Wikipedia क्यों नहीं खोल रहे हैं लोग, AI और सोशल मीडिया की वजह से कम हुआ ह्यूमन ट्रैफिक
Wikipedia ने बताया कि 2025 में ह्यूमन पेजव्यूज़ 8% घटे, AI, सोशल वीडियो और बॉट-ट्रैफिक इसका बड़ा कारण हैं.
Published : October 21, 2025 at 1:29 PM IST
हैदराबाद: Wikipedia ने 17 अक्टूबर को अपने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि 2025 में उनके "human pageviews" में लगभग 8% की गिरावट आई है. इसका मतलब है कि अब लोग काफी कम बार सीधे विकीपीडिया पर आ रहे हैं. फाउंडेशन का कहना है कि इसकी सिर्फ एक वजह नहीं है. इंटरनेट पर बदलाव, एआई और सर्च इंजन्स के तरीके बदलना और एडवांस बॉट्स की एक्टिविटीज़ आदि के कारण विकीपीडिया के ह्यूमन पेजव्यूज़ में गिरावट आई है.
इसे आसान शब्दों में समझें तो अब लोग किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सीधे विकीपीडिया पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अब उन्हें कई जगहों पर डायरेक्ट जवाब मिल जाते हैं. इसके अलावा पहले उन्हें जो इंसानों का ट्रैफिक लग रहा था, वो असल में बॉट्स थे. आइए हम आपको विकीपीडिया की इन घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं.
क्या हुआ - स्टेप बाय स्टेप
- मई 2025 में Wikipedia ने देखा कि अचानक इंसानों का ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, जो खासकर ब्राज़ील से था.
- टीम ने बॉट-डिटेक्शन सिस्टम का रिव्यू किया. अपडेटेड क्लासीफिकेशन से पता चला कि उस समय का बहुत सारा "human-like" ट्रैफिक असल में बॉट्स थे, जो इंसानों जैसा बिहेव कर रहे थे.
- इसके कारण असली इंसानों के पेजव्यूज़ में 2024 की उसी अवधि की तुलना में 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली.
गिरावट के बड़े कारण
- AI chatbots और सर्च इंजन अब यूज़र्स को उनके किसी भी सवाल का सीधा जवाब दे रहे हैं. इसके कारण यूज़र सीधे Wikipedia खोलने की ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं.
- सोशल वीडियो प्लेटफ़ॉर्म्स (जैसे YouTube Shorts, TikTok आदि) पर युवा ऑडियंस का रूझान काफी ज्यादा हो चुका है. आजकल युवा यूज़र्स खुली वेब-पेज पढ़ने की बजाय वीडियो पर भरोसा कर रहे हैं.
- एक इंसानों की तरह बिहेव करने वाला बॉट ट्रैफिक, जो ह्यूमन-आइडेंटिटी की नक़ल कर रहे थे - इससे भी काफी दिक्कतें हुई हैं.
- यूज़र्स का बदलता व्यवहार भी एक बड़ा कारण है. जैसे- जल्दी जवाब पाने की मांग, कम क्लिक करने की चाहत, और एआई का बढ़तना उपयोग भी विकीपीडिया की ट्रैफिक में आई कमी के मुख्य कारणों में से हैं.
क्यों यह चिंता की बात है
Wikipedia वालनटीयर्स (Volunteers) और दान देने वाले (donors) पर निर्भर करता है. जो लोग सीधे विकीपीडिया साइट पर आते हैं, वही अक्सर कॉन्ट्रीब्यूटर्स और डोनर्स बनते हैं. ट्रैफिक घटने का मतलब:
- नए वॉलनटीयर एडिटर्स में कमी आना
- डोनेशन में गिरावट का खतरा
- लॉन्ग-टर्म में कंटेंट-रिव्यू और क्वालिटी पर असर.
Wikimedia का क्या प्लान है
Wikimedia फाउंडेशन ने कुछ ठोस कदम उठाने की बात कही है ताकि knowledge ecosystem बचा रहे और आगे बढ़े:
Responsible third-party use framework: थर्ड पार्टी कंपनियों के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना ताकि उनकी तरफ से कंटेंट कैसे यूज़ किया जाता है, उसका जिम्मेदार तरीका तय हो. इसके साथ में Wikimedia Enterprise की टेक्निकल क्षमताओं को बढ़ाना.
Reader Growth और Reader Experience टीम्स का विस्तार: ताकि जो लोग साइट पर आते हैं, उनका एक्सपीरियंस बेहतर हो और वो बार-बार लौटें.
मोबाइल एडिटिंग टूल्स बेहतर करना: खासतौर पर पहली बार वॉलनटीयर्स बनने वाले लोगों के लिए मोबाइल पर एडिटिंग को आसान बनाना विकीपीडिया के मुख्य प्लान का अहम हिस्सा है.
युवा ऑडियंस के लिए एक्सपेरिमेंट्स: YouTube, TikTok, Roblox, Instagram जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पर नए प्रोजेक्ट्स आज़माना ताकि युवा लोग Wikipedia से जुड़ें, या कम से कम Wikipedia के कंटेंट तक पहुंचने की आदत बने.
यूज़र्स और कंपनियों से अपील: AI कंपनियों और सर्च इंजन को Wikipedia को रेफ़र करने के लिए कहना, ताकि साइट पर विज़िट भी बढ़े और volunteer समुदाय को सपोर्ट मिले.