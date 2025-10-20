ETV Bharat / technology

Elon Musk ने एक्स (Twitter) में किया बड़ा बदलाव, जानें अब कैसा बदलेगा आपका एक्सपीरियंस!

X पर लिंक पोस्ट की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए इंटरफेस और रेकमेंडेशन सिस्टम दोनों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है.

X is changing how link posts work to improve engagement
X ऐप अब ऐसा इंटरफेस ला रहा है जिसमें लिंक पर क्लिक करने पर भी पोस्ट विज़िबल रहेगी और यूज़र एंगेजमेंट बना रहेगा. (फोटो क्रेडिट: X)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 20, 2025 at 6:18 PM IST

हैदराबाद: अगर आप एक्स (पुराना नाम ट्विटर) का इस्तेमाल करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि अगर आप एक्स पर कोई पोस्ट करते हैं और उसमें किसी लिंक को भी अटैच करते हैं, तो ऐसे पोस्ट में रिप्लाई, लाइक और रीपोस्ट काफी कम आते हैं. इससे यूज़र्स को परेशानी और निराशा होती है, अब एक्स ने खुद भी इस समस्या को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है.

iOS यूज़र्स के लिए आ रहा नया इंटरफेस

अभी तक जब आप एक्स पर किसी भी लिंक वाले पोस्ट पर क्लिक करते हैं, तो उस लिंक का पूरा ब्राउज़र खुल जाता है और फिर एक्स का ओरिजिनल पोस्ट गायब हो जाता था. इससे यूज़र्स एक्स की पोस्ट पर दोबारा लौटते ही नहीं थे, जिसके कारण वो पोस्ट पर कोई एंगेजमेंट भी नहीं देते थे. एक्स (ट्विटर) इस बदलाव की शुरुआत आईओएस (iOS) से हो रही है और हो सकता है कि बाद में इसे एंड्रॉयड में भी रोलआउट किया जा सकता है.

नए बदलाव में क्या होगा

अब एक्स एक नया बदलाव करने जा रहा है. इसके तहत लिंक पर क्लिक करने पर उसके साथ वाला पोस्ट नीचे की तरफ कंप्रेस हो जाएगा और गायब नहीं होगा. पोस्ट में मौजूद लिंक खुलेगी लेकिन फिर भी लाइक, रिप्लाई और रीपोस्ट के बटन स्क्रीन पर दिखाई देते रहेंगे. इससे यूज़र्स वापस उसी पोस्ट पर इंटरैक्ट कर पाएंगे और उन्हें बैक आने की जरूरत भी नहीं होगी.

एआई-बेस्ड रेकमेंडेशन सिस्टम

एलन मस्क ने अपने एक पोस्ट में कहा कि कंपनी अब अपने रिकमेंडेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल रही है. अब पोस्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक या रिप्लाई की गिनती उतनी मायने नहीं रखेगी.

नया सिस्टम कैसे काम करेगा?

पुराना सिस्टमनया सिस्टम
लाइक-शेयर पर डिपेंड करता थाकंटेंट की समझ पर बेस्ड होगा
रूल्स और फॉर्मूलों से चलता थाAI (Grok) हर पोस्ट और वीडियो पढ़ेगा
नए यूज़र्स को कम पहुंच मिलती थीछोटे अकाउंट्स को भी ज्यादा रीच मिल सकती है

एलन मस्क ने कहा है कि अगले 4 से 6 हफ्तों में ये पूरा बदलाव रोलआउट कर दिया जाएगा.

इस बदलाव की क्या जरूरत

  • इस नए बदलाव से एक्स पर किए गए जिस पोस्ट में लिंक होगी, उसे भी अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने का पूरा मौका मिलेगा, जो कि पहले नहीं मिल पाता था.
  • इस नए बदलाव के बाद लोग एक्स ऐप से बाहर गए बिना भी उसमें मौजूद लिंक का पूरा पोस्ट देख पाएंगे.
  • इसके अलावा एक्स अपने यूज़र्स के लिए एक नया ऐप बना रहा है, जिसे उसने "Everything App" नाम दिया है. इस ऐप को बनाने की ओर, ये नए बदलाव एक खास कदम साबित हो सकते हैं.
