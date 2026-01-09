ETV Bharat / technology

फ्लाइट पर क्यों नहीं ले जा सकेंगे पावर बैंक, जानें DGCA ने क्यों लगाया प्रतिबंध

हैदराबाद: भारत के सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने विमान यात्राओं के लिए अब सख्त सुरक्षा नियम लागू किए हैं, जिनके तहत देश भर में फ्लाइट में डिवाइस चार्ज करने के लिए पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. नवंबर 2025 में जारी एक डेंजरस गुड्स एडवाइजरी सर्कुलर के तहत, यात्रियों को फ्लाइट के दौरान फोन, टैबलेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज करने के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल करने से मना किया गया है, जिसमें एयरलाइन सीट पावर आउटलेट के ज़रिए चार्ज करना भी शामिल है.

क्या हैं नई गाइड लाइन्स

जानकारी के अनुसार, नए निर्देश भारत से आने-जाने वाली सभी शेड्यूल्ड पैसेंजर सेवाओं पर लागू होता है, और यह केबिन में लिथियम-बैटरी से आग लगने के जोखिमों को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं को दिखाता है. नियमों में यह बदलाव दुनिया भर में लिथियम-आयन बैटरी के ज़्यादा गरम होने, सुलगने या विमान में आग लगने की कई घटनाओं के बाद किया गया है.

इससे दुनिया भर के एविएशन अधिकारियों और एयरलाइंस ने ऐसी बैटरी को ले जाने और इस्तेमाल करने के तरीकों पर कंट्रोल कड़ा कर दिया है. DGCA की गाइडेंस के अनुसार, पावर बैंक और दूसरी स्पेयर बैटरी को सिर्फ़ हैंड बैगेज में रखा जा सकता है, और ओवरहेड कंपार्टमेंट में उन्हें रखने पर साफ़ तौर पर रोक है, क्योंकि उन जगहों पर आग लगने का पता लगाना ज़्यादा मुश्किल होता है.

क्या है पावर बैंक

पावर बैंक एक तरह का पोर्टेबल चार्जर होता है. इसे खास तौर पर स्मार्टफोन, टैबलेट या कैमरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर देने के लिए बनाया गया है. ये मोबाइल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस आपको कहीं भी और कभी भी भरोसेमंद पावर सोर्स देते हैं. पावर बैंक तब बहुत काम आते हैं, जब आप कहीं यात्रा पर होते हैं, जैसे हाइकिंग, कैंपिंग या लंबी ट्रेन यात्रा के दौरान.

ये आपको स्टेशनरी पावर सोर्स से आज़ाद देते हैं, और अपने डिवाइस को हर समय इस्तेमाल के लिए तैयार रखने में मदद करते हैं. पावर बैंक के अंदर बैटरी सेल होते हैं, जो एनर्जी स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपके डिवाइस को देते हैं. पावर बैंक ट्रैवल के दौरान, आउटडोर एक्टिविटी के समय या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इमरजेंसी रिज़र्व के तौर पर बहुत प्रैक्टिकल होते हैं.

आधुनिक पावर बैंक में अक्सर कई USB पोर्ट होते हैं, ताकि आप एक ही समय में कई डिवाइस चार्ज कर सकें. इसके अलावा, ऐसे मॉडल भी होते हैं, जिनमें फास्ट-चार्जिंग फंक्शन होता है, और ये चार्जिंग प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं. बाजार में अलग-अलग साइज और कैपेसिटी के पावर बैंक बेचे जा रहे हैं.

DGCA द्वारा खतरनाक सामानों के लिए जारी एडवाइजरी सर्कुलर