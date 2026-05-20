Apple Vision Pro के साथ अब आंखों से कंट्रोल होगी व्हीलचेयर, Apple Intelligence में मिले नए फीचर्स
Apple ने AI-पावर्ड एक्सेसिबिलिटी अपडेट्स की घोषणा की, जिसमें बेहतर नेविगेशन टूल्स, जेनरेटेड सबटाइटल्स और व्हीलचेयर आई-ट्रैकिंग कंट्रोल्स शामिल हैं, जो प्राइवेसी और इनक्लूसिविटी पर ज़ोर देते हैं.
Published : May 20, 2026 at 2:10 PM IST|
Updated : May 20, 2026 at 2:56 PM IST
हैदराबाद: Apple ने Apple Intelligence से चलने वाले नए एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर्स और अपडेट्स की घोषणा की है, जो VoiceOver, Magnifier, Voice Control और Accessibility Reader के लिए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और नेचुरल लैंग्वेज नेविगेशन जैसी नई कैपेबिलिटीज़ लाते हैं.
इसके अलावा, यह इस साल के आखिर में Apple Vision Pro का इस्तेमाल करके पावर व्हीलचेयर को उनकी आंखों से कंट्रोल करने और बिना कैप्शन वाले वीडियो कंटेंट के लिए Apple डिवाइस पर सबटाइटल्स बनाने के लिए नए फ़ीचर्स लाने के लिए तैयार है.
नए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स की खासियत और फायदों के बारे में बताते हुए, Apple के CEO टिम कुक और Apple की ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी और इनिशिएटिव्स की सीनियर डायरेक्टर, सारा हेरलिंगर ने वादा किया कि ये फीचर्स प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं.
Apple इंटेलिजेंस द्वारा संचालित नए एक्सेसिबिलिटी अपडेट
VoiceOver और Magnifier के अपडेट
जो यूज़र देख नहीं सकते या जिनकी नज़र कमज़ोर है, उनके लिए VoiceOver और Magnifier स्क्रीन पर मौजूद जानकारी या यूज़र के आस-पास की चीज़ों के बारे में बताते हैं. इन टूल्स में Apple Intelligence के साथ नई खूबियां आ रही हैं. VoiceOver में इमेज एक्सप्लोरर, Apple Intelligence का इस्तेमाल करके ऐप्स में इमेज के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है.
इसमें फ़ोटो, स्कैन किए गए बिल, पर्सनल रिकॉर्ड और दूसरा विज़ुअल कंटेंट शामिल है. VoiceOver में लाइव रिकग्निशन, Apple Intelligence का इस्तेमाल करके यूज़र iPhone एक्शन बटन दबाकर कैमरे के व्यूफ़ाइंडर में क्या है, इस बारे में सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए डिटेल में जवाब और नैचुरल फ़ॉलो-अप सवाल मिलते हैं.
Magnifier, कम नज़र वाले यूज़र के लिए बनाए गए हाई-कंट्रास्ट इंटरफ़ेस में विज़ुअल एक्सप्लोरेशन के लिए Apple Intelligence का इस्तेमाल करता है. यह एक्शन बटन के साथ भी काम करता है और ऐप को हैंड्स-फ़्री कंट्रोल करने के लिए 'ज़ूम इन' या 'फ़्लैशलाइट चालू करें' जैसे वॉइस कमांड को सपोर्ट करता है.
वॉइस कंट्रोल के अपडेट
जिन यूज़र्स को फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनके लिए वॉइस कंट्रोल उनकी आवाज़ से iPhone और iPad को नेविगेट करने में मदद करता है. Apple इंटेलिजेंस के साथ, इस फीचर को नेचुरल लैंग्वेज सपोर्ट मिल रहा है, जिससे इसे इस्तेमाल करना आसान हो गया है.
यूज़र्स अब एकदम सही लेबल या नंबर याद करने के बजाय नेचुरल लैंग्वेज में ऑनस्क्रीन बटन और कंट्रोल के बारे में बता सकते हैं. Apple का कहना है कि इससे ऐप नेविगेशन भी आसान हो गया है, क्योंकि यूज़र्स किसी भी एनवायरनमेंट में किसी खास बटन को टैप करने के लिए कमांड दे पाएंगे.
