लिए तीन-सूत्रीय प्लान भी शेयर किया, जिसमें कंटेंट पोर्टफोलियो को नए सिरे से तैयार करना, प्लेटफ़ॉर्म को रीसेट करना और कंपनी के कामकाज के तरीके को बदलना शामिल है. Xbox अपनी कार्यक्षमता और मुनाफ़े को बढ़ाने के लिए अपने स्टूडियो, मैनेजमेंट और कामकाज के तरीकों में बड़े बदलाव करेगा.
कंपनी Compulsion Games और Double Fine Productions को स्वतंत्र स्टूडियो के तौर पर अलग करेगी, जबकि Ninja Theory और Undead Labs नए मालिकों के पास चले जाएंगे और उन्हें अपने आने वाले गेम्स को पूरा करने के लिए फ़ंडिंग भी मिलेगी.
यह फ़्रांस में Arkane के लिए रणनीतिक विकल्पों पर भी विचार कर रहा है और Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang और Xbox Game Studios में नौकरियों में कटौती कर रहा है, हालांकि सार्वजनिक रूप से घोषित किसी भी फ़र्स्ट-पार्टी गेम को रद्द नहीं किया गया है.
कंपनी मैनेजमेंट लेयर्स को कम करके, डेवलपमेंट प्रोसेस को आसान बनाकर और वेंडर पर होने वाले खर्च में कटौती करके अपने ऑर्गनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर को सरल बनाएगी. साथ ही, कंपनी 'चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफ़िसर' का एक नया पद भी बना रही है और हेलेन चियांग को इस भूमिका के लिए नियुक्त कर रही है. वह एक ही ऑपरेटिंग मॉडल के तहत कंटेंट, हार्डवेयर, प्लेटफ़ॉर्म और सर्विसेज़ की देखरेख करेंगी.
Xbox में कर्मचारियों की छंटनी, Microsoft में बड़े पैमाने पर हो रही छंटनी का ही एक हिस्सा है. कंपनी की चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमैन ने कहा कि ऐसा ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों के कारण किया गया है. उन्होंने यह भी साफ़ किया कि जिन पदों को हटाया गया है, उनकी जगह AI का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
इससे पहले मई में लगभग 8,750 कर्मचारियों को स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने (वॉलंटरी बायआउट) का ऑफ़र दिया गया था, जिसे योग्य कर्मचारियों में से 30 प्रतिशत से ज़्यादा लोगों ने स्वीकार किया था.