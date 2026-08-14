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X ने खोला अपना एल्गोरिदम, अब पता चलेगा कि आपका अकाउंट 'शैडोबैन' है या नहीं

कंपनी के मुताबिक ओपन सोर्स कोडबेस पहले से 10 से 15 गुना बड़ा हो गया है, जो GitHub पर उपलब्ध है. ( Image Credit: X )

हैदराबाद: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम उठाया है. कंपनी ने अपना ओपन सोर्स कोडबेस काफी बढ़ा दिया है, जिसमें अब ऐप की 'For You' वाली टाइमलाइन का एल्गोरिद्म और कोर रैंकिंग इंजन भी शामिल हैं. इसके साथ ही एक ऐसा भी फीचर भी पेश किया गया है, जिससे यूज़र्स खुद देख सकेंगे कि उनका अकाउंट या पोस्ट कंपनी के रैंकिंग सिस्टम से किसी तरह प्रभावित हुआ है या नहीं GitHub पर उपलब्ध हुआ पूरा कोड कंपनी ने 'For You' टाइमलाइन यानी ऐप खोलते ही दिखने वाले डिफॉल्ट फीड का सोर्स कोड GitHub पर Apache v2 लाइसेंस के तहत सार्वजनिक कर दिया है. पहले भी एक्स अपने कोडबेस का कुछ हिस्सा ओपन सोर्स कर चुका था, लेकिन इस बार इसमें मॉडल कॉन्फिगरेशन, फिल्टर और कोर रैंकिंग सिस्टम की पूरी डिटेल शामिल की गई है. इसका मतलब है कि अब उन पैरामीटर्स को भी सामने लाया गया है, जिनके आधार पर यह तय होता है कि कौन सी पोस्ट किसी यूजर को दिखाई जाएगी. इस पूरे अपडेट के बाद कंपनी का ओपन सोर्स कोडबेस पहले से करीब 10 से 15 गुना बड़ा हो गया है. एक्स के वीपी ऑफ प्रोडक्ट कीथ कोलमैन ने बताया कि अब लोग वो कोर रैंकिंग कोड भी देख सकते हैं, जो हर यूज़र के लिए पोस्ट्स को रैंक करके फीड तैयार करता है. उनके मुताबिक जो सिस्टम गलत या रूल तोड़ने वाले कंटेंट को फिल्टर करते हैं, उन्हें भी अब कोई भी बाहर अपने-आप चलाकर देख सकता है.