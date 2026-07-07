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गलत नंबर पर हो गया रिचार्ज, जानें पैसा वापस पाने का तरीका

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हैदराबाद: मोबाइल रिचार्ज करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि हम गलती से अपना रिचार्ज ना करके किसी अनजान इंसान के नंबर पर रिचार्ज कर देते हैं. उसके बाद हम अपना पैसा वापस मांगने के लिए उस इंसान को कॉल करते हैं, जिसके नंबर पर गलती से रिचार्ज हो गया है, लेकिन ज्यादातर मौके पर पैसा वापस नहीं मिलता और लोगों को नुकसान झेलना पड़ जाता है. ऐसे स्थिति में घबराने की बजाय जल्दी और सही तरीके से एक्शन लेना जरूरी है. अगर आपने गलती से किसी अनजान नंबर पर मोबाइल रिचार्ज कर दिया है तो आप उस इंसान को कॉल किए बिना भी अपने पैसे वापस पा सकते हैं. आइए हम आपको इसी प्रोसेस के बारे में बताते हैं. सबसे पहले क्या करें? आपको सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म या ऐप की कस्टमर सर्विस से संपर्क करना है, जिससे आपने रिचार्ज किया था. GPay, PhonePe और Paytm जैसे थर्ड-पार्टी पेमेंट प्लेटफॉर्म पेमेंट को इंस्टेंट प्रोसेस कर देते हैं, इसलिए एक बार ट्रांजैक्शन पूरा हो जाने के बाद वहां से पैसा वापस लाना काफी मुश्किल होता है. वहीं दूसरी ओर, Reliance Jio, Bharti Airtel, Vodafone Idea (Vi) और BSNL जैसे बड़े टेलिकॉम ऑपरेटर्स गलत रिचार्ज की समस्या का समाधान करने के लिए हेल्पडेस्क या चैट सपोर्ट ऑफर करते हैं. इसके लिए यूज़र को ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट मेथड, भुगतान की गई राशि और गलती से रिचार्ज हुए मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होती है, जिसके बाद कस्टमर सपोर्ट यह चेक करता है कि रिचार्ज रिवर्स या रिफंड हो सकता है या नहीं. अगर आपने रिचार्ज किसी रिटेल शॉप से करवाया था, तो तुरंत उसी दुकान पर जाकर पेमेंट रसीद (फिजिकल या डिजिटल) दिखाएं और गलती के बारे में बताएं, दुकानदार टेलिकॉम ऑपरेटर के डिस्ट्रीब्यूटर या सपोर्ट टीम से बात करके मदद कर सकता है. आइए अब हम आपको टेलीकॉम ऑपरेटर के हिसाब से रिफंड के प्रोसेस बताते हैं: Reliance Jio वालों के लिए MyJio ऐप ओपन करें. Recharge History में जाएं. गलत ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करें. रिफंड शुरू करने के लिए 'Cancel Plan' पर टैप करें. ध्यान रखें कि यह ऑप्शन सिर्फ MyJio ऐप या Jio.com से किए गए रिचार्ज पर ही उपलब्ध है. अगर आपने रिटेलर या थर्ड-पार्टी ऐप से रिचार्ज किया है तो ये प्रोसेस काम नहीं करेगा. रिफंड के लिए यूज़र MyJio Store Credit वॉलेट में इंस्टेंट क्रेडिट या ओरिजिनल पेमेंट मेथड में रिफंड, दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुल सकते हैं. Bharti Airtel वालों के लिए Airtel Thanks ऐप ओपन करें. Help & Support में जाएं. 'Facing issue with recent recharge' सेलेक्ट करें. 'Wrong/Accidental Recharge' पर टैप करें. इसके अलावा एयरटेल यूज़र्स गलत रिचार्ज होने के बाद सीधा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए 121 पर कॉल भी कर सकते हैं. Vi वालों के लिए