नई Mahindra XEV 9S के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें क्या है सभी की कीमत
Mahindra Auto ने अपनी तीसरी ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra XEV 9S को भी लॉन्च किया है. हम कार के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.
Published : November 28, 2025 at 3:05 PM IST
हैदराबाद: Mahindra Auto ने हाल ही में अपनी Mahindra BE 6 FE एडिशन को बाजार में उतारा है, इसके साथ ही कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए अपनी तीसरी ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra XEV 9S को भी लॉन्च किया है. Mahindra XEV 9S SUV को कंपनी ने कुल चार वेरिएंट में तीन बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया है.
लॉन्च के दौरान ही कंपनी ने जानकारी दी कि इस एसयूवी की टेस्ट ड्राइव 5 दिसंबर से शुरू होंगी, और इसकी बुकिंग 14 जनवरी से शुरू होगी, जबकि डिलीवरी 23 जनवरी से शुरू होने वाली है. यहां हम आपको इस कार के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि इसके किस वेरिएंट में कौन से फीचर्स मिलते हैं.
Mahindra XEV 9S Pack One Above वेरिएंट के फीचर्स
बैटरी पैक: 59 kWh | 79 kWh
मोटर पावर: 228 bhp | 282 bhp - 380 Nm
रेंज: 521 किमी | 679 किमी (दावा की गई)
कीमत: 19.95 लाख रुपये | 21.95 लाख रुपये
- सॉफ्ट डोर आर्मरेस्ट
- दूसरी पंक्ति में एडजस्टेबल हेडरेस्ट
- दूसरी पंक्ति में मल्टी-स्टेप रिक्लाइन
- ऑटो AC (सिंगल ज़ोन - FATC)
- दूसरी पंक्ति में AC वेंट
- तीसरी पंक्ति में मल्टी-स्टेप रिक्लाइन वाली सीटें
- ऑटो-डिमिंग IRVM
- इलेक्ट्रिक एडजस्ट ORVM
- रिवर्स में ORVM ऑटो टिल्ट
- पुश-बटन स्टार्ट
- ऑटो होल्ड के साथ EPB
- पावर फोल्ड ORVM
- कॉर्नरिंग लैंप
- ऑटो हेडलैंप
- ऑटो वाइपर
- कंसोल स्टोरेज कूलिंग
- NFC की कार्ड
- फोन-एज़-की (NFC)
- वेलकम, अनलॉक और वॉक अवे लॉक
- टाइप-C USB डेटा चार्ज पोर्ट (फ्रंट) - 15W x 1
- टाइप-C USB फास्ट चार्जिंग (रियर) - 65W x 2
- बूट में 12V सॉकेट
- टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग
- रियर सनशेड
- वन-टच अप/डाउन ड्राइवर विंडो
- TPMS
- स्टैंडर्ड क्रूज़ कंट्रोल
- ड्राइव मोड: डिफ़ॉल्ट, रेंज, एवरीडे, रेस, स्नो
- बूस्ट मोड
- एडजस्टेबल रीजेन लेवल (L0-L4 और ऑटो)
- सिंगल-पेडल ड्राइव
- Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप
- LED DRLs
- इल्युमिनेटेड लोगो (आगे और पीछे)
- LED टेल लैंप; सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स
- ट्रिपल स्क्रीन लेआउट (12.29-इंच x 3)
- पैनोरमिक सनरूफ
- रियर स्पॉइलर
- ORVM टर्न इंडिकेटर्स
- 235/60 18-इंच व्हील्स
- हाई-बीम असिस्ट
- रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट
- रियर कोलिजन वार्निंग
- रियर पार्क सेंसर्स
- रिवर्स कैमरा
- ब्लाइंड व्यू मॉनिटर
- लाइव व्यू के साथ Secure360
- फ्रंट फॉग लैंप्स
- रियर डिफॉगर
- रियर वाइपर और वॉशर
- विंडशील्ड ऑटो डिफॉगिंग
- ESP
- ISOFIX रियर सीट्स
- 6 एयरबैग्स (फ्रंट, साइड और कर्टेन)
- Std. 6 स्पीकर और साउंड स्टेजिंग के साथ ऑडियो
- सोनिक सुइट
- वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले
- बिल्ट-इन एलेक्सा और चैटGPT
- 5G इन-व्हीकल कनेक्टिविटी
- कनेक्टेड कार सुइट
- ब्रिंग योर ओन डिवाइस (BYOD) सीट माउंटिंग प्रोविज़न
- OTA अपडेट: इंफोटेनमेंट और मैप
- चार्जिंग लिमिटर
- शेड्यूल्ड चार्जिंग और केबिन कंडीशनिंग
Mahindra XEV 9S Pack Two Above वेरिएंट के फीचर्स
बैटरी पैक: 70 kWh | 79 kWh
मोटर पावर: 180 kW | 282 bhp - 380 Nm
रेंज: 600 किमी | 679 किमी (दावा की गई)
कीमत: 24.45 लाख रुपये | 24.45 लाख रुपये
Pack One Above वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- पैसिव कीलेस एंट्री (PKE)
- ऑटो बूस्टर लैंप
- अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल
- एम्बिएंट लाइट
- लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री
- इलेक्ट्रिकली डिप्लॉयड फ्रंट डोर हैंडल
- व्हील्स: एलॉय 235/60 18-इंच
- फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग
- ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग
- लेन डिपार्चर वॉर्निंग
- लेन कीप असिस्ट
- लेन स्वे अलर्ट
- लेन सेंटरिंग
- ट्रैफिक साइन रिकग्निशन
- फ्रंट व्हीकल स्टार्ट अलर्ट
- स्मार्ट पायलट असिस्ट
- ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन
- इवेसिव स्टीयरिंग असिस्ट
- इमरजेंसी लेन कीप असिस्ट
- हाईवे असिस्ट
- रियर पार्किंग सेंसर
- ऑटोपार्क असिस्ट
- रिकॉर्डिंग वाला 360-डिग्री कैमरा
- एयर प्यूरीफायर (PM2.5 और AQI)
- ADAS-1 रडार और 1 विज़न कैमरा के साथ
- हरमन कार्डन 16-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
- डॉल्बी एटमॉस
- विज़नX AR HUD
- वायरलेस चार्जर (फ्रंट)
- कार में लगे कैमरे से वीडियो कॉलिंग
- ब्रिंग योर ओन डिवाइस (BYOD) Me4U ऐप इंटीग्रेशन
Mahindra XEV 9S Pack Three वेरिएंट के फीचर्स
बैटरी पैक: 79 kWh
मोटर पावर: 282 bhp - 380 Nm
रेंज: 679 किमी (दावा की गई)
कीमत: 27.35 लाख रुपये
Pack Two Above वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- को-ड्राइवर पावर बॉस मोड
- वेंटिलेटिड फ्रंट सीट्स
- नाइट ट्रेल कारपेट लैंप्स
- सॉफ्ट रैप्ड डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स
- डोर ओपन अलर्ट
- वायरलेस चार्जर (फ्रंट और रियर)
- OTA अपडेट्स (गाड़ी के फीचर्स)
Mahindra XEV 9S Pack Three Above वेरिएंट के फीचर्स
बैटरी पैक: 79 kWh
मोटर पावर: 282 bhp - 380 Nm
रेंज: 679 किमी (दावा की गई)
कीमत: 29.45 लाख रुपये
Pack Three वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
- ड्राइवर सीट मेमोरी और वेलकम रिट्रैक्ट
- वेंटिलेटिड सेकंड-रो सीट
- को-ड्राइवर एर्गो लीवर
- कपहोल्डर के साथ दूसरी-रो आर्मरेस्ट
- दूसरी-रो स्लाइडर्स
- एम्बिएंट लाइट्स एक्सटेंडेड (डैशबोर्ड, डोर ट्रिम्स और सनरूफ)
- फॉरवर्ड क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट
- डोर ओपन अलर्ट
- ऑटोनॉमस इमरजेंसी स्टीयरिंग
- ADAS-5 रडार और 1 विज़न कैमरा के साथ
- फुल ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले
- एडिशनल रियर वायरलेस चार्जिंग
- फुल OTA अपडेट्स: पावरट्रेन और गाड़ी