X (Twitter) ने शुरू किया “About This Account” फीचर, जिससे मिलेगी अकाउंट की पूरी जानकारी
अब X पर किसी भी अकाउंट की कंट्री और बेसिक डीटेल्स एक क्लिक में दिखाई देंगी, जिससे यूज़र्स गलत जानकारी को जल्दी पहचान पाएंगे.
Published : November 24, 2025 at 10:46 AM IST
हैदराबाद: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम ट्विटर) ने एक नया फीचर पेश किया है, जिसका मकसद प्लेटफॉर्म पर चल रही गलत जानकारी, फेक न्यूज और विदेशी इंटरफेरेंस को कम करना है. अब यूज़र्स किसी भी अकाउंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डीटेल्स देख पाएंगे, जिसमें सबसे अहम है अकाउंट किस देश में बनाया गया था. आइए हम आपको एक्स के इस नए फीचर के बारे में बताते हैं.
फिलहाल, यह एक लिमिटेड फीचर है, लेकिन धीरे-धीरे इसे ग्लोबली रोलआउट किया जाएगा. नई सुविधा का इस्तेमाल करना भी आसान है. आप किसी भी अकाउंट की बायो में जाए, वहां Join Date पर टैप कीजिए, और आपको एक छोटा-सा पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें तीन अहम चीज़ें लिखी होंगी:
“About This Account” में क्या-क्या दिखेगा?
1. Country या Region जहाँ अकाउंट बनाया गया
2. Verification Status
3. Username Change कितनी बार हुआ
प्राइवेसी की चिंता करने वालों के लिए भी ऑप्शन मौजूद
X के Head of Product निकिता बायर ने खुद इस अपडेट की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ये फीचर लोगों को कंटेंट की असलियत समझने में मदद करेगा और ग्लोबल लेवल पर चल रही घटनाओं को जानने का बेहतर तरीका बनेगा.
कई यूज़र्स ने चिंता जताई कि लोकेशन या कंट्री पब्लिक में दिखाना सुरक्षित नहीं है, खासकर उन देशों में जहां लोग खुलकर अपनी राय नहीं रख पाते. इसी वजह से X ने एक प्राइवेसी टॉगल भी दिया है, जिसके जरिए यूज़र अपनी देश की जगह सिर्फ रीज़न या कंटीनेंट दिखा सकते हैं.
क्यों ज़रूरी है ये फीचर?
इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूज़र आसानी से पहचान पाएगा कि कोई अकाउंट किस जगह से ऑपरेट हो रहा है. इससे
- फेक अकाउंट्स की पहचान आसान होगी
- Misleading कंटेंट को पकड़ना आसान होगा
- Foreign influence कैम्पेन पर नजर रखी जा सकेगी
- X टीम के कुछ मेंबर्स को ये फीचर टेस्टिंग के लिए दे दिया गया है, और जल्द ही इसे और लोगों तक पहुंचाया जाएगा
कुल मिलाकर X की यह कोशिश प्लेटफॉर्म पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और यूज़र को ज्यादा कंट्रोल देने की दिशा में एक बड़ा कदम लगती है.