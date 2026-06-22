WhatsApp Head: 7 साल बाद विल कैथकार्ट ने दिया इस्तीफा, अब कुणाल शाह संभालेंगे जिम्मेदारी
मेटा ने WhatsApp के नए हेड के लिए क्रेड फाउंडर कुणाल शाह का नाम घोषित किया, विल कैथकार्ट सात साल बाद पद छोड़ रहे हैं.
Published : June 22, 2026 at 7:04 PM IST
हैदराबाद: मेटा के सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. कंपनी की सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने खुद अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए यह जानकारी शेयर की है कि विल कैथकार्ट अब व्हाट्सएप के हेड के तौर पर अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे रहे हैं. आपको बता दें कि विल पिछले सात सालों से व्हाट्सएप को लीड कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने व्हाट्सएप को 3 अरब से ज्यादा यूज़र्स तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी.
जुकबर्ग ने अपने पोस्ट में विल की तारीफ करते हुए लिखा कि वो मेटा के सबसे असरदार और अहम लीडर्स में से एक रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि विल ने हमेशा यूज़र्स की प्राइवेसी को प्राथमिकता दी और इसी सोच के साथ कंपनी के लिए काम करते रहे. हालांकि, विल मेटा को पूरी तरह से छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो कंपनी के भीतर ही एक नई भूमिका में शिफ्ट हो रहे हैं, जहां वो शुरुआत से नए प्रोडक्ट्स बनाने का काम करेंगे. जुकरबर्ग ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि वो आगे भी विल के साथ मिलकर काम करने के लिए काफी उत्साहित हैं.
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