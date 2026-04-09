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X (Twitter) पर आया ऑटो ट्रांसलेशन और AI फोटो एडिटर, बदलेगा यूज़र एक्सपीरियंस!

X का नया AI फीचर यूज़र्स को भाषा की सीमाएं तोड़ने और टेक्स्ट कमांड से फोटो एडिट करने की आज़ादी देता है.

With new Grok-based tools, X ab continues to provide users with better privacy, easier editing and a smarter content experience.
नए Grok आधारित टूल्स के जरिए X अब यूज़र्स को बेहतर प्राइवेसी, आसान एडिटिंग और स्मार्ट कंटेंट एक्सपीरियंस देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. (Image Credit: X)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 9, 2026 at 4:40 PM IST

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Updated : April 9, 2026 at 4:50 PM IST

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हैदराबाद: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम ट्विटर) ने अपने यूज़र्स के लिए नए एआई फीचर्स पेश किए हैं. इन फीचर्स का मकसद ऐप के एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा आसान और स्मार्ट बनाना है. कंपनी ने ऑटोमैटिक पोस्ट ट्रांसलेशन और एक नया एआई-पावर्ड फोटो एडिटर लॉन्च किया है, जो xAI के Grok मॉडल पर आधारित है. कंपनी के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर ने जानकारी दी कि ऑटो ट्रांसलेशन फीचर को अब ग्लोबल लेवल पर यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है.

इस फीचर की मदद से किसी भी भाषा में किए गए पोस्ट को यूज़र अपनी पसंद की भाषा में पढ़ सकते हैं. इसमें खास बात यह है कि अगर कोई विशेष भाषा के लिए ट्रांसलेशन को बंद करना चाहता है, तो वो सेटिंग आइकन के जरिए इसे आसानी से ऑफ कर सकता है.

हालांकि आपको बता दें कि, इस तरह का फीचर पहली बार लॉन्च नहीं हुआ है. इससे पहले Reddit जैसे प्लेटफॉर्म्स पहले से ही मशीन ट्रांसलेशन फीचर पर काम कर रहे हैं, ताकि उनके कंटेंट दुनियाभर के अनेक भाषा समझने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए. एक्स भी इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने प्लेटफॉर्म को ग्लोबल ऑडियंस के लिए काफी यूज़फुल बना रहा है.

iOS के लिए नया इमेज एडिटर

इसके अलावा एक्स ने iOS ऐप के लिए एक नया इमेज एडिटर भी जारी किया है. इसमें ड्रॉइंग और टेक्स्ट जैसे बेसिक टूल्स के अलावा ब्लर फीचर भी शामिल है, जिससे यूज़र अपनी फोटो में मौजूद संवेदनशील जानकारी, जैसे चेहरे या कार्ड डिटेल्स, को छिपा सकते हैं. यह फीचर प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इसमें सबसे खास बात यह है कि अब यूज़र्स एआई से सीधे टेक्स्ट के जरिए फोटो एडिट करवा सकते हैं.

उदाहरण के तौर पर, अगर आप लिखते हैं कि - इस फोटो को म्यूज़ियम में लगी पेंटिंग्स जैसी बना दो. उसके बाद ग्रोक उसी के अनुसान इमेज तैयार कर देगा. कंपनी ने बताया कि जल्द ही ये फीचर एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए भी उपलब्ध होंगे. हालांकि, इससे पहले एलन मस्क को एआई इमेज एडिटिंग के गलत इस्तेमाल को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. इसके बाद कुछ फीचर्स को सीमित कर दिया गया था. अब यह देखना होगा कि नया एडिटिंग टूल सभी यूज़र्स के लिए खुला रहेगा या सिर्फ पेड यूज़र्स तक ही सीमित होगा.

Last Updated : April 9, 2026 at 4:50 PM IST

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