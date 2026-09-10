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Wozoyo Pure Air PA6 Review: 40 दिन इस्तेमाल करने के बाद, जानें खरीदना चाहिए या नहीं?

40 दिन के टेस्ट में यह प्यूरीफायर बड़े कमरों और बालकनी में भी हवा को तेजी से साफ करने में कामयाब रहा. ( Image Credit: ETV Bharat/Devesh Jha )

इसके फ्रंट पैनल और डिस्प्ले पर एंबिएंट लाइटिंग दी गई है, जो कमरे की हवा की स्थिति के हिसाब से रंग बदलती है. अगर PM2.5 लेवल 0 से 50 के बीच है, तो लाइट ग्रीन यानी हरी दिखाई देती है. अगर TVOC लेवल 0.61 से 12 के बीच है, तो यह येलो यानी पीली हो जाती है. इसकी बेहतरीन डिस्प्ले पर तापमान, ह्यूमिडिटी, TVOC, PM2.5 रीडिंग, फिल्टर रिसेट, चाइल्ड लॉक और टाइमर जैसी जानकारी भी दिखती रहती है. मुझे इसका डिस्प्ले और एलईडी लाइट देखने में काफी प्रीमियम फील वाला लगा. रात में कमरों की लाइट बंद होने के बाद इसकी डिस्प्ले लाइट अपने-आप डिम जरूर हो जाती है, लेकिन उतनी भी नहीं कि पूरे रूम में प्रोपर अंधेरा रह सके. ऐसे में अगर आप इसे रात में यूज़ कर रहे हैं और रूम में आपको पूरा अंधेरा करके सोने की आदत है, तो इसकी डिम लाइट से भी आपको दिक्कत हो सकती है, जैसा कि मुझे भी महसूस हुई.

साइड पैनल पर दिया गया एयर आउटलेट डिज़ाइन और उठाने वाला हैंड ग्रिप (Image Credit: ETV Bharat/Devesh Jha)

हालांकि, दोनों साइड्स में ग्रिप हैंडल्स एकदम सही पोजिशन पर फिट किए गए हैं, जिनकी वजह से इसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुझे आसान ही लगा, लेकिन अगर व्हील्स होते तो और भी अच्छा होता, खासतौर पर उनके लिए जो उठाकर इधर-उधर करना पसंद नहीं करते. ऐसे में अगर आपको अपने घर में प्यूरीफायर रखने की पोजिशन को बार-बार बदलना पड़ता है तो आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है.

मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड और भरोसेमंद लगी. हालांकि, मुझे इसका वजन थोड़ा ज्यादा लगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा ज्यादा जरूर और शायद इसकी वजह इसके अंदर लगा बड़ा फिल्टर और 700 m³/h की CADR कैपेसिटी है. हालांकि, मुझे पर्सनली इसमें एक चीज़ की कमी लगी कि इसमें व्हील्स नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है.

इसके अलावा फिल्टर इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी काफी आसान है. इसके लिए आपको सिर्फ पीछे का चैंबल खोलना है, जो बेहद आसानी से खुल जाता है और फिर फिल्टर के ऊपर लगी प्लास्टिक रैपिग को हटाना है और उसे अंदर फिट करना है. बस, इतना करने के बाद आपको इस प्यूरीफायर की कनेक्टिंग वायर को शॉकेट से कनेक्ट करके स्विच ऑन करना है. उसके बाद प्यूरीफायर अपना काम करना शुरू कर देगा. लिहाजा, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफी आसान है, इसके लिए किसी भी तरह की टेक्निकल नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है.

Wozoyo ने इस प्यूरीफायर के डिज़ाइन को बहुत ज्यादा फैंसी नहीं बनाया है. मुझे इसका डिज़ाइन काफी सिंपल और अच्छा लगा, जिसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है. इसकी बॉडी एक साउंड बॉक्स टाइप जैसी दिखती है, जिसके कॉर्नर्स थोड़े कर्व्ड हैं. ऊपर की तरफ हवा निकलने के लिए वेंट दिया गया है. कंट्रोल पैनल भी टॉप पर ही है, जिसके कारण इसे यूज़ करना यानी ऑपरेट करना काफी आसान हो जाता है.

कंपनी ने दावा किया है कि उनका यह एयर प्यूरीफायर 99.99% तक PM2.5 PM10, धुआं, बदबू, बैक्टीरिया और पोलन को हटा सकता है और इसके साथ यह AHAM वेरिफाइड सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है. कंपनी ने इस एयर प्यूरीफायर पर 2 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी दी है, जिसे आप खरीदने के वक्त अपने दिमाग में रख सकते हैं.

