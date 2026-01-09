ETV Bharat / technology

फ्लाइट पर क्यों नहीं ले जा सकेंगे पावर बैंक, जानें DGCA ने क्यों लगाया प्रतिबंध

DGCA ने विमान यात्राओं के लिए अब सख्त सुरक्षा नियम लागू किए हैं. अब यात्री फ्लाइट में पावर बैंक नहीं ले जा सकेंगे.

Symbolic image
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 9, 2026 at 5:16 PM IST

5 Min Read
हैदराबाद: भारत के सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने विमान यात्राओं के लिए अब सख्त सुरक्षा नियम लागू किए हैं, जिनके तहत देश भर में फ्लाइट में डिवाइस चार्ज करने के लिए पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. नवंबर 2025 में जारी एक डेंजरस गुड्स एडवाइजरी सर्कुलर के तहत, यात्रियों को फ्लाइट के दौरान फोन, टैबलेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज करने के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल करने से मना किया गया है, जिसमें एयरलाइन सीट पावर आउटलेट के ज़रिए चार्ज करना भी शामिल है.

क्या हैं नई गाइड लाइन्स
जानकारी के अनुसार, नए निर्देश भारत से आने-जाने वाली सभी शेड्यूल्ड पैसेंजर सेवाओं पर लागू होता है, और यह केबिन में लिथियम-बैटरी से आग लगने के जोखिमों को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं को दिखाता है. नियमों में यह बदलाव दुनिया भर में लिथियम-आयन बैटरी के ज़्यादा गरम होने, सुलगने या विमान में आग लगने की कई घटनाओं के बाद किया गया है.

इससे दुनिया भर के एविएशन अधिकारियों और एयरलाइंस ने ऐसी बैटरी को ले जाने और इस्तेमाल करने के तरीकों पर कंट्रोल कड़ा कर दिया है. DGCA की गाइडेंस के अनुसार, पावर बैंक और दूसरी स्पेयर बैटरी को सिर्फ़ हैंड बैगेज में रखा जा सकता है, और ओवरहेड कंपार्टमेंट में उन्हें रखने पर साफ़ तौर पर रोक है, क्योंकि उन जगहों पर आग लगने का पता लगाना ज़्यादा मुश्किल होता है.

क्या है पावर बैंक
पावर बैंक एक तरह का पोर्टेबल चार्जर होता है. इसे खास तौर पर स्मार्टफोन, टैबलेट या कैमरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर देने के लिए बनाया गया है. ये मोबाइल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस आपको कहीं भी और कभी भी भरोसेमंद पावर सोर्स देते हैं. पावर बैंक तब बहुत काम आते हैं, जब आप कहीं यात्रा पर होते हैं, जैसे हाइकिंग, कैंपिंग या लंबी ट्रेन यात्रा के दौरान.

ये आपको स्टेशनरी पावर सोर्स से आज़ाद देते हैं, और अपने डिवाइस को हर समय इस्तेमाल के लिए तैयार रखने में मदद करते हैं. पावर बैंक के अंदर बैटरी सेल होते हैं, जो एनर्जी स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपके डिवाइस को देते हैं. पावर बैंक ट्रैवल के दौरान, आउटडोर एक्टिविटी के समय या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इमरजेंसी रिज़र्व के तौर पर बहुत प्रैक्टिकल होते हैं.

आधुनिक पावर बैंक में अक्सर कई USB पोर्ट होते हैं, ताकि आप एक ही समय में कई डिवाइस चार्ज कर सकें. इसके अलावा, ऐसे मॉडल भी होते हैं, जिनमें फास्ट-चार्जिंग फंक्शन होता है, और ये चार्जिंग प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं. बाजार में अलग-अलग साइज और कैपेसिटी के पावर बैंक बेचे जा रहे हैं.

