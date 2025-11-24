ETV Bharat / technology

X (Twitter) ने शुरू किया “About This Account” फीचर, जिससे मिलेगी अकाउंट की पूरी जानकारी

अब X पर किसी भी अकाउंट की कंट्री और बेसिक डीटेल्स एक क्लिक में दिखाई देंगी, जिससे यूज़र्स गलत जानकारी को जल्दी पहचान पाएंगे. ( फोटो क्रेडिट: X )

हैदराबाद: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम ट्विटर) ने एक नया फीचर पेश किया है, जिसका मकसद प्लेटफॉर्म पर चल रही गलत जानकारी, फेक न्यूज और विदेशी इंटरफेरेंस को कम करना है. अब यूज़र्स किसी भी अकाउंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डीटेल्स देख पाएंगे, जिसमें सबसे अहम है अकाउंट किस देश में बनाया गया था. आइए हम आपको एक्स के इस नए फीचर के बारे में बताते हैं. फिलहाल, यह एक लिमिटेड फीचर है, लेकिन धीरे-धीरे इसे ग्लोबली रोलआउट किया जाएगा. नई सुविधा का इस्तेमाल करना भी आसान है. आप किसी भी अकाउंट की बायो में जाए, वहां Join Date पर टैप कीजिए, और आपको एक छोटा-सा पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें तीन अहम चीज़ें लिखी होंगी: “About This Account” में क्या-क्या दिखेगा? 1. Country या Region जहाँ अकाउंट बनाया गया 2. Verification Status 3. Username Change कितनी बार हुआ