इस एयर प्यूरीफायर के इन नंबर्स को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह डिवाइस सिर्फ एक छोटे कमरे के लिए नहीं बनी है, बल्कि इसकी पावर काफी ज्यादा है. आइए अब हम इस प्यूरीफायर के डिज़ाइन और बाकी पहलुओं की बात करते हैं.

किसी भी प्रोडक्ट को समझने से पहले उसके स्पेक्स जानना जरूरी होता है, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि आखिर कंपनी इस डिवाइस में क्या-क्या खासियत देने का दावा कर रही है. Wozoyo Pure Air PA6 को बड़े घरों और कमर्शियल स्पेस के लिए डिज़ाइन किया गया है और कंपनी दावा कर रही है कि यह करीब 2,915 स्क्वायर फिट तक के एरिया को कवर कर सकता है.

Wozoyo Pure Air PA6 एयर प्यूरीफायर, अलग-अलग एंगल से एक नजर (Image Credit: ETV Bharat/Devesh Jha)

मैं पिछले करीब 40 दिनों से Wozoyo कंपनी के Pure Air PA6 एयर प्यूरीफायर को इस्तेमाल कर रहा हूं. इस दौरान मैंने इसे अलग-अलग कंडीशन में टेस्ट किया, अलग-अलग कमरों में लगाया और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में परखा. इस रिव्यू में, मैं आपके साथ अपना पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं, ताकि अगर आप भी एक नया प्यूरीफायर खरीदने का सोच रहे हैं, तो Wozoyo Pure Air PA6 आपके लिए एक सटीक विकल्प हो सकता है या नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं.

सड़कों की धूल, गाड़ियों का धुंआ, फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण, खेतों में जलाई जाने वाली परालियों का धुआं और पटाखों का धुआं अब लगभग हर बड़े शहर की हवा को प्रभावित कर रहा है. ऐसे में कम से कम घर के अंदर की हवा को साफ रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है और यही वजह है कि एयर प्यूरीफायर अब एक लग्जरी नहीं, बल्कि हर आम इंसान की भी जरूरत बनता जा रहा है.

हैदराबाद: भारत में हर साल सर्दियों का मौसम आते ही एयर क्वालिटी यानी हवा की गुणवत्ता की चर्चा काफी ज्यादा होने लगती है. उत्तर भारत कई राज्यों, शहरों और खासतौर पर दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में तो हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और सच्चाई ये है कि अब यह पॉल्शूयन किसी एक या दो शहरों तक नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या बन चुकी है.

Auto मोड में डिवाइस खुद ही कमरे की हवा की क्वालिटी के हिसाब से अपनी फैन स्पीड को एडजस्ट कर लेता है. इस मोड में आपको सिर्फ प्यूरीफायर ऑन करके छोड़ देना है और बाकी का काम यह खुद कर लेगा. मसलन, अगर घर की हवा गंदी होती है, तो यह अपने-आप तेज हो जाता और जब हवा साफ होती है तो यह स्लो और शांत हो जाता है. मुझे ऑटो मोड काफी अच्छा लगा.

Sleep मोड को रात में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है. इसमें आवाज़ काफी कम हो जाती है और डिस्प्ले भी डिम हो जाता है, जिससे नींद में खलल न पड़े. कंपनी का दावा है कि लो स्पीड पर इसकी आवाज़ करीब 22 dB/A तक ही रहती है, जबकि हाई स्पीड में 59 dB/A तक जा सकती है.

टॉप कंट्रोल पैनल के साथ ग्रीन इंडिकेटर लाइट, जो साफ हवा को दर्शाती है (Image Credit: ETV Bharat/Devesh Jha)

Turbo मोड को सबसे ज्यादा पावर यूज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. टर्बो मोड सबसे ज्यादा पावर के साथ हवा को साफ करता है, लेकिन इसमें आवाज़ भी सबसे ज्यादा होती है, जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा लगी. खासतौर पर रात में, जब आसपास का माहौल काफी शांत हो जाता है, तब टर्बो मोड की आवाज़ काफी ज्यादा लगती है, जो आपको थोड़ा परेशान भी कर सकती है.