DGCA द्वारा खतरनाक सामानों के लिए जारी एडवाइजरी सर्कुलर

डायरेक्टिव एलिमेंट्सआवश्यकताएं
फ्लाइट के दौरान पावर बैंक का इस्तेमालपूर्ण प्रतिबंधित (डिवाइस या पावर बैंक को चार्ज करना मना है)
पावर बैंक का स्टोरेजसिर्फ़ हैंड बैगेज, ओवरहेड बॉक्स में नहीं
पावर बैंक चार्जिंग आउटलेटएयरक्राफ्ट USB/सीट पावर का इस्तेमाल मना
पैसेंजर नोटिफिकेशन अनिवार्य इन-फ्लाइट घोषणाएं
क्रू प्रशिक्षणबेहतर आग/बैटरी खतरा प्रशिक्षण

DGCA द्वारा फ्लाइट्स में पावर बैंक बैन करने के कारण
पावर बैंक को फ्लाइट्स में बैन करने के कारणों की बात करें तो, अलग-अलग रिचार्जेबल डिवाइस में लिथियम बैटरी के ज़्यादा इस्तेमाल से हवा में लिथियम बैटरी ले जाने में बढ़ोतरी हुई है. पावर बैंक, पोर्टेबल चार्जर और लिथियम बैटरी वाले ऐसे ही डिवाइस आग लगने का सोर्स बन सकते हैं और फ्लाइट में आग लगा सकते हैं.

अक्सर आग उन ज्वलनशील गैसों से भड़कती है जो थर्मल रनवे के दौरान बैटरी से निकलती हैं. एयरक्राफ्ट में लगी बैटरियों के अलावा, हर साल लाखों लिथियम बैटरियों को कार्गो के रूप में भेजा जाता है. एक क्लास C कार्गो कंपार्टमेंट में 5 प्रतिशत हैलोन 1301 आग बुझाने वाले एजेंट की शुरुआती कंसंट्रेशन होती है.

इसके बाद फ्लाइट के बाकी समय के लिए 3 प्रतिशत की बची हुई कंसंट्रेशन होती है. ये हैलोन कंसंट्रेशन आम कार्गो से लगने वाली आग को रोकने में असरदार होती हैं. हालांकि, इस बात की चिंता है कि क्या ये कंसंट्रेशन लिथियम बैटरी वाले कार्गो में लगी आग को संभालने और जमा हुई बैटरी गैसों के संभावित विस्फोट के जोखिम को कम करने के लिए काफी हैं.

किन एयरलाइंस ने प्लेन में पावर बैंक के इस्तेमाल पर लगाई रोक
सिंगापुर एयरलाइंस ने स्कूट, थाई एयरवेज, साउथ कोरियन एयरलाइंस, EVA एयर और चाइना एयरलाइंस जैसी दूसरी एशियाई एयरलाइंस की तरह प्लेन में पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, जिससे यह हवाई यात्रा में एक नया नियम बन गया है.

पिछली घटनाएं, जिनके कारण हुए बदलाव

तारीख/ लोकेशनघटनाएंएयरक्राफ्ट्स
बुसान, दक्षिण कोरिया (28 जनवरी 2025)Air Busan फ्लाइट 391 बैटरी फायरAirbus A321
सिडनी/होबार्ट मार्ग (जुलाई 2025)Virgin Australia केबिन लॉकर फायरBoeing 737 800
दिल्ली से दीमापुर (अक्टूबर 2025)IndiGo लीथियम बैटरी की घटना Airbus A320 फैमिली
मेलबर्न (2025)Qantas पैसेंजर के घायल होने की घटनाएयरक्राफ्ट पर नहीं, बल्कि एयरपोर्ट पर

इसके अलावा, जनवरी में साउथ कोरिया में एयर बुसान के एक प्लेन में आग लगने की घटना के बाद साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और सिंगापुर की एयरलाइंस भी अपने नियमों को और सख्त कर रही हैं. FAA के डेटा के अनुसार, साल 2024 में लिथियम-आयन बैटरी से जुड़ी 89 घटनाएं सामने आई हैं, जबकि साल 2017 में ऐसी 47 घटनाएं हुई थीं.

किन देशों ने फ्लाइट में पावर बैंक पर लगाया बैन

  • हांगकांग SAR
  • ताइवान
  • दक्षिण कोरिया
  • सिंगापुर
  • थाईलैंड
  • मलेशिया
  • संयुक्त अरब अमीरात

