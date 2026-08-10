ETV Bharat / technology

Grok Imagine Image 2.0 लॉन्च, अब न्यू क्रिएटिंग से ज्यादा एडिटिंग पर रहेगा फोकस

xAI ने Grok Imagine Image 2.0 लॉन्च किया है, जो सटीक इमेज एडिटिंग और मल्टी-रेफरेंस सपोर्ट जैसे नए फीचर्स के साथ आया है.

According to the Arena leaderboard, Grok Imagine Image 2.0 has secured the second spot, trailing OpenAI's GPT Image 2.
Arena लीडरबोर्ड के मुताबिक Grok Imagine Image 2.0 ने OpenAI के GPT Image 2 के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है. (Image Credit: xAI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 10:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: AI इमेज जनरेशन की दुनिया में एआई कंपनियों के बीच कंप्टीशन दिन-प्रतिदिन तेज होता जा रहा है. अब इसमें एलन मस्क की कंपनी xAI ने भी नई एंट्री की है. मस्क की एआई कंपनी ने 7 अगस्त 2026 को अपना अपग्रेडेड इमेज मॉडल Grok Imagine Image 2.0 लॉन्च कर दिया है.

यह नई पिक्चर्स को बनाने की बजाय पुरानी पिक्चर्स में सटीक बदलाव करने पर ज्यादा फोकस करता है. यह नया मॉडल फिलहाल Grok के वेब वर्ज़न grok.com/imagine के साथ-साथ iOS और Android ऐप्स में Quality Mode के तौर पर उपलब्ध है.

कैसे मिलेगा यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल?

Image 2.0 की सबसे बड़ी खासियत इसकी टारगेटेड एडिटिंग क्षमता है. अब यूज़र्स पूरी पिक्चर दोबारा जनरेट करने के बजाय सिर्फ उसके किसी खास हिस्से में बदलाव कर सकते हैं. इसके लिए एक Magic Wand फीचर दिया गया है, जिससे यूजर्स पिक्चर का कोई खास हिस्सा चुनकर सिर्फ उसी में बदलाव कर सकते हैं.

इसके अलावा इसमें बैकग्राउंड रिमूवल और बेहतर सेगमेंटेशन जैसे टूल्स भी हैं, जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी, सोशल मीडिया कंटेंट और मार्केटिंग कैंपेन जैसे कामों में काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं.

इसमें एक और अहम फीचर मल्टी-रेफरेंस सपोर्ट है, जिसमें यूज़र्स एक साथ पांच अलग-अलग रेफरेंस इमेज दे सकते हैं और उनके एलिमेंट्स को मिलाकर एक नई तस्वीर या एडिट तैयार करवा सकते हैं.

इससे किसी खास किरदार, स्टाइल या प्रोडक्ट लुक को अलग-अलग पिक्चर्स में एक जैसा बनाए रखना आसान होगा. इसके साथ इसमें Smart Resize फीचर भी है, जो एक ही पिक्चर को नौ अलग-अलग आस्पेक्ट रेशियो में ढाल सकता है, जिससे वेबसाइट, विज्ञापन और सोशल मीडिया के लिए एक ही कंटेंट अलग-अलग साइज में तैयार किया जा सकता है.

Arena रैंकिंग में कहां टिकता है Grok

कंपनी के मुताबिक, 7 अगस्त 2026 तक के अरीना लीडरबोर्ड डेटा में Grok Imagine Image 2.0 ने टेक्स्ट-टू-इमेज और इमेज एडिटिंग, दोनों कैटेगरी में दुनिया में दूसरा स्थान हासिल किया है. इमेज एडिट अरीना में इसे 1,439 Elo पॉइंट्स मिले, जबकि पहले नंबर पर मौजूद OpenAI के GPT Image 2 को 1,463 पॉइंट्स मिले.

टेक्स्ट-टू-इमेज कैटेगरी में ग्रोक को 1,320 और GPT Image 2 को 1,380 पॉइंट्स मिले हैं, यानी इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है और ग्रोक ज्यादा पीछे नहीं है, जो xAI के लिए एक मजबूत मार्केटिंग पॉइंट बन सकता है.

हालांकि, यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि अरीना लीडरबोर्ड पर अब xAI के मॉडल्स "SpaceXAI" नाम से लिस्ट होते हैं. फिलहाल डेवलपर्स के लिए एक कमी बनी हुई है. Image 2.0 के लिए API एक्सेस अभी जल्द आने वाली स्थिति. में है, लेकिन कोई तारीख तय नहीं हुई है.

TAGGED:

GROK IMAGINE IMAGE 2
XAI IMAGE MODEL
AI IMAGE EDITING TOOL
GROK IMAGINE ARENA RANKING
GROK IMAGINE VS GPT IMAGE 2

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.