इसके अलावा इसमें तीन मैनुअल फैन स्पीड लेवल भी दिए गए हैं और टाइमर को 1,2, 4 या 8 घंटे के लिए सेट किया जा सकता है. डिस्प्ले की ब्राइटनेस को भी तीन लेवल में एडजस्ट किया जा सकता है, जिसमें एक पूरी तरह डार्क सेटिंग भी शामिल है, जो बेडरूम के लिए काफी काम का फीचर है. इसके अलावा प्यूरीफायर में फिल्टर रिप्लेसमेंट रिमाइंडर और चाइल्ड लॉक जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो घर में बच्चे होने पर काफी यूजफुल साबित होते हैं, क्योंकि इससे कंट्रोल्स को गलती से छेड़े जाने से बचाया जा सकता है.

ऐप कनेक्टिविटी: कितनी स्मूद है एक्सपीरियंस?

इस डिवाइस के साथ एक डेडिकेटेड ऐप (Wozoyo Pyurify) भी आता है, जो गूगल प्ले स्टोर और एपल ऐप स्टोर दोनों पर मौजूद है. शुरुआत में इसे वाई-फाई से कनेक्ट करने के लिए थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, लेकिन एक बार कनेक्ट होने के बाद ये काफी तेजी से और आसानी से कनेक्ट हो जाता है. ऐप में पावर ऑन/ऑफ, फैन स्पीड और अलग-अलग मोड्स को कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया गया है. इसके अलावा आप ऐप के जरिए PM2.5 लेवल को ग्राफ के रूप में और TVOC रीडिंग को भी देख सकते हैं. फिल्टर की हेल्थ कितनी बची है, इसकी जानकारी भी आपको ऐप में ही दिख जाती है. चाइल्ड लॉक, फिल्टर रिसेट, टाइमर और ब्राइटनेस जैसे ऑप्शन भी ऐप के अंदर मौजूद है.

AQI और अन्य रीडिंग्स दिखाता क्लोज़-अप डिस्प्ले (Image Credit: ETV Bharat/Devesh Jha)

इसके अलावा Alexa और Google Assistant जैसे थर्ड-पार्टी वॉयस असिस्टेंट को भी कनेक्ट किया जा सकता है, जो उन लोगों के लिए काफी उपयोगी है जो वॉयस कमांड से डिवाइस को कंट्रोल करना पसंद करते हैं. मैंने तीसरी मंजिल पर रहता हूं और मैंने प्यूरीफायर को अपनी बालकूनी में रखा था और फिर दूसरी मंजिल की बालकूनी पर जाकर ऐप को यूज़ किया तो वहां से भी मैं प्यूरीफायर को कंट्रोल कर पा रहा था. इससे पता चलता है कि इसकी कनेक्टिविटी रेंज अच्छी है. ऐप का इंटरफेस भी मुझे सिंपल लगा और इस्तेमाल करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई.

परफॉर्मेंस टेस्ट: मैंने इसे कहां-कहां और कैसे टेस्ट किया

किसी भी डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स को पढ़कर आप उसके परफॉर्मेंस का अंदाजा नहीं लगा सकते. इसके लिए आपको उन डिवाइस को इस्तेमाल करना पड़ता है और फिर आपका अनुभव ही तय करता है कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है. मैंने इस एयर प्यूरीफायर को हैदराबाद के एक ऐसे इलाके में टेस्ट किया है, जहां प्रदूषण दिल्ली-एनसीआर जैसी जगहों की तुलना में काफी कम रहता है. इसके बावजूद मैंने इसे अलग-अलग कंडीशन में परखने की कोशिश की, ताकि इसकी असली क्षमता का अंदाजा लगाया जा सके. आइए मैं आपको एक-एक हरेक कंडीशन्स में किए गए टेस्ट के बारे में बताता हूं:

कमरे का गेट बंद करके: मैंने इस एयर प्यूरिफायर को सबसे पहले करीब 150 स्क्वायर फिट के एयिया में गेट बंद करके टेस्ट किया और वहां इसका रिजल्ट काफी पॉजिटिव मिला.

मैंने इस एयर प्यूरिफायर को सबसे पहले करीब 150 स्क्वायर फिट के एयिया में गेट बंद करके टेस्ट किया और वहां इसका रिजल्ट काफी पॉजिटिव मिला. कमरे का गेट खोलकर: अब मैंने कमरे का गेट खोल दिया, जिसके बाहर एक हॉल था और उसकी विंडो खुली हुई थी, यानी बाहर की हवा घर के अंदर आ रही थी, लेकिन प्यूरीफायर फिर भी कमरे की हवा को अच्छे तरीके से साफ करता रहा. इससे पता चलता है कि इसका एयरफ्लो और फिल्ट्रेशन स्पीड वाकई में काफी तेज है.

