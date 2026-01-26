ETV Bharat / technology

क्या 6/7-सीटर कारों के लिए एनुअल FASTag नहीं होगा मान्य? NHAI ने दी जानकारी

NHAI ने 6-7-सीटर वाली पर्सनल कारों के लिए FASTag एनुअल पास की वैलिडिटी को लेकर जानकारी दी है.

FASTag
ETV Bharat Tech Team

January 26, 2026

हैदराबाद: कुछ समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर चल रही है कि क्या 3-पंक्ति वाली या 6-7-सीटर वाली पर्सनल कारों के लिए FASTag एनुअल पास अब वैलिड नहीं है? पिछले कुछ दिनों में कई ऑनलाइन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 1 जनवरी, 2026 से यह स्कीम सभी 3-पंक्ति वाली कारों के लिए वापस ले ली गई है. रिपोर्ट्स में बताया गया कि यह स्कीम पर्सनल या कमर्शियल दोनों कारों के लिए खत्म की गई है.

लेकिन अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इस बारे में सफाई जारी की है. NHAI ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस जानकारी को पूरी तरह से फेक न्यूज़ बताया है. NHAI ने कहा कि FASTag एनुअल पास सभी नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के लिए वैलिड है.

NHAI ने अपने बयान में कहा कि, "NHAI यह साफ करना चाहता है कि एक्टिव FASTag वाली सभी नॉन-कमर्शियल कार/जीप/वैन एनुअल पास के लिए एलिजिबल हैं. कृपया फेक न्यूज़ फैलाने से बचें." हालांकि, कुछ यूज़र्स सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों का एनुअल FASTag काम करना बंद कर दिया है.

एनुअल FASTag पूरे देश में सभी NHAI टोल प्लाजा पर 3000 रुपये के एक बार के चार्ज में ज़्यादा से ज़्यादा 200 क्रॉसिंग की गारंटी देता है. इसे राजमार्ग यात्रा ऐप का इस्तेमाल करके आपके मौजूदा फास्टैग पर एक्टिवेट किया जा सकता है और यह एक्टिवेशन की तारीख से एक साल तक वैलिड रहता है. हालांकि, कुछ एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे इस नियम से बाहर हैं.

