X ने बीस साल बाद लॉन्च किए पैरेंटल कंट्रोल्स, बच्चों का स्क्रीन टाइम तय कर पाएंगे पैरेंट्स
एक्स ने टीनएजर्स के अकाउंट पर डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड मोड लगाकर संवेदनशील कंटेंट और टारगेटेड ऐड्स रोकने का कदम उठाया है जिससे परिवारों को राहत मिलेगी.
Published : November 27, 2026 at 7:56 AM IST
हैदराबाद: X (पुराना नाम ट्विटर) ने लॉन्च के बीस साल बाद आखिरकार टीनएजर्स के लिए पैरेंटल कंट्रोल (Parental Controls) फीचर लॉन्च किया है. यह फीचर माता-पिता और पैरेंट्स को अपने बच्चों के अकाउंट पर कुछ कंट्रोल देने का तरीका है. हालांकि, एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने इसे थोड़े अलग अंदाज में पेश किया है. यहां टीनएजर्स को अपनी राय रखने का मौका भी दिया गया है.
एक्स की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक, 13 से 17 साल के बच्चों के अकाउंट जब डिफॉल्ट रूप से प्रोटेक्टेड मोड से सेट हो जाते हैं. इसमें संवेदनशील कंटेंट नहीं दिखता और टारगेटेड ऐड्स भी नहीं चलते. टीनएजर्स खुद देख सकते हैं कि उनके अकाउंट पर क्या-क्या पाबंदियां लगाई गई है. माता-पिता प्राइवेट मैसेज नहीं पढ़ सकते, सर्च और व्यूइंग हिस्ट्री नहीं देख सकते और टीन के नाम से पोस्ट भी नहीं कर सकते.
https://t.co/lunK1x3vfS— Safety (@Safety) November 25, 2026
माता-पिता क्या-क्या कंट्रोल कर सकते हैं
- माता-पिता देख पाएंगे कि हफ्ते भर में उनका बच्चा एक्स पर कितना समय बिता रहा है.
- पैरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक्स पर डेली-टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं.
- पैरेंट्स नए फॉलोअर्स के लिए मंजूरी जरूरी बना सकते हैं.
- पैरेंट्स फीड की सिफारिशें और वीडियो सिर्फ पहले से फॉलो किए गए अकाउंट तक सीमित कर सकते हैं.
- पैरेंट्स कुछ खास शब्द फिल्टर कर सकते हैं.
- पैरेंट्स सेंसिटिव मीडिया बंद कर सकते हैं.
- पैरेंट्स तय कर सकते हैं कि कौन आपके बच्चों को डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज भेज सकता है.
- बच्चा किसे मैसेज कर रहे हैं, ये भी देख सकते हैं.
यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स ने इस नए पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स को ऐसे वक्त में पेश किया है, जब एक्स पर एआई चैटबॉट से बच्चों और महिलाओं की संवेदनशील तस्वीरें बनाने की शिकायतें आई थीं और हाल ही में अमेरिका के दो राज्यों ने इसी मामलों के लिए एक्स पर केस भी किया है. एक्स पर गलत जानकारी, बॉट्स और अश्लील कंटेंट की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. इनके बारे में दुनिया भर के कई लोग शिकायत कर चुके हैं.
संतुलन बनाना जरूरी: एक्स
हालांकि, एक्स खासतौर पर टीनएजर्स के लिए बना है, लेकिन 2024 में हुई एक स्टडी में पाया गया कि लगभग एक तिहाई Gen Alpha बच्चों के पास X अकाउंट है. एक्स पर अकाउंट बनाने के लिए उम्र की सीमा 13 साल है, लेकिन कई बच्चे अपनी गलत उम्र बताकर भी आसानी से अकाउंट बना लेते हैं.
Practical guardrails for parents, privacy for teens, and full transparency on every change. Props to @singhai and team for shipping this.— Michael O'Herlihy (@michaelo) November 25, 2026
एक्स की सेफ्टी हेड Michael O’Herlihy ने कहा कि माता-पिता को व्यावहारिक टूल्स चाहिए और टीनएजर्स को बढ़ने का मौका भी मिलना चाहिए. पैरेंटल कंट्रोल्स से परिवार अपनी जरूरत के मुताबिक सीमाएं तय कर सकते हैं. टीनएजर्स अपना अकाउंट खुद संभालते हैं और हर बदलाव देख सकते हैं. कंपनी का मानना है कि पैरेंटल कंट्रोल्स और टीनएजर्स की आगे बढ़ने की आज़ादी दोनों के बीच में संतुलन बनाना जरूरी था और उसी की कोशिश की गई है.