अब मैंने कमरे का गेट खोल दिया, जिसके बाहर एक हॉल था और उसकी विंडो खुली हुई थी, यानी बाहर की हवा घर के अंदर आ रही थी, लेकिन प्यूरीफायर फिर भी कमरे की हवा को अच्छे तरीके से साफ करता रहा. इससे पता चलता है कि इसका एयरफ्लो और फिल्ट्रेशन स्पीड वाकई में काफी तेज है. कमरे और हॉल, दोनों की खिड़कियां खोलकर: अब मैंने कमरे के दरवाजे के साथ-साथ खिड़कियां और हॉल की खिड़कियां खोल दी. उसके बाद बाहर की प्रदूषित हवा लगातार अंदर आ रही थी. तब इस एयर प्यूरीफायर का प्रर्दशन पहले की तुलना में थोड़ा कमजोर जरूर हुआ, लेकिन फिर भी मुझे इसका ओवरऑल असर अच्छा ही लगा.

अब मैंने कमरे के दरवाजे के साथ-साथ खिड़कियां और हॉल की खिड़कियां खोल दी. उसके बाद बाहर की प्रदूषित हवा लगातार अंदर आ रही थी. तब इस एयर प्यूरीफायर का प्रर्दशन पहले की तुलना में थोड़ा कमजोर जरूर हुआ, लेकिन फिर भी मुझे इसका ओवरऑल असर अच्छा ही लगा. बालकनी में टेस्ट: अब मैंने इस एयर प्यूरीफायर को बालकनी में निकालकर भी टेस्ट किया, जहां खुली जगह होने के कारण स्वाभाविक तौर पर इसकी परफॉर्मेंस इनडोर टेस्ट जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी डिवाइस बालकनी की हवा को भी साफ करने की कोशिश करता रहा यानी अच्छा काम करता रहा.

एक खास टेस्ट: एक दिन मेरे घर के पास एक शादी हो रही थी, जिसमें काफी पटाखे फोड़े गए और उसके कारण आसपास की हवा में अचानक प्रदूषण थोड़ा बढ़ गया. उस दिन मैंने अपने घर की खिड़की खुली रखी और फिर इस प्यूरीफायर की क्षमता को टेस्ट किया. मैंने पाया कि करीब 150 स्क्वायर फिट वाले कमरे में इसने ठीक-ठाक परफॉर्मेंस दी. हालांकि, सामान्य कंडीशन की तुलना में उस वक्त हवा को साफ करने में थोड़ा ज्यादा वक्त जरूर लगा. यह टेस्ट खास और जरूरी था, क्योंकि इससे मुझे यह पता लगा कि अचानक बढ़े प्रदूषण में भी यह डिवाइस पूरी तरह बेअसर साबित नहीं होता, बल्कि धीरे-धीरे स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करता है. इसके अलावा मैंने इसे 500-600 स्क्वायर फिट एक लिविंग रूम में भी इस्तेमाल किया. यहां ऑटो मोड और टर्बो मोड दोनों ही मोड में परफॉर्मेंस ने संतुष्ट किया.

पूरा डिवाइस चालू हालत में, ग्रीन LED के साथ अच्छी एयर क्वालिटी दिखाते हुए (Image Credit: ETV Bharat/Devesh Jha)

साउंड लेवल पर मेरा अनुभव

साउंड की बात करूं तो स्लीप और ऑटो मोड में डिवाइस शांत रहता है और नॉर्मल बातचीत या टीवी देखने के दौरान इसकी आवाज़ का पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही आप इसे टर्बो मोड पर डालते हैं तो इसकी आवाज़ करीब 60 dB तक पहुंच जाती है, जो टीवी देखने के दौरान भी साफ सुनाई देती है. ऐसे में अगर आप रात में टर्बो मोड का इस्तेमाल करेंगे तो शायद परेशानी हो सकती है. मेरी सलाह रहेगी कि रात में आप स्लिप मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और टर्बो मोड का इस्तेमाल सिर्फ तभी करें, जब कमरे में अचानक प्रदूषण या धुआं बढ़ जाए और आपको जल्दी हवा साफ करनी हो.

