ETV Bharat / technology

Wikipedia क्यों नहीं खोल रहे हैं लोग, AI और सोशल मीडिया की वजह से कम हुआ ह्यूमन ट्रैफिक

2025 में Wikipedia के human pageviews में 8% गिरावट आई, क्योंकि AI, सोशल वीडियो और बॉट्स ने यूज़र के सीधे विज़िट्स को कम कर दिया. ( फोटो क्रेडिट: Wikipedia )

हैदराबाद: Wikipedia ने 17 अक्टूबर को अपने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि 2025 में उनके "human pageviews" में लगभग 8% की गिरावट आई है. इसका मतलब है कि अब लोग काफी कम बार सीधे विकीपीडिया पर आ रहे हैं. फाउंडेशन का कहना है कि इसकी सिर्फ एक वजह नहीं है. इंटरनेट पर बदलाव, एआई और सर्च इंजन्स के तरीके बदलना और एडवांस बॉट्स की एक्टिविटीज़ आदि के कारण विकीपीडिया के ह्यूमन पेजव्यूज़ में गिरावट आई है. इसे आसान शब्दों में समझें तो अब लोग किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सीधे विकीपीडिया पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अब उन्हें कई जगहों पर डायरेक्ट जवाब मिल जाते हैं. इसके अलावा पहले उन्हें जो इंसानों का ट्रैफिक लग रहा था, वो असल में बॉट्स थे. आइए हम आपको विकीपीडिया की इन घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं. क्या हुआ - स्टेप बाय स्टेप मई 2025 में Wikipedia ने देखा कि अचानक इंसानों का ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, जो खासकर ब्राज़ील से था.

टीम ने बॉट-डिटेक्शन सिस्टम का रिव्यू किया. अपडेटेड क्लासीफिकेशन से पता चला कि उस समय का बहुत सारा "human-like" ट्रैफिक असल में बॉट्स थे, जो इंसानों जैसा बिहेव कर रहे थे.

इसके कारण असली इंसानों के पेजव्यूज़ में 2024 की उसी अवधि की तुलना में 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली. सोशल वीडियो प्लेटफ़ॉर्म्स (जैसे YouTube Shorts, TikTok आदि) पर युवा ऑडियंस का रूझान काफी ज्यादा हो चुका है. (फोटो क्रेडिट: Wikipedia) गिरावट के बड़े कारण AI chatbots और सर्च इंजन अब यूज़र्स को उनके किसी भी सवाल का सीधा जवाब दे रहे हैं. इसके कारण यूज़र सीधे Wikipedia खोलने की ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं.

सोशल वीडियो प्लेटफ़ॉर्म्स (जैसे YouTube Shorts, TikTok आदि) पर युवा ऑडियंस का रूझान काफी ज्यादा हो चुका है. आजकल युवा यूज़र्स खुली वेब-पेज पढ़ने की बजाय वीडियो पर भरोसा कर रहे हैं.

एक इंसानों की तरह बिहेव करने वाला बॉट ट्रैफिक, जो ह्यूमन-आइडेंटिटी की नक़ल कर रहे थे - इससे भी काफी दिक्कतें हुई हैं.

यूज़र्स का बदलता व्यवहार भी एक बड़ा कारण है. जैसे- जल्दी जवाब पाने की मांग, कम क्लिक करने की चाहत, और एआई का बढ़तना उपयोग भी विकीपीडिया की ट्रैफिक में आई कमी के मुख्य कारणों में से हैं.