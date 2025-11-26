नई Tata Sierra के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां
Tata Motors ने नई Tata Sierra को लॉन्च किया है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.
Published : November 26, 2025 at 10:32 AM IST
हैदराबाद: करीब दो दशक के अंतराल के बाद, Tata Motors ने अपने Sierra नेमप्लेट को एक बार फिर से जीवित किया है, और नए फीचर्स और तकनीक के साथ नई Tata Sierra को लॉन्च किया है. ऑल-न्यू Sierra को कार निर्माता कंपनी ने लाइन-अप में Tata Harrier से नीचे लेकिन Curvv से ऊपर रखा है.
इस मिडसाइज़ SUV में बॉक्सी और मस्कुलर एक्सटीरियर दिया गया है, जिसमें पुराने Tata Sierra से पॉपुलर हुए हल्के डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं. इसका मिनिमलिस्टिक इंटीरियर स्टाइलिश और प्रीमियम दिखता है, साथ ही इसमें मॉडर्न फीचर्स भी जोड़े गए हैं.
2025 Tata Sierra के कलर ऑप्शन
नई Tata Sierra को कंपनी ने कुल छह एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में पेश किया है, हालांकि हर कलर में कंट्रास्टिंग ब्लैक रूफ दी गई है. नई Sierra के लिए खास कलर अंडमान एडवेंचर, बंगाल रूज, कूर्ग क्लाउड्स और मुन्नार मिस्ट हैं. टाटा के स्टैंडर्ड कलर ऑप्शन, प्रिस्टीन व्हाइट और प्योर ग्रे भी इसके साथ पेश किए गए हैं.
नई Tata Sierra में बेज और ब्लैक टोन में डुअल-टोन इंटीरियर दिया गया है. इसमें ब्रश्ड मेटल और पियानो ब्लैक एक्सेंट भी दिया गया है, जो केबिन के प्रीमियम लुक और फील को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.
2025 Tata Sierra के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स
Tata Sierra Smart+ वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 11.49 लाख रुपये)
- लाइट सेबर LED डेटाइम रनिंग लैंप (DRLs) और टेल-लाइट्स
- ‘फॉलो-मी-होम’ फंक्शन के साथ Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
- LED टर्न इंडिकेटर्स
- वेलकम लाइट्स के साथ फ्लश डोर हैंडल्स
- 17-इंच के स्टील व्हील्स
- टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट
- इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज़
- कीलेस एंट्री
- पुश-बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप
- इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियरव्यू मिरर्स (ORVMs)
- इल्युमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील
- स्टोरेज के साथ फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट
- रियर विंडो शेड
- ड्राइवर और को-ड्राइवर वैनिटी मिरर्स
- मैनुअल AC
- रियर AC वेंट
- टाइप-A और 45W टाइप-C USB पोर्ट्स (सिर्फ फ्रंट में)
- बूट में 12V पावर आउटलेट
- ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
- 4-इंच MID के साथ पार्ट-डिजिटल गेज क्लस्टर
- ऑटोमैटिक इंजन स्टॉप-स्टार्ट फंक्शन (1.5L पेट्रोल) सिर्फ़)
- ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक
- हाइट-एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट
- सेकंड-रो रीडिंग लाइट
- मैन्युअली-डिमिंग इंटीरियर रियरव्यू मिरर (IRVM)
- सेंट्रल लॉकिंग
- स्पीड-सेंसिंग डोर लॉक
- रियर पार्किंग सेंसर
- 6 एयरबैग
- इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम
- ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम
- EBD के साथ ABS
- हिल-होल्ड असिस्ट
- ISOFIX एंकर
Tata Sierra Pure वेरिएंट के फीचर्स
Smart+ से अतिरिक्त फीचर्स
- शार्कफिन एंटीना
- ऑटो-फोल्डिंग ORVMs
- मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील
- स्टीयरिंग-माउंटेड पैडल (सिर्फ़ 6 AT और 7 DCT के साथ उपलब्ध)
- ‘मोनोस्टेबल’ गियर शिफ्टर
- वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto
- 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
- 6 भाषाओं में 250+ नेटिव वॉइस कमांड
- 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