फिल्टर और मेंटेनेंस

इस एयर प्यूरीफायर का फिल्टर निकालना और लगाना दोनों ही काफी आसान है, जिससे मेंटेनेंस के दौरान किसी टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत महसूस नहीं होती. कंपनी का दावा है कि यह फिल्टर करीब 9,000 घंटे तक चल सकता है. इसका मतलब है कि अगर आप इस फिल्टर को सामान्य रूप से एक साल तक इस्तेमाल करेंगे तो इसका फिल्टर काम करता रहेगा.

हालांकि, इसकी असली परफॉर्मेंस लंबे इस्तेमाल के बाद ही पूरी तरह से पता चल पाएगी, लेकिन करीब 40 दिनों तक इस्तेमाल करने के अनुभव के आधार पर मुझे इसकी क्वालिटी पर भरोसा हुआ है. आपको बता दें कि इसके नए फिल्टर की कीमत 7,299 रुपये है, जो मुझे थोड़ी महंगी जरूर लगती है, लेकिन इतने बड़े साइज के फिल्टर के लिए यह कीमत मार्केट के मौजूदा स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक ही है.

Wozoyo इंडियन मार्केट में एयर प्यूरीफायर की बाकी ब्रांड्स की तुलना में नया है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में Wozoyo Pure Air PA6 की सर्विस काफी संतोषजनक यानी सैटिसफाइंग रही. नया ब्रांड होने के बावजूद कंपनी ने क्वालिटी और सपोर्ट पर काफी ध्यान दिया है, जो किसी भी नए ब्रांड के लिए भरोसा बनाने में मददगार साबित होता है.

हवा को अंदर खींचने वाला एयर इनटेक वेंट (Image Credit: ETV Bharat/Devesh Jha)

कीमत और वैल्यू फॉर मनी

Wozoyo Pure Air PA6 की ऑफिशियल कीमत 24,999 रुपये है. ऐसे में जब आप इसकी 700 m³/h CADR कैपेसिटी को देखते हैं, तो यह कीमत इंडियन मार्केट की तुलना में काफी कम लगती है, क्योंकि इस कैटेगिरी में ज्यादातर एयर प्यूरीफायर 300-550 m³/h CADR के आसपास की कैपेसिटी ही प्रोवाइड करते हैं. इस हिसाब से देखा जाए तो यह डिवाइस अपनी कीमत के मुकाबले काफी ज्यादा वैल्यू ऑफर करता है. आसान शब्दों में कहूं तो यह एयर प्यूरीफायर वैल्यू फॉर मनी तो है.

Wozoyo Pure Air PA6: फायदे (Pros)

हाई CADR (700 m³/h), जिससे बड़े एरिया में भी तेजी से हवा साफ होती है

4-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें H13 HEPA फिल्टर भी शामिल है

ऐप कनेक्टिविटी और अच्छी रेंज

Alexa और Google Assistant सपोर्ट

सिंपल और प्रीमियम डिजाइन

आसान फिल्टर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस

कीमत के मुकाबले अच्छी वैल्यू

2 साल की वारंटी

Wozoyo Pure Air PA6: कमियां (Cons)

व्हील्स न होने से इसे शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल

Turbo मोड में साउंड लेवल ज्यादा

रात में एलईडी लाइट कुछ लोगों को खल सकती है

नया ब्रांड होने से लॉन्ग-टर्म रिलायबिलिटी अभी पूरी तरह साबित नहीं हुई

फाइनल वर्डिक्ट: क्या आपको यह खरीदना चाहिए?

एक महीने से भी ज्यादा दिनों तक इस एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने के बाद मुझे व्यक्तिगत तौर पर Wozoyo Pure Air PA6 एक भरोसेमंद और दमदार एयर प्यूरीफायर लगा. इसकी हाई CADR कैपेसिटी, आसान ऐप कंट्रोल, स्मार्ट फीचर्स और कीमत के हिसाब से भी, 25,000 रुपये की प्राइस रेंज में यह निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प है. हालांकि, इसमें व्हील्स का न होना और टर्बो मोड में ज्यादा आवाज़ करना कुछ लोगों को शायद पसंद न आए, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए इन छोटी-मोटी कमियों को इग्नोर किया जा सकता है.

लिहाजा, अगर आप एक ऐसे एयर प्यूरीफायर की तलाश में है, जो लिविंग रूम जैसे मीडियम से बड़े साइज के कमरों में असरदार तरीके से काम करें और साथ में आपको स्मार्ट फीचर्स भी मिल जाए तो आप Wozoyo Pure Air PA6 को खरीद सकते हैं. मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर इस एयर प्यूरीफायर को 10 में से 9 अंक और 5 में से 4.5 स्टार दूंगा.