8GB रैम वाले PC यूजर्स के लिए अच्छी खबर, Windows 11 अपडेट से 40% तेज होगी स्पीड
Windows 11 में मेमोरी कंप्रेशन और बैकग्राउंड टास्क कंट्रोल से 8GB RAM वाले कंप्यूटर को पहले से कहीं ज्यादा तेज और भरोसेमंद बना दिया है.
Published : November 4, 2026 at 12:20 PM IST
हैदराबाद: आजकल कई लोग 8GB RAM वाले लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं. पहले इन्हें स्लो माना जाता था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने Windows 11 में कई बदलाव किए हैं, जिसके कारण अब ये कंप्यूटर पहले की तुलना में काफी तेज हो गए हैं.
माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, 8GB रैम वाले पीसी पर विंडोज़ अब 20% ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है. इसका मतलब है कि स्टार्ट मेनु खोलना, सेटिंग्स खोलना या फाइल एक्सप्लोरर चलाना पहले से जल्दी होता है. एक टेस्ट में 8GB रैम वाले विंडोज़
विंडोज़ 11 कंप्यूटर में 20 Edge tabs, 4K video, Word, PowerPoint, Excel, Outlook और File Explore को एक साथ खोला गया और कंप्यूटर ने 40% तेजी से रिस्पॉन्स किया. ये जनवरी 2026 वाले वर्ज़न से बेहतर है.
क्या सुधार हुए हैं
मेमोरी की बजत भी काफी अच्छी हुई है. Windows, Edge और Microsoft 365 apps मिलाकर कमिटेड मेमोरी की बढ़ोतरी 900MB तक कम हुई है. वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल और आउटलुक अकेले करीब 360 MB मेमोरी बचाते हैं.
8GB वाले पर्सनल कंप्यूटर पर विजेट्स तभी लोड होते हैं, जब आप पैनल खोलते हैं. इससे करीब 200MB स्टोरेज बचता है. Edge में इनएक्टिव टैब्स 15 मिनट बाद स्लिप मोड में चले जाते हैं.
कैसे काम करता है ये सिस्टम
विंडोज़ मेमोरी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है. कम इस्तेमाल वाले डेटा को कंप्रेस करके रखता है. इससे 2 GB तक ज्यादा एक्टिव डेटा रैम में रह जाता है. स्लो स्टोरेज पर जाने की जरूरत कम पड़ती है. बैकग्राउंड टास्क को थोड़ी देर के लिए पीछे धकेल दिया जाता है ताकि आपके मेन काम पूरा हो सके.
Edge बैकग्राउंड में तैयार रहता है, इसलिए 33% तेजी से खुलता है. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स 8GB पीसी पर एफिशिएंसी मोड चालू करके 20% जल्दी लॉन्च होता है. ये अपडेट विंडोज़ अपडटे के जरिए आ रहा है और आने वाले महीनों में कंप्रेशन और स्मार्ट होगा. पीसी मेकर्स के साथ भी काम चल रहा है, ताकि हार्डवेयर के लिए कम मेमोरी रिज़र्व हो.
कुछ चुनौतियां बाकी हैं
माइक्रोसॉफ्ट इस काम को अकेले नहीं कर सकता. कई ऐप्स अभी भी बहुत मेमोरी खाते हैं. क्रोम जैसे ब्राउज़र सुरक्षा के नाम पर ज्यादा रैम इस्तेमाल करते हैं. कुछ सॉफ्टवेयर तो 8GB पर रैम पर ठीक से चलते ही नहीं है. रैम की कमी बाजार में बनी हुई है. इंटेल ने भी चेतावनी दी है. अगर दूसरे डेवलपर्स भी मेहनत नहीं करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की कोशिश अधूरी रह सकती है.
हालांकि, फिर भी डेली-लाइफ वाले कामों जैसे- ऑफिस फाइल्स, ब्राउज़िंग और मीटिंग के लिए 8GB वाले पीसी अब पहले से काफी बेहतर हो गए हैं. यहां एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि भारी-भरकम 3D काम या बड़े वीडियो एडिटिंग के लिए अभी भी 16GB या उससे ज्यादा रैम वाला कंप्यूटर होना बेहतर ऑप्शन हो सकता है.