ETV Bharat / technology

8GB रैम वाले PC यूजर्स के लिए अच्छी खबर, Windows 11 अपडेट से 40% तेज होगी स्पीड

अगर दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी Chrome जैसे ऐप्स में मेमोरी बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो Microsoft की मेहनत का पूरा फायदा यूजर्स को नहीं मिल पाएगा. ( Microsoft )

हैदराबाद: आजकल कई लोग 8GB RAM वाले लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं. पहले इन्हें स्लो माना जाता था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने Windows 11 में कई बदलाव किए हैं, जिसके कारण अब ये कंप्यूटर पहले की तुलना में काफी तेज हो गए हैं.

माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, 8GB रैम वाले पीसी पर विंडोज़ अब 20% ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है. इसका मतलब है कि स्टार्ट मेनु खोलना, सेटिंग्स खोलना या फाइल एक्सप्लोरर चलाना पहले से जल्दी होता है. एक टेस्ट में 8GB रैम वाले विंडोज़

विंडोज़ 11 कंप्यूटर में 20 Edge tabs, 4K video, Word, PowerPoint, Excel, Outlook और File Explore को एक साथ खोला गया और कंप्यूटर ने 40% तेजी से रिस्पॉन्स किया. ये जनवरी 2026 वाले वर्ज़न से बेहतर है. Teams, PowerPoint, Edge, Word, Excel और Outlook के साथ 900 MB कम कमिटेड मेमोरी (windows) क्या सुधार हुए हैं मेमोरी की बजत भी काफी अच्छी हुई है. Windows, Edge और Microsoft 365 apps मिलाकर कमिटेड मेमोरी की बढ़ोतरी 900MB तक कम हुई है. वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल और आउटलुक अकेले करीब 360 MB मेमोरी बचाते हैं. 8GB वाले पर्सनल कंप्यूटर पर विजेट्स तभी लोड होते हैं, जब आप पैनल खोलते हैं. इससे करीब 200MB स्टोरेज बचता है. Edge में इनएक्टिव टैब्स 15 मिनट बाद स्लिप मोड में चले जाते हैं.