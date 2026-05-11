OmniPad 12 के साथ HP ने एक बार फिर टैबलेट सेगमेंट में मारी एंट्री, जानें क्या है कीमत
HP ने भारतीय बाजार में अपने OmniPad 12 को लॉन्च कर दिया है. इसे 48,999 रुपये की कीमत पर भारतीय बाजार में उतारा गया है.
Published : May 11, 2026 at 4:12 PM IST
हैदराबाद: लैपटॉप निर्माता कंपनी HP Inc. 2011 में बाज़ार से बाहर निकलने के बाद अब टैबलेट कैटेगरी में वापसी कर रही है. कंपनी Apple Inc., Samsung Electronics और चीनी प्रतिद्वंद्वियों से ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए अपने प्रयासों को फिर से तेज़ कर रही है.
HP ने भारतीय बाजार में अपने OmniPad 12 को लॉन्च कर दिया है. यह टैबलेट छात्रों, पहली बार इस्तेमाल करने वालों और हमेशा सफ़र में रहने वाले पेशेवरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इस टैबलेट की लॉन्च के साथ ही कंपनी की भारत में हुई है, जो ग्लोबल ब्रांड्स के लिए दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बाज़ार है.
इस टैबलेट को 48,999 रुपये की कीमत पर भारतीय बाजार में उतारा गया है, और इसे जून से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. HP OmniPad 12, कंपनी की ओर से Apple के iPad और अन्य एंट्री-लेवल टैबलेट्स से मुकाबला करने के लिए उतारा गया है. ये टैबलेट्स अपनी डुअल-मोड कार्यक्षमता के साथ क्लासरूम और पहली बार खरीदने वालों के बाज़ारों पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं.
यह टैबलेट Qualcomm Inc के Snapdragon प्रोसेसर के द्वारा संचालित है. Alphabet Inc के Android ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, और इसमें 12-इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले, एक अलग किया जा सकने वाला की-बोर्ड और 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ दी गई है.
नए सिरे से प्रयास
HP लंबे समय के बाद एक बार फिर से टैबलेट मार्केट में वापसी कर रहा है, लेकिन इसकी लॉन्च को सीक्रेट रखा गया था. इसे सोमवार को कंपनी के गुड़गांव ऑफिस में हुए एक इवेंट में पेश किया गया. मार्केट शेयर के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी PC बनाने वाली कंपनी HP के लिए टैबलेट कैटेगरी कोई नई बात नहीं है.
आपको बता दें कि कंपनी ने एक समय 'TouchPad' ब्रांड के तहत टैबलेट बाजार में बेचे थे, जो iPad से मुकाबला करने के लिए बाजार में उतारे गए थे. हालांकि, यह मार्केट में सबसे कम समय तक चलने वाले टैबलेट ब्रांड्स में से एक साबित हुआ.
साल 2010 में, HP ने एक संघर्षरत मोबाइल डिवाइस निर्माता कंपनी को 1.2 बिलियन डॉलर में अधिग्रहित किया था. कंपनी ने WebOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए अपने टैबलेट्स को प्रतिस्पर्धियों से अलग दिखाने का एक प्रयास किया था. बता दें कि WebOS उन शुरुआती मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से एक था, जिसमें मल्टीटास्किंग की ज़बरदस्त क्षमताएं थीं.
हालांकि, HP TouchPad को बाजार से अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई. लेकिन बाद में, HP ने अपने बजट टैबलेट 'Slate 7' के लिए Android OS को अपनाया, लेकिन यह प्रयोग भी सफल नहीं हो सका.
परीक्षण बाजार हो सकता है भारत
भारत की बात करें तो आज के युवा ग्राहकों को WebOS या TouchPad के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी सालों बाद, HP टैबलेट के क्षेत्र में वापसी कर रही है, और किसी भी बड़ी टेक कंपनी के लिए भारत सबसे अहम बाजारों में से एक है.
भारत के बहुत बड़ा बाजार है, जहां मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है और ग्राहकों का एक बड़ा हिस्सा युवा है. साथ ही, भारत कंपनियों के लिए एक 'टेस्ट मार्केट' (परीक्षण बाजार) के तौर पर भी काम कर सकता है. यहां वे पहले अपने उत्पाद लॉन्च करती हैं, और फिर उसी फॉर्मूले को दूसरे बाजारों में भी दोहराती हैं.
टैबलेट्स एक कैटेगरी के तौर पर भले ही मैच्योर हो गए हों, लेकिन iPad अभी भी ग्राहकों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बना हुआ है. इसके बावजूद, HP OmniPad 12, कंपनी के लिए मिड-टियर टैबलेट मार्केट में, और विशेष रूप से भारत जैसे कीमत-संवेदनशील बाजारों में, एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट साबित होता है, जिसे सबसे पहले भारत में लॉन्च किया जा रहा है.