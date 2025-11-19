ETV Bharat / technology

Cloudflare Outage: X, ChatGPT, Canva क्यों डाउन हुआ था? कंपनी ने बताया असली कारण

हैदराबाद: 18 नवंबर 2025, मंगलवार के दिन इंटरनेट पर अचानक एक ऐसा माहौल बन गया जैसे किसी ने पूरी दुनिया की लाइट की कट कर दी हो. X (जिसे पहले Twitter कहते थे), ChatGPT, Canva जैसे बड़े प्लेटफॉर्म एक साथ डाउन हो गए. भारत समेत दुनिया के कई देशों के यूज़र्स को इन बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म्स को अपने डिवाइस पर खोलने पर HTTP 500 Internal Server Error दिखाई दे रहा था. पूरी दुनिया के यूज़र्स ने करीब 5 घंटों तक इस समस्या का सामना किया क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स की सिक्योरिटी और स्पीड को मैनेज करने वाला Cloudflare Down हो गया था. लाखों यूज़र्स कई बड़े प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस नहीं ले पा रहे थे. इस समस्या के कुछ देर बाद Cloudflare के Co-founder और CEO Matthew Prince ने खुद आकर बताया कि असल गलती कहां हुई थी.

ब्लॉग पोस्ट में मैथ्यू प्रिंस ने बताया कि ये किसी हैकिंग, साइबरअटैक या DDOS का मामला नहीं था, बल्कि Cloudflare के ही सिस्टम के अंदर की एक छोटी-सी पर बड़ी गलती थी. क्लाउफ्लेयर के एक डेटाबेस सिस्टम में परमिशन्स से जुड़ा एक छोटा बदलाव किया गया था, जिसके कारण एक ऐसी "feature file" बनी, जिसका साइज अचानक दोगुना हो गया. ये फाइल उसकी Bot Management सिस्टम में यूज़ होती थी. ये बड़ी वाली फाइल नेटवर्क में फैल गई और जिस सॉफ्टवेयर के जरिए क्लाउडफ्लेयर वेबसाइट्स को सुरक्षित रखता है, वो उस फाइल को पढ़ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से पूरे नेटवर्क पर भारी-भरकम 500 errors होने लगे.

यह ‘खराब फाइल’ कैसे फैलती रही?

ये फाइल हर 5 मिनट में दोबारा बन रही थी.क्लाउडफ्लेयर का ClickHouse डेटाबेस क्लस्टर आधा अपडेटेड और आधा पुराना वर्ज़न था. इस वजह से कभी अच्छी फाइल बन रही थी और कभी बुरी. इस वजह से कभी-कभी नेटवर्क चल रहा था और फिर अचानक बंद हो रहा था. इसी तरह से बार-बार हो रही ऑन-ऑफ वाली प्रॉब्लम ने क्लाउडफ्लेयर की टीम को कंफ्यूज़ कर दिया कि ये DDOS अटैक है या नहीं या असल में क्या हो रहा है.

असली समस्या का पता कैसे चला?