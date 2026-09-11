iPhone Duo: Apple का पहला फोल्डेबल फोन भारत में इतना महंगा क्यों है? समझें सभी कारण
भारत में iPhone Duo की महंगी कीमत सिर्फ टैक्स या ड्यूटी का नतीजा नहीं है. आइए हम इसके बारे में समझते हैं.
Published : September 11, 2026 at 2:34 PM IST
हैदराबाद: 9 सितंबर 2026 की रात को एपल ने अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च किया, जिसका नाम iPhone Duo है. इस फोन के लॉन्च होते ही भारत समेत पूरी दुनिया के लोग इसकी कीमत को लेकर चर्चा करने लगे, क्योंकि एपल ने इस फोन की कीमत काफी ज्यादा तय की है. भारत में इस बात की चर्चा और भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि अमेरिका की तुलना में भारतीय मॉडल की कीमत काफी ज्यादा है.
iPhone Duo की अमेरिका में शुरुआती कीमत $1,999 (करीब 1.90 लाख) है, जिसमें 256GB वाला वेरिएंट मिलता है. वहीं, भारत में इसी वेरिएंट की कीमत ₹2,99,900 है, जबकि टॉप मॉडल की कीमत ₹4,49,900 यानी करीब साढ़े चार लाख रुपये तक पहुंच जाती है.
अब बेस वेरिएंट की कीमत का सीधा कैलकुलेशन करें तो इस वक्त लगभग ₹95 के एक्सचेंज रेट पर अमेरिकी कीमत करीब ₹1.90 लाख बैठती है. इस हिसाब से भारत में इस फोन को खरीदने वाले लोगों को लगभग एक लाख रुपये ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है. इस कारण लोग इसकी काफी चर्चाएं कर रहे हैं. अब आइए समझते हैं कि आखिर एपल ने भारत में अपने इस फोन की कीमत इतनी ज्यादा तय क्यों की है.
It’s THIN.— Greg Joswiak (@gregjoz) September 9, 2026
It’s VERSATILE
It’s DURABLE.
It fits in your pocket.
And it FOLDS.
Meet iPhone Duo. pic.twitter.com/lVpBmC36hx
|वेरिएंट
|भारत कीमत (₹)
|अमेरिका कीमत ($)
|256GB
|2,99,900
|1,999 (करीब 1.90 लाख)
|512GB
|3,24,900
|2,199 (करीब 2,10 लाख)
|1TB
|3,74,900
|2,599 (करीब 2.48 लाख)
|2TB
|4,49,900
|3,199 (करीब 3.05 लाख)
भारत में तय की गई कीमत में 18% GST पहले से इन्क्लूड किया गया है. अमेरिका में लिस्ट प्राइस सेल्स टैक्स के बिना होती है, जो राज्य के हिसाब से 6 से 10 प्रतिशत तक जुड़ जाता है. इसका मतलब है कि अमेरिकी खरीदार असल में $2,100 से $2,200 ( करीब 1.99 लाख से 2.09 लाख रुपये) खर्च करते हैं.
टैक्स और ड्यूटी का गणित
iPhone Duo को अभी तक भारत की लोकल असेंबली में नहीं बनाया जा रहा है. इसका मतलब है कि यह आईफोन कंप्लीटली बिल्ट यूनिट (CBU) के रूप में इंपोर्ट हो रहा है. ऐसे फोन पर करीब 28% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है. यहां तक कि GST भी इंपोर्ट ड्यूटी जोड़ने के बाद वाली वैल्यू पर लगाया जाता है, यानी GST भी ज्यादा हो जाता है.
काउंटरपॉइंट रिसर्च के नेल शाह के मुताबिक, अगर 18% GST और अनुमानित ड्यूटी हटा दी जाए तो भारत की प्री-टैक्स कीमत लगभग ₹1,98,557 यानी अमेरिकन डॉलर में करीब $2,087 बैठती है. इसका मतलब है कि अमेरिकन लिस्टेड प्राइस यानी $1,999 की तुलना में अंतर सिर्फ 80 से 200 डॉलर (₹7,500 से ₹19,000) के आसपास रह जाता है. ये अंतर एपल के अन्य मार्केट्स में भी लगभग ऐसा ही दिखता है.
लोकल प्रोडक्शन क्यों नहीं
ऐसे में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर आईफोन डुओ यानी एपल के पहले फोल्डेबल आईफोन को भी बाकी आइफोन्स की तरह भारत में ही बनाया जाएगा तो भारतीय खरीदारों के लिए इसकी कीमत एक झटके में काफी कम हो जाएगी. लेकिन सवाल है कि भारत में इसका प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है? भारत में फोन बनाने के लिए OLED पैनल, हिंज मैकेनिज़्म, हाई-एंड कैमरा मॉड्यूल और ए-सीरीज चिप जैसी महंगी पार्ट्स अभी भी इंपोर्ट होती है.
इनका प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग काफी मुश्किल है. शाह का कहना है कि भारत में एपल के पार्टनर्स को इस लेवल की प्रोडक्शन एक्सपीरियंस हासिल करने में वक्त लगेगा. लिहाजा, जब तक लोकल प्रोडक्शन शुरू नहीं होता, तब तक पूरी ड्यूटी यानी टैक्स इस फोन की भारतीय कीमत में शामिल होगी यानी अल्टीमेटली वो भारतीय ग्राहकों को ही देना पड़ेगा.
भारत में एपल का असली मार्केट
यहां एक और खास बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस के अनुसार साल 2026 में भारत में एक नागरिक की औसत सालाना इनकम (GDP के योगदान के हिसाब से) लगभग $2,813 (करीब ₹2.35 लाख) अनुमानित है. इसका मतलब है कि भारत में औसतन हर नागरिक पूरे साल में करीब 2.35 लाख रुपये यानी $234 प्रति महीना (यानी लगभग ₹19,500 से ₹20,000 महीना) कमाता है.
iPhone Duo starts at Rs. 3,00,000 in India!— Ishan Sharma (@Ishansharma7390) September 10, 2026
You can literally book a return flight to the USA, buy the iPhone Duo in Oregon/Delaware, come back to India AND still save Rs. 30,000.
Will you do it? pic.twitter.com/JFhGCkByWR
ऐसे में iPhone Duo के बेस वेरिएंट की कीमत भी भारत के सालाना प्रति व्यक्ति आय से भी कम है. यही कारण है कि एपल अपने आईफोन्स के लिए कभी भी औसत भारतीय यूज़र्स को टारगेट नहीं करता. वो हमेशा भारत के उन अमीर यूज़र्स को ही टारगेट करता है, जिनके खर्च करने की क्षमता जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के लोगों से मिलती-जुलती है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में सिर्फ 5% आबादी ऐसी है, जो इतना ज्यादा खर्च करने की क्षमता रखा है और यह आंकड़ा करीब 7 करोड़ लोगों का है, जो कई यूरोपीय देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है. यही कारण है कि एपल भले ही अमीर भारतीयों को ही टारगेट करता हो, लेकिन फिर भी उनका आंकड़ा बहुत ज्यादा है, जिसका पॉजिटीव असर एपल के रेवेन्यू पर पड़ता है.
इसके साथ-साथ ईएमआई और फाइनेंसिंग सिस्टम ने भी खेल बदल दिया है. अब आईफोन की बड़ी कीमत महीनों की किस्त में बंट जाती है. प्रीमियम स्मार्टफोन की बिक्री में फाइनेंसिंग का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है. भारत में कई लोग ऐसे हैं, जो स्टेटस और एक्सपीरियंस के लिए महंगी-महंगी कीमत भी स्वीकार कर लेते हैं. ऐसे में कीमत घटाने से ब्रांड की प्रीमियम इमेज कमजोर हो सकती है. ये भी एक कारण है कि एपल जानबूझकार इस प्रीमियम पोजिशनिंग को बनाए रखने के लिए महंगे फोन्स लॉन्च करता है.
भविष्य में क्या बदल सकता है
इस वक्त आईफोन डुओ का फर्स्ट-जनरेशन प्रोडक्ट ही उपलब्ध हुआ है. जब इस फोन की दूसरी और तीसरी जनरेशन में लोकल असेंबली कंडीशन मजबूत होती यानी भारत भारत में बनना शुरू होगा तो इंपोर्ट ड्यूटी और उसके ऊपर अलग से लगने वाला जीएसटी भी कम होगा और फिर एपल के इस पहले फोल्डेबल आईफोन की कीमत कम हो सकती है. फिलहाल, भारतीय खरीदारों को इस फोन के लिए महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी.
हालांकि, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों या दोस्तों की मदद से अन्य देशों से कम कीमत में फोन खरीदवाकर भी मगंवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि उन्हें कीमत कम पड़ जाए. बहरहाल, भारत में आईफोन डुओ का प्री-ऑर्डर 16 अक्टूब से शुरू होगा और बिक्री 23 अक्टूब से शुरू होगी.