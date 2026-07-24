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Xbox पर अब फ्री में भी खेल सकेंगे गेम्स, बस देखने होंगे विज्ञापन

माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox Insiders के लिए एक नया ऐड-सपोर्टेड क्लाउड गेमिंग टेस्ट शुरू किया है, जिससे यूजर्स बिना सब्सक्रिप्शन के गेम्स स्ट्रीम कर सकेंगे.

Under this new feature, each session will be limited to one hour, and advertisements will appear only before the session begins.
इस नए फीचर के तहत हर सेशन एक घंटे तक सीमित रहेगा, और विज्ञापन सिर्फ सेशन शुरू होने से पहले दिखेंगे. (Image Credit: Xbox)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 4:02 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: माइक्रोसॉफ्ट ने गुरुवार को एक नई पहल की घोषणा की है, जिसके तहत Xbox पर अब एक ऐड-सपोर्टेड यानी विज्ञापन आधारित क्लाउड गेमिंग ऑप्शन को टेस्ट किया जा रहा है. इस फीचर के जरिए Xbox यूजर्स बिना किसी क्लाउड गेमिंग सब्सक्रिप्शन के अपने पहले से खरीदे हुए गेम्स को स्ट्रीम कर पाएंगे. फिलहाल, यह सुविधा सिर्फ Xbox Insiders तक ही सीमित रखी गई है.

कैसे काम करेगा यह नया फीचर

कंपनी के मुताबिक, यह प्रोग्राम सपोर्टेड डिवाइसेज़ और रीज़न में उपलब्ध रहेगा. इसका मकसद यूज़र्स को बिना Xbox Game Pass सब्सक्रिप्शन के भी गेम लाइब्रेरी का फायदा पहुंचाना है. जिन प्लेयर्स के पास पहले से Xbox अकाउंट है, वो अपने ओन किए हुए चुनिंदा गेम्स को अलग से क्लाउड एक्सेस पेमेंट किए बिना स्ट्रीम कर सकेंगे.

हालांकि, इसमें कुछ शर्तें भी हैं. स्ट्रीमिंग सेशन शुरू होने से पहले यूज़र्स को विज्ञापन देखने होंगे. इसके अलावा हर सेशन सिर्फ एक घंटे तक ही सीमित रहेगा. कंपनी ने साफ किया है कि एक बार सेशन शुरू होने के बाद गेमप्ले के बीच में कोई विज्ञापन नहीं आएगा. फिलहाल, माइक्रोसॉफ्ट ने यह नहीं बताया है कि टेस्ट पीरियड के दौरान एक यूजर रोजाना या महीने में कितनी बार इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है.

कंपनी का कहना है कि इस पहल के पीछे मकसद गेम्स के एक्सेस में लगने वाले खर्च को कम करना है, खासतौर पर उन प्लेयर्स के लिए जिनके पास पहले से ऐसे डिवाइसेज हैं जो Xbox की क्लाउड गेमिंग सर्विस को सपोर्ट करते हैं. उदाहरण के तौर पर, Xbox One के मालिक अब बिना नया कंसोल खरीदे लेटेस्ट Xbox Series S/X गेम्स भी खेल पाएंगे.

माइक्रोसॉफ्ट ने यह क्लियर तिया है कि यह प्रोग्राम पूरी तरह से ऑप्शनल है और यूज़र्स चाहें तो पहले जैसे तरीकों से भी गेम्स एक्सेस करना जारी रख सकते हैं. फिलहाल, इसके व्यापक रोलआउट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

छंटनी के बीच आया नया कदम

गौर करने वाली बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने पीसी के लिए Xbox Backward Compatibility प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, जिसके तहत ओरिजिनल Xbox कंसोल के कुछ चुनिंदा गेम्स अब विंडोज पीसी और कम्पैटिबल हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल्स पर पहली बार खेले जा सकते हैं. इसकी शुरुआती लिस्ट में Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live & Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge, और Fuzion Frenzy जैसे चार गेम्स शामिल हैं.

इस बीच एक्सबॉक्स के बिजनेस में बड़े स्तर पर रीस्ट्रक्चरिंग भी जारी है. इसी महीने की शुरुआत में Xbox CEO आशा शर्मा ने कंपनी के इतिहास के सबसे बड़े रीसेट का ऐलान किया था, जिसके तहत करीब 3,200 कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है और चार गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज को अलग किया जा रहा है.

इस कदम की वजह Xbox के कोर बिजनेस में सुस्त ग्रोथ, गेम पास की कमजोर एडॉप्शन और गेमिंग इंडस्ट्री पर बढ़ते दबाव को बताया गया है. ऐसे में कंपनी के द्वारा लाई गई यह नई विज्ञापन वाली फ्री सर्विस, ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म से जोड़े रखने में मदद कर सकती है.

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