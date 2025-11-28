ETV Bharat / technology

नई Mahindra XEV 9S के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें क्या है सभी की कीमत

नई Mahindra XEV 9S के फीचर्स ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

हैदराबाद: Mahindra Auto ने हाल ही में अपनी Mahindra BE 6 FE एडिशन को बाजार में उतारा है, इसके साथ ही कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए अपनी तीसरी ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra XEV 9S को भी लॉन्च किया है. Mahindra XEV 9S SUV को कंपनी ने कुल चार वेरिएंट में तीन बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया है. लॉन्च के दौरान ही कंपनी ने जानकारी दी कि इस एसयूवी की टेस्ट ड्राइव 5 दिसंबर से शुरू होंगी, और इसकी बुकिंग 14 जनवरी से शुरू होगी, जबकि डिलीवरी 23 जनवरी से शुरू होने वाली है. यहां हम आपको इस कार के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि इसके किस वेरिएंट में कौन से फीचर्स मिलते हैं. Mahindra XEV 9S Pack One Above वेरिएंट के फीचर्स

बैटरी पैक: 59 kWh | 79 kWh

मोटर पावर: 228 bhp | 282 bhp - 380 Nm

रेंज: 521 किमी | 679 किमी (दावा की गई)

कीमत: 19.95 लाख रुपये | 21.95 लाख रुपये