एक्सेसिबिलिटी रीडर के अपडेट
डिस्लेक्सिया या कम नज़र जैसी डिसेबिलिटी वाले यूज़र्स के लिए, एक्सेसिबिलिटी रीडर एक कस्टमाइज़्ड रीडिंग एक्सपीरियंस देता है. Apple इंटेलिजेंस के साथ, रीडिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है, क्योंकि यह फ़ीचर अब साइंटिफिक आर्टिकल जैसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोर्स मटीरियल पर काम करता है, और कई कॉलम, इमेज और टेबल वाले टेक्स्ट को हैंडल करता है.
एक्सेसिबिलिटी रीडर ऑन-डिमांड समरी को भी सपोर्ट करता है, ताकि रीडर्स को डिटेल्स में जाने से पहले आर्टिकल का ओवरव्यू देखने का ऑप्शन मिल सके. इसमें एक नया बिल्ट-इन ट्रांसलेशन फ़ीचर भी दिया गया है, जिससे यूज़र्स अपनी भाषा में टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, और साथ ही कस्टम फ़ॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट और कलर भी बने रहते हैं.
वीडियो के लिए जेनरेट किए गए सबटाइटल
जो यूज़र्स बहरे हैं या जिन्हें कम सुनाई देता है, उनके लिए iPhone बनाने वाली कंपनी Apple डिवाइस पर किसी भी वीडियो के लिए बोले गए डायलॉग के लिए सबटाइटल बनाने के लिए Apple Intelligence का इस्तेमाल कर रही है. हालांकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मीडिया कंटेंट के लिए सबटाइटल आम तौर पर मिलते हैं, लेकिन दोस्तों और परिवार के शेयर किए गए पर्सनल वीडियो के साथ ये नहीं आते हैं.
जब कैप्शन या सबटाइटल नहीं दिए जाते हैं, तो नया जेनरेटेड सबटाइटल फ़ीचर बोले गए ऑडियो के ट्रांसक्रिप्शन अपने आप दिखाएगा, जिसमें iPhone पर रिकॉर्ड की गई क्लिप, दोस्तों और परिवार से मिली क्लिप या ऑनलाइन स्ट्रीम की गई क्लिप शामिल हैं. Apple का कहना है कि यह फ़ीचर ऑन-डिवाइस स्पीच रिकग्निशन के साथ काम करता है.
Apple Vision Pro के लिए व्हीलचेयर कंट्रोल
Apple, Apple Vision Pro में बनी आई-ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक नया एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर जोड़ने के लिए कर रहा है. यह फ़ीचर उन पावर व्हीलचेयर यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो जॉयस्टिक कंट्रोल पर भरोसा नहीं कर सकते. यह फ़ीचर, जो Tolt और LUCI अल्टरनेटिव ड्राइव सिस्टम के सपोर्ट के साथ US में शुरू होने वाला है, कम्पैटिबल सिस्टम के लिए एक रिस्पॉन्सिव इनपुट मेथड देगा.
Apple का कहना है कि, कई आई-ट्रैकिंग सॉल्यूशन के उलट, Vision Pro के सिस्टम को बार-बार रीकैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है और यह अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में भरोसेमंद तरीके से काम करता है. Apple ने यह भी कन्फर्म किया है कि वह भविष्य में और व्हीलचेयर ड्राइव सिस्टम के साथ कम्पैटिबिलिटी बढ़ाने के लिए डेवलपर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है.
एडिशनल एक्सेसिबिलिटी अपडेट्स
हिकावा अडैप्टिव मैगसेफ एक्सेसरी: iPhone के लिए हिकावा ग्रिप और स्टैंड, जिसे एक्सेसिबिलिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है, अब दुनिया भर में तीन नए रंगों में उपलब्ध है.
VisionOS में गाड़ी के मोशन क्यूज़: गाड़ियों में सफ़र करने वाले Vision Pro यूज़र्स के लिए मोशन सिकनेस को कम करने में मदद करता है.
VisionOS में फेस जेस्चर: चेहरे के एक्सप्रेशन से टैप और सिस्टम एक्शन को इनेबल करता है.
VisionOS में ड्वेल कंट्रोल: यूज़र्स को अपनी आंखों से एलिमेंट चुनने देता है