भारत में X (Twitter) डाउन, डाउनडिटेक्टर पर यूजर्स की शिकायतों की बाढ़
भारत में ट्विटर डाउन होने से हजारों यूजर्स परेशान हुए. लॉगिन, फीड और पोस्टिंग में दिक्कतें आईं. डाउनडिटेक्टर पर शिकायतें बढ़ीं.
Published : January 16, 2026 at 9:12 PM IST
हैदराबाद: भारत में गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वो कुछ समय के लिए डाउन हो गया. देश के अलग-अलग शहरों से यूजर्स ने शिकायत की कि वे न तो ऐप ओपन कर पा रहे हैं और न ही वेबसाइट सही से लोड हो रही है. कई लोगों के लिए टाइमलाइन रिफ्रेश नहीं हो रही थी. जबकि कुछ यूजर्स को पोस्ट करने, लाइक करने और कमेंट देखने में भी परेशानी आई.
आउटेज की जानकारी सबसे पहले डाउनडिटेक्टर वेबसाइट पर सामने आई. इस प्लेटफॉर्म पर भारत में ट्विटर से जुड़ी शिकायतों का ग्राफ अचानक तेजी से ऊपर चला गया. हजारों यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि ट्विटर उनके लिए काम नहीं कर रहा है. कुछ मामलों में लॉगिन एरर दिखा. वहीं कई यूजर्स को “Something went wrong” जैसे मैसेज नजर आए.
यूज़र्स ने की शिकायत
एक्स डाउन होते ही यूजर्स ने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रुख किया. खासतौर पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए और मीम्स बनाकर अपनी नाराजगी भी जताई. कई यूजर्स ने कहा कि उन्हें ब्रेकिंग न्यूज और जरूरी अपडेट्स के लिए ट्विटर पर काफी निर्भर रहना पड़ता है. ऐसे में अचानक सर्विस बंद हो जाना परेशानी का कारण बन गया.
डाउनडिटेक्टर के आंकड़ों के मुताबिक. भारत में आउटेज की शिकायतें एक तय समय के दौरान सबसे ज्यादा रहीं. हालांकि कुछ समय बाद यूजर्स की रिपोर्ट्स कम होने लगीं. जिससे यह संकेत मिला कि सर्विस धीरे-धीरे बहाल की जा रही है. कई लोगों ने बताया कि ऐप कुछ देर बाद दोबारा काम करने लगा. लेकिन स्पीड पहले जैसी नहीं थी.
फिलहाल ट्विटर या एक्स की तरफ से इस आउटेज को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. न ही यह साफ हो पाया है कि तकनीकी गड़बड़ी की असली वजह क्या थी. आमतौर पर इस तरह की दिक्कतें सर्वर प्रॉब्लम, मेंटेनेंस या अचानक ट्रैफिक बढ़ने की वजह से आती हैं.
भारत में ट्विटर के करोड़ों यूजर्स हैं. जिनमें आम लोग, पत्रकार, सेलिब्रिटी और सरकारी संस्थान भी शामिल हैं. ऐसे में प्लेटफॉर्म का डाउन होना डिजिटल बातचीत और सूचनाओं के आदान-प्रदान को सीधे तौर पर प्रभावित करता है. यूजर्स को अब उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही इस तरह की तकनीकी समस्याओं पर स्थायी समाधान निकालेगी. ताकि भविष्य में बार-बार इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.