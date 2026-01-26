ETV Bharat / technology

क्या 6/7-सीटर कारों के लिए एनुअल FASTag नहीं होगा मान्य? NHAI ने दी जानकारी

FASTag प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: कुछ समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर चल रही है कि क्या 3-पंक्ति वाली या 6-7-सीटर वाली पर्सनल कारों के लिए FASTag एनुअल पास अब वैलिड नहीं है? पिछले कुछ दिनों में कई ऑनलाइन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 1 जनवरी, 2026 से यह स्कीम सभी 3-पंक्ति वाली कारों के लिए वापस ले ली गई है. रिपोर्ट्स में बताया गया कि यह स्कीम पर्सनल या कमर्शियल दोनों कारों के लिए खत्म की गई है. लेकिन अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इस बारे में सफाई जारी की है. NHAI ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस जानकारी को पूरी तरह से फेक न्यूज़ बताया है. NHAI ने कहा कि FASTag एनुअल पास सभी नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के लिए वैलिड है.