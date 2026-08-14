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X ने खोला अपना एल्गोरिदम, अब पता चलेगा कि आपका अकाउंट 'शैडोबैन' है या नहीं

X ने अपना "For You" एल्गोरिदम और रैंकिंग कोड GitHub पर ओपन सोर्स किया, साथ ही यूजर्स को शैडोबैन जांचने का नया टूल भी दिया.

According to the company, the open-source codebase available on GitHub has already grown 10 to 15 times in size.
कंपनी के मुताबिक ओपन सोर्स कोडबेस पहले से 10 से 15 गुना बड़ा हो गया है, जो GitHub पर उपलब्ध है. (Image Credit: X)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 11:33 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम उठाया है. कंपनी ने अपना ओपन सोर्स कोडबेस काफी बढ़ा दिया है, जिसमें अब ऐप की 'For You' वाली टाइमलाइन का एल्गोरिद्म और कोर रैंकिंग इंजन भी शामिल हैं. इसके साथ ही एक ऐसा भी फीचर भी पेश किया गया है, जिससे यूज़र्स खुद देख सकेंगे कि उनका अकाउंट या पोस्ट कंपनी के रैंकिंग सिस्टम से किसी तरह प्रभावित हुआ है या नहीं

GitHub पर उपलब्ध हुआ पूरा कोड

कंपनी ने 'For You' टाइमलाइन यानी ऐप खोलते ही दिखने वाले डिफॉल्ट फीड का सोर्स कोड GitHub पर Apache v2 लाइसेंस के तहत सार्वजनिक कर दिया है. पहले भी एक्स अपने कोडबेस का कुछ हिस्सा ओपन सोर्स कर चुका था, लेकिन इस बार इसमें मॉडल कॉन्फिगरेशन, फिल्टर और कोर रैंकिंग सिस्टम की पूरी डिटेल शामिल की गई है. इसका मतलब है कि अब उन पैरामीटर्स को भी सामने लाया गया है, जिनके आधार पर यह तय होता है कि कौन सी पोस्ट किसी यूजर को दिखाई जाएगी.

इस पूरे अपडेट के बाद कंपनी का ओपन सोर्स कोडबेस पहले से करीब 10 से 15 गुना बड़ा हो गया है. एक्स के वीपी ऑफ प्रोडक्ट कीथ कोलमैन ने बताया कि अब लोग वो कोर रैंकिंग कोड भी देख सकते हैं, जो हर यूज़र के लिए पोस्ट्स को रैंक करके फीड तैयार करता है. उनके मुताबिक जो सिस्टम गलत या रूल तोड़ने वाले कंटेंट को फिल्टर करते हैं, उन्हें भी अब कोई भी बाहर अपने-आप चलाकर देख सकता है.

अब पता चलेगा शैडोबैन का सच

इस अपडेट के साथ ही एक्स एक नया ट्रांसपेरेंसी टूल भी लेकर आ रहा है, जिसे ऐप की सेटिंग्स में 'Under the hood' पेज पर देखा जा सकेगा. जिन यूज़र्स ने पिछले एक महीने में कम से कम दस पोस्ट की हैं, वो अपने अकाउंट का पूरा डेटा JSON फाइल के तौर पर डाउनलोड कर सकेंगे. इस फाइल में यह जानकारी होगी कि बीते महीनों में उनके अकाउंट या पोस्ट पर कोई लेबल लगाया था या नहीं.

आम यूज़र्स, जिनके पास टेक्निकल जानकारियां नहीं होती हैं, वो इस डेटा को किसी एआई टूल में डालकर आसान भाषा में उसका मतलब समझ सकते हैं. फिलहाल, यह टूल सिर्फ उन टेस्ट अकाउंट्स के लिए उपलब्ध है, जो कम से कम एक साल पुराने हैं, लेकिन बाद में इसे सभी यूज़र्स के लिए जारी किया जाएगा.

कंपनी ने लॉन्च से पहले इस ओपन सोर्स कोड को बाहरी रिसर्चर्स को भी दिखाया था, जिन्होंने इसकी मदद से एक्स के Phoenix स्कोरिंग सिस्टम को खुद ट्रेन और रन करके देखा. GitHub के जरिए अब डेवलपर्स कोड में सुधार के सुक्षाव यानी 'पुल रिक्वेस्ट' भी भेज सकेंगे, जिन्हें कंपनी के इंजीनियर रिव्यू करेंगे. हालांकि, इस रिलीज़ में कुछ सिस्टम शामिल नहीं किए गए हैं, जैसे कि ग्रोक के जरिए यह अनुमान लगाने वाला सिस्टम कि कोई पोस्ट नियम तोड़ रहा है या नहीं, ताकि बुरे इरादे वाले लोग इसका गलत फायदा ना उठा सके.

यहां पर गौर करने वाली बात है कि एक्स पर लंबे वक्त से 'शेडोबैनिंग' यानी बिना बताए पोस्ट की पहुंच सीमित करने के आरोप लगते रहे हैं, जिन्हें कंपनी हमेशा खारिज करती आई है. अब इस नए कदम से कंपनी को उम्मीद है कि लोग खुद टेस्ट कर सकेंगे कि प्लेटफॉर्म पर बराबरी का माहौल है या नहीं.

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