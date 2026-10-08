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वियना और बीजिंग में बनी दुनिया की पहली Nuclear Clocks, वैज्ञानिकों ने पूरा किया 50 साल पुराना सपना

वैक्यूम चैंबर में (अपने होल्डर में रखे) क्रिस्टल की तस्वीर ( Image Credit: Thorsten Schumm )

हैदराबाद: वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली दो काम करने वाली न्यूक्लियर क्लॉक बना ली है. ये घड़ियां वियना और बीजिंग की अलग-अलग टीमों ने मिलकर तैयार की हैं. दोनों टीमों का काम बुधवार 7 अक्टूबर 2026 को Nature जर्नल में पब्लिश किया गया है. ये घड़ियां समय मापने का एक नया तरीका है. ये एटोमिक क्लॉक्स (Atomic Clocks) से भी बेहतर हो सकती हैं. फिलहाल, ये उतनी सटीक नहीं हैं, लेकिन आगे चलकर काफी काम आने वाली है.

ये घड़ियां न्यूक्लियर एनर्जी से नहीं चलतीं. इसका नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि इनमें fusion या fission होता है लेकिन ऐसा नहीं है. ये घड़ियां पावरफुल लेज़र की रोशनी और एटम के न्यूक्लस के बीच रिश्ते को देखकर समय बताती हैं. ये दोनों घड़ियों में thorium-229 नाम के पार्टिकल का इस्तेमाल किया गया है. इसे कैल्सियम फ्लूराइड के ठोस क्रिस्टम में रखा गया है.

इससे पता चलता है कि यह आइडिया मजबूत है. ऑस्ट्रिया की TU Wien यूनिवर्सिटी के Thorsten Schumm ने वियना टीम का नेतृत्व किया. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक लगभग 50 साल से न्यूक्लियर क्लॉक का सपना देख रहे थे. उनकी टीम 2008 से इस पर काम कर रही थी.

चीन की Tsinghua University के भौतिक विज्ञानी Shiqian Ding ने बीजिंग टीम का नेतृत्व किया. उन्होंने बताया कि दोनों टीम्स स्वतंत्र रूप से काम कर रही थीं. उन्होंने अलग-अलग तरीके अपनाए लेकिन एक ही समय पर thorium-229 न्यूक्लियर क्लॉक बना ली.

वैक्यूम चैंबर में मौजूद क्रिस्टल पर लेज़र बीम डाली जाती है, जो थोरियम के न्यूक्लिआई को उत्तेजित करती है. (Image Credit: T. Schumm, TU Wien)

Atomic Clock और Nuclear Clock में फर्क

सामान्य एटोमिक क्लॉक्स में लेज़र या माइक्रोवेव से एटम के बाहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल बदलने के लिए उकसाया जाता है. इनमें caesium या strontium जैसे पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है. न्यूक्लियर क्लॉक्स में लेज़र से thorium-229 के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन्स और न्यूट्रन्स को एनर्जी लेवल बदलने के लिए मजबूर किया जाता है. चूंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, इसलिए यह तरीका और सटीक हो जाता है.

थॉमस रीबनेर, लुका टोस्कानी डी कर्नल, थॉर्स्टन शुम, फैबियन शाडेन, फेलिक्स श्नाइडर, इरा मोरावेत्ज़ (बाएं से दाएं) (Image Credit: Matthias Heisler, TU Wien)

Schumm ने कहा कि ये घड़ी अपने टारगेट से काफी दूर है. वैज्ञानिक अब इसे और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वियना वाली घड़ी में थोड़ा बेहतर क्रिस्टल है. इसमें थोरियम ज्यादा है और लाइट की क्वालिटी भी अच्छी है. बीजिंग टीम के पास मजबूत लेज़र हैं. दोनों के अच्छे हिस्सों को मिलाकर एक बढ़िया और बड़ी घड़ी बनाई जा सकती है.

ये घड़ियां क्यों खास हैं

आज की सबसे अच्छी एटोमिक क्लॉक्स अरबों साल में सिर्फ एक सेकंड आगे-पीछे होती है. ये एक्यूरेसी सैटेलाइट नेविगेशन, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और फाइबर ऑप्टिक लिंक के लिए बहुत जरूरी है. वैज्ञानिक मानते हैं कि न्यूक्यिलर क्लॉक्स एक दिन और बेहतर काम करेंगी. ये छोटी और कम नाजुक भी हो सकती है. Schumm ने बताया कि इनका इस्तेमाल सैटेलाइट नेविगेशन, डेटा ट्रांसफर का समय मापने, सर्वे और माप विज्ञान में हो सकता है.

थोरियम क्रिस्टल वाला वैक्यूम चैंबर; ऊपर दाईं ओर: लुका टोस्कानी डी कोल लेज़र को एडजस्ट करते हुए. (Image Credit: Matthias Heisler, TU Wien)

न्यूक्लियर क्लॉक्स प्रकृति के मूल नियमों को जांचने में मदद करेंगी. वियना टीम ने अपनी घड़ी से डार्क मैटर खोजने का प्रयोग किया. डार्क मैटर ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जिसे अभी तक कोई सीधा नहीं देख पाया है. इस प्रयोग में डार्क मैटर तो नहीं मिला, लेकिन घड़ी उतनी ही अच्छी चली, जितनी सबसे अच्छी एटोमिक क्लॉक चलती है. Schumm का कहना है कि इससे फिज़िक्स की एक नई दुनिया खुल सकती है.