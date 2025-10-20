ETV Bharat / technology

Elon Musk ने एक्स (Twitter) में किया बड़ा बदलाव, जानें अब कैसा बदलेगा आपका एक्सपीरियंस!

X ऐप अब ऐसा इंटरफेस ला रहा है जिसमें लिंक पर क्लिक करने पर भी पोस्ट विज़िबल रहेगी और यूज़र एंगेजमेंट बना रहेगा. ( फोटो क्रेडिट: X )

हैदराबाद: अगर आप एक्स (पुराना नाम ट्विटर) का इस्तेमाल करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि अगर आप एक्स पर कोई पोस्ट करते हैं और उसमें किसी लिंक को भी अटैच करते हैं, तो ऐसे पोस्ट में रिप्लाई, लाइक और रीपोस्ट काफी कम आते हैं. इससे यूज़र्स को परेशानी और निराशा होती है, अब एक्स ने खुद भी इस समस्या को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है. iOS यूज़र्स के लिए आ रहा नया इंटरफेस अभी तक जब आप एक्स पर किसी भी लिंक वाले पोस्ट पर क्लिक करते हैं, तो उस लिंक का पूरा ब्राउज़र खुल जाता है और फिर एक्स का ओरिजिनल पोस्ट गायब हो जाता था. इससे यूज़र्स एक्स की पोस्ट पर दोबारा लौटते ही नहीं थे, जिसके कारण वो पोस्ट पर कोई एंगेजमेंट भी नहीं देते थे. एक्स (ट्विटर) इस बदलाव की शुरुआत आईओएस (iOS) से हो रही है और हो सकता है कि बाद में इसे एंड्रॉयड में भी रोलआउट किया जा सकता है. नए बदलाव में क्या होगा