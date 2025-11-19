ETV Bharat / technology

Wobble One भारत में लॉन्च: 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप से लैस, जानें कीमत

Wobble ने भारत में लॉन्च किया पहला फोन ( फोटो क्रेडिट: X/@IshanWankhade )

हैदराबाद: Indkal Technologies का स्मार्टफोन ब्रांड Wobble ने भारत में अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Wobble One है. इस फोन में एआई-पावर्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप, MediaTek Dimensity चिप, Dolby Atmos और Dolby Vision का सपोर्ट, USB Type-C port और 3.5mm हेडफोन जैक समेत कई फीचर्स दिए गए हैं. इस फोन की कीमत 22,000 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में बताते हैं. Wobble One में 6.67 इंच की Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इसमें Dolby Vision का सपोर्ट भी दिया गया है, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया. इस फोन में प्रोसेसर के लिए 4nm प्रोसेस पर बना MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट भी दिया है. यह फोन 2.6GHz की पीक क्लॉक स्पीड डिलीवर करता है. इसमें 12GB तक रैम और 256GB तक का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है. इस फोन में कंपनी का Epic HyperEngine गेमिंग टेक्नोलॉजी भी दिया गया है. ट्रिपल कैमरा सेटअप