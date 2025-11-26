ETV Bharat / technology

नई Tata Sierra के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां

नई Tata Sierra भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: करीब दो दशक के अंतराल के बाद, Tata Motors ने अपने Sierra नेमप्लेट को एक बार फिर से जीवित किया है, और नए फीचर्स और तकनीक के साथ नई Tata Sierra को लॉन्च किया है. ऑल-न्यू Sierra को कार निर्माता कंपनी ने लाइन-अप में Tata Harrier से नीचे लेकिन Curvv से ऊपर रखा है.

इस मिडसाइज़ SUV में बॉक्सी और मस्कुलर एक्सटीरियर दिया गया है, जिसमें पुराने Tata Sierra से पॉपुलर हुए हल्के डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं. इसका मिनिमलिस्टिक इंटीरियर स्टाइलिश और प्रीमियम दिखता है, साथ ही इसमें मॉडर्न फीचर्स भी जोड़े गए हैं.

2025 Tata Sierra के कलर ऑप्शन

नई Tata Sierra को कंपनी ने कुल छह एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में पेश किया है, हालांकि हर कलर में कंट्रास्टिंग ब्लैक रूफ दी गई है. नई Sierra के लिए खास कलर अंडमान एडवेंचर, बंगाल रूज, कूर्ग क्लाउड्स और मुन्नार मिस्ट हैं. टाटा के स्टैंडर्ड कलर ऑप्शन, प्रिस्टीन व्हाइट और प्योर ग्रे भी इसके साथ पेश किए गए हैं.

नई Tata Sierra का इंटीरियर (फोटो - Tata Motors)

नई Tata Sierra में बेज और ब्लैक टोन में डुअल-टोन इंटीरियर दिया गया है. इसमें ब्रश्ड मेटल और पियानो ब्लैक एक्सेंट भी दिया गया है, जो केबिन के प्रीमियम लुक और फील को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

2025 Tata Sierra के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स

Tata Sierra Smart+ वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 11.49 लाख रुपये)