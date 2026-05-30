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Explainer: गर्मी में AC क्यों फटता है? जानिए असली वजह और बचाव के उपाय

रेफ्रिजरेंट लीक होने पर कमरे में जमा गैस किसी भी चिंगारी से आग पकड़ सकती है, इसलिए AC बंद कर तुरंत टेक्नीशियन बुलाएं. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: गर्मी का मौसम आते ही एसी हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन जाता है, लेकिन हर साल एसी से जुड़ी कई बुरी ख़बरें भी सामने आती है. हर साल देशभर के कई इलाकों से एसी ब्लास्ट होने, फटने या आग पकड़ जाने की ख़बरें आती है, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली जाती है. ऐसे में आजकल यह एक बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर एक कूलिंग मशीन अचानक इतनी खतरनाक बनकर आग कैसे पकड़ लेती है.

AC काम कैसे करता है - पहले ये समझें

एसी ब्लास्ट क्यों और कैसे होता है? इस बात को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि एयर कंडीशनर यानी एसी काम कैसे करता है. एसी का पूरा प्रोसेस चार मुख्य पार्ट्स में काम करते हैं:

पहला - रेफ्रिजरेंट गैस: यह एसी की जान होती है. यह एक खास केमिकल होता है, जो बहुत आसानी से गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस में बदलता रहता है. जब भी कोई लिक्विड गैस बनता है तो वो अपने आसपास से गर्मी खींचता है, जो एसी की ठंडक का असली राज है.

दूसरा - कम्प्रेसर: कम्प्रेसर किसी भी एसी का इंजन होता है, जो बाहर वाली यूनिट में होता है. इसका काम रेफिजरेंट गैस को जोर से दबाना है. जब गैस दबती है तो उसका प्रेशर और तापमान दोनों बढ़ जाते हैं और वो बहुत गर्म भी हो जाती है.

तीसरा - कंडेंसर कॉइल: कंडेंसर कॉइल भी एसी के बाहर वाली यूनिट में होता है. कम्प्रेसर से आई गर्म गैस यहां आती है और बाहर की हवा इसे ठंडा करती है. ठंडा होते ही गैस वापस लिक्विड बन जाती है. यानी कमरे की गर्मी इस कॉइल के जरिए बाहर छोड़ दी जाती है. इसी कारण एसी की बाहरी यूनिट के पास खड़े होने पर गर्म हवा महसूस होती है.

चौथा - इवेपोरेटर कॉइल: यह पार्ट एसी के अंदर वाली यूनिट में होता है. बाहर से ठंडा होकर आया लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहां आता है और अचानक फैलकर वापस गैस बन जाता है. गैस बनते वक्त यह आसपास की सारी गर्मी सोख लेता है, जिससे कॉइल बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है. इसी ठंडी कॉइल के सामने से पंखा गुजारता है और वो ठंडी हवा कमरे में आती है.

यह पूरा चक्र - गैस → दबाव → गर्मी बाहर → लिक्विड → फैलाव → ठंडक → वापस गैस - बिना रुके हर सेकंड चलता रहता है जब तक AC ऑन है.

एसी असल में एक ऐसी मशीन है, जो गर्मी को ट्रांसफर करती है, न कि ठंडक बनाती है. यही च्रक जब किसी कारण से बिगड़ जाता है तो एसी में ब्लास्ट या आग लगने का खतरा पैदा हो जाता है. आइए अब हम इनके कारणों को समझते हैं.

AC में आग क्यों लगती है?

पहला कारण: कम्प्रेसर का ओवरहीट होना

यह कारण सबसे ज्यादा कॉमन है. ज्यादातर AC ब्लास्ट की वजह कम्प्रेसर का फेल होना ही होता है. गर्माी के मौसम में एसी लगातार कई घंटों तक चलता रहता है. इस दौरान कम्प्रेसर पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है. जब कंडेंसर कॉइल पर धूल, मिट्टी और मिनरल स्केल जमा हो जाते हैं, तो एसी पर्याप्त गर्मी बाहर गर्मी को बाहर नहीं निकाल पाता है. इससे लगातार चलता रहता है और कम्प्रेसर का प्रेशर और तापमान दोनों बढ़ते रहते हैं, जो आखिरकार उसे फेल कर देते हैं.

दूसरा कारण: रेफ्रिजरेंट लीक - सबसे बड़ा खतरा

AC रेफ्रिजरेंट केमिकल पर निर्भर करता है, और अगर यह लीक हो जाए तो खतरनाक स्थिति बन सकती है. किसी चिंगारी के संपर्क में आने पर यह रेफ्रिजरेंट भड़क सकता है. आजकल भारत में नए AC में R32 रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो पुराने R22 और R410A का एनवायरनमेंट-फ्रेंडली विकल्प है. R32 माइल्डली फ्लेमेबल (Class A2L) है, यानी यह हल्का जलनशील है. यह हवा से भारी होता है, इसलिए लीक होने पर कमरे के निचले हिस्से में जमा हो सकता है और एक निश्चित कंसंट्रेशन पर आग पकड़ सकता है.

R290 (प्रोपेन) जैसे रेफ्रिजरेंट और भी ज्यादा खतरनाक है - इनका एक्सप्लोजन लिमिट रेंज 2.1% से 9.5% के बीच है, यानी बहुत कम कंसंट्रेशन पर भी विस्फोट हो सकता है. जब रेफ्रिजरेंट लाइन ब्लॉक या डैमेज हो जाती है, तो पहला संकेत यह होता है कि AC ठीक से ठंडा नहीं करता. इस संकेत को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है.