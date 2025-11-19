ETV Bharat / technology

Wobble One भारत में लॉन्च: 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप से लैस, जानें कीमत

Wobble ने भारत में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Wobble One है. आइए हम आपको इस स्मार्टफोन की डिटेल्स बताते हैं.

Wobble One Launched in India
Wobble ने भारत में लॉन्च किया पहला फोन (फोटो क्रेडिट: X/@IshanWankhade)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 19, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Indkal Technologies का स्मार्टफोन ब्रांड Wobble ने भारत में अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Wobble One है. इस फोन में एआई-पावर्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप, MediaTek Dimensity चिप, Dolby Atmos और Dolby Vision का सपोर्ट, USB Type-C port और 3.5mm हेडफोन जैक समेत कई फीचर्स दिए गए हैं. इस फोन की कीमत 22,000 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में बताते हैं.

Wobble One में 6.67 इंच की Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इसमें Dolby Vision का सपोर्ट भी दिया गया है, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया. इस फोन में प्रोसेसर के लिए 4nm प्रोसेस पर बना MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट भी दिया है. यह फोन 2.6GHz की पीक क्लॉक स्पीड डिलीवर करता है. इसमें 12GB तक रैम और 256GB तक का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है. इस फोन में कंपनी का Epic HyperEngine गेमिंग टेक्नोलॉजी भी दिया गया है.

ट्रिपल कैमरा सेटअप

इस फोन में फोटो और वीडियो के लिए, पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP Sony LYT-600 का है और यह OIS सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन में 8MP का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस भी दिया गया है, जो Bokeh कैमरा फीचर के भी साथ आता है. इस फोन का तीसरा बैक कैमरा 2MP के मैक्रो सेंसर के साथ आता है. इस फोन में Wobble Mode सपोर्ट भी मिलता है. इनके अलावा फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 32MP का एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जो होल-पंच कटआउट में मिलता है.

Wobble One के पिछले हिस्से पर ग्लास पैनल दिया गया है, जो एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम के साथ आता है. इसकी थिकनेस 7.8mm है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक अपने इस फोन की बैटरी क्षमता के बारे में खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन को फुल चार्ज करने पर यूज़र्स को 47 घंटे की कॉलिंग, 24 घंटे का वीडियो प्लेबैक और 22 दिनों तक का स्टैंडबाय मोड मिलता है.

यह भी पढ़ें: OnePlus 15 हुआ लॉन्च: मिलेगा दुनिया का सबसे तेज चिपसेट, जानें कीमत और डिटेल्स

TAGGED:

WOBBLE ONE
WOBBLE ONE PRICE IN INDIA
WOBBLE ONE SPECIFICATIONS
WOBBLE ONE LAUNCH
WOBBLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.