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OmniPad 12 के साथ HP ने एक बार फिर टैबलेट सेगमेंट में मारी एंट्री, जानें क्या है कीमत

हैदराबाद: लैपटॉप निर्माता कंपनी HP Inc. 2011 में बाज़ार से बाहर निकलने के बाद अब टैबलेट कैटेगरी में वापसी कर रही है. कंपनी Apple Inc., Samsung Electronics और चीनी प्रतिद्वंद्वियों से ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए अपने प्रयासों को फिर से तेज़ कर रही है.

HP ने भारतीय बाजार में अपने OmniPad 12 को लॉन्च कर दिया है. यह टैबलेट छात्रों, पहली बार इस्तेमाल करने वालों और हमेशा सफ़र में रहने वाले पेशेवरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इस टैबलेट की लॉन्च के साथ ही कंपनी की भारत में हुई है, जो ग्लोबल ब्रांड्स के लिए दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बाज़ार है.

इस टैबलेट को 48,999 रुपये की कीमत पर भारतीय बाजार में उतारा गया है, और इसे जून से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. HP OmniPad 12, कंपनी की ओर से Apple के iPad और अन्य एंट्री-लेवल टैबलेट्स से मुकाबला करने के लिए उतारा गया है. ये टैबलेट्स अपनी डुअल-मोड कार्यक्षमता के साथ क्लासरूम और पहली बार खरीदने वालों के बाज़ारों पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं.

यह टैबलेट Qualcomm Inc के Snapdragon प्रोसेसर के द्वारा संचालित है. Alphabet Inc के Android ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, और इसमें 12-इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले, एक अलग किया जा सकने वाला की-बोर्ड और 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ दी गई है.

नए सिरे से प्रयास

HP लंबे समय के बाद एक बार फिर से टैबलेट मार्केट में वापसी कर रहा है, लेकिन इसकी लॉन्च को सीक्रेट रखा गया था. इसे सोमवार को कंपनी के गुड़गांव ऑफिस में हुए एक इवेंट में पेश किया गया. मार्केट शेयर के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी PC बनाने वाली कंपनी HP के लिए टैबलेट कैटेगरी कोई नई बात नहीं है.

आपको बता दें कि कंपनी ने एक समय 'TouchPad' ब्रांड के तहत टैबलेट बाजार में बेचे थे, जो iPad से मुकाबला करने के लिए बाजार में उतारे गए थे. हालांकि, यह मार्केट में सबसे कम समय तक चलने वाले टैबलेट ब्रांड्स में से एक साबित हुआ.