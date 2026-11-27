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X ने बीस साल बाद लॉन्च किए पैरेंटल कंट्रोल्स, बच्चों का स्क्रीन टाइम तय कर पाएंगे पैरेंट्स

माता-पिता अब समय सीमा फॉलोअर्स मंजूरी और डीएम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन प्राइवेट मैसेज या हिस्ट्री नहीं देख पाएंगे. ( X )

हैदराबाद: X (पुराना नाम ट्विटर) ने लॉन्च के बीस साल बाद आखिरकार टीनएजर्स के लिए पैरेंटल कंट्रोल (Parental Controls) फीचर लॉन्च किया है. यह फीचर माता-पिता और पैरेंट्स को अपने बच्चों के अकाउंट पर कुछ कंट्रोल देने का तरीका है. हालांकि, एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने इसे थोड़े अलग अंदाज में पेश किया है. यहां टीनएजर्स को अपनी राय रखने का मौका भी दिया गया है.

एक्स की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक, 13 से 17 साल के बच्चों के अकाउंट जब डिफॉल्ट रूप से प्रोटेक्टेड मोड से सेट हो जाते हैं. इसमें संवेदनशील कंटेंट नहीं दिखता और टारगेटेड ऐड्स भी नहीं चलते. टीनएजर्स खुद देख सकते हैं कि उनके अकाउंट पर क्या-क्या पाबंदियां लगाई गई है. माता-पिता प्राइवेट मैसेज नहीं पढ़ सकते, सर्च और व्यूइंग हिस्ट्री नहीं देख सकते और टीन के नाम से पोस्ट भी नहीं कर सकते.