- ड्राइव मोड (सिटी, स्पोर्ट) – NA पेट्रोल इंजन में सिटी मोड उपलब्ध नहीं है
- क्रूज़ कंट्रोल
- रियरव्यू कैमरा
- टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
- हिल-डिसेंट कंट्रोल
Tata Sierra Pure+ वेरिएंट के फीचर्स
Pure से अतिरिक्त फीचर्स
- 17-इंच के एलॉय व्हील
- ऑटोमैटिक हेडलाइट्स
- रेन-सेंसिंग विंडशील्ड वाइपर
- वॉइस-ऑपरेटेड पैनोरमिक सनरूफ
- डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- ड्राइवर साइड विंडो को एक शॉट में ऊपर/नीचे करना
- दो 65W रियर USB टाइप-C पोर्ट
- रियर डिफॉगर
- वॉशर के साथ रियर वाइपर
Tata Sierra Adventure वेरिएंट के फीचर्स
Pure+ से अतिरिक्त फीचर्स
- कॉर्नरिंग फ़ंक्शन के साथ फ्रंट LED फ़ॉग लाइट
- रूफ़ रेल
- लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर शिफ़्टर
- स्लाइडिंग रियर पार्सल ट्रे
- 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
- फ्रंट पार्किंग सेंसर
- सराउंड-व्यू कैमरे
Tata Sierra Adventure+ वेरिएंट के फीचर्स
Adventure से अतिरिक्त फीचर्स
- फ्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पिंग के साथ ‘सुपरग्लाइड’ सस्पेंशन
- टेरेन मोड (नॉर्मल, वेट, रफ)
- कूल्ड ग्लव बॉक्स
- LED मूड लाइटिंग
- 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट
- 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
- डुअल फ्रंट 65W USB टाइप-C पोर्ट
- इल्युमिनेटेड सनवाइजर मिरर
- 2-स्टेज रिक्लाइन के साथ 60:40-स्प्लिट रियर सीट
- एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट
- कप होल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट
- फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए ‘बॉस’ मोड
- एक्सटेंडेबल अंडर-थाई सपोर्ट (सिर्फ फ्रंट सीट के लिए)
- फ्रंट सीट-बैक पॉकेट
- रियर-ऑक्यूपेंट सेंसर
Tata Sierra Accomplished वेरिएंट के फीचर्स
Adventure+ से अतिरिक्त फीचर्स
- पडल लैंप
- लेदरेट अपहोल्स्ट्री
- फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें
- 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
- AC के लिए ‘एक्सप्रेस कूलिंग’ फ़ंक्शन
- वायरलेस चार्जर
- LED मूड लाइटिंग (एक्सटेंडेड)
- 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम जिसमें 13 JBL ऑडियो मोड और डॉल्बी एटमॉस है
- ऑगमेंटेड-रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले
- लेवल-2 ADAS (एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटो-इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-डिपार्चर वार्निंग, लेन-कीप असिस्ट, हाई-बीम असिस्ट और अन्य)
Tata Sierra Accomplished+ वेरिएंट के फीचर्स
Accomplished से अतिरिक्त फीचर्स
- जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट
- बाहरी लाइट्स ‘वेलकम’ और ‘गुडबाय’ एनिमेशन
- ‘नाइट सेबर’ बाई-LED हेडलाइट्स
- सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स
- रियर फॉग लाइट्स
- 12.3-इंच फ्रंट-पैसेंजर टचस्क्रीन
- AQI इंडिकेटर के साथ एयर प्यूरीफायर
- मेमोरी फंक्शन के साथ 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
- डुअल रियर 65W USB टाइप-C पोर्ट्स
- Mappls Auto के साथ बिल्ट-इन नेविगेशन
- Amazon Alexa
- iRA कनेक्टेड कार सुइट (वेलकम मैसेज, बर्थडे सेलिब्रेशन मोड, घर/ऑफिस आना-जाना, रिलैक्स मोड, वगैरह)
- SOS कॉल फंक्शन
- ऑटो-डिमिंग IRVM
- एडिशनल लेवल 2 ADAS फीचर्स (ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट, रियर कोलिजन वॉर्निंग, डोर ओपन अलर्ट, वगैरह)
- ‘MeSpace’ ड्राइवर प्रोफाइल
हालांकि कंपनी ने अभी तक Tata Sierra के सभी वेरिएंट्स की कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह साफ़ है कि एंट्री-लेवल Smart+ में अच्छे फीचर्स हैं. इसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये है, जो इसके फीचर्स लिस्ट के अनुसार काफी बेहतर है, लेकिन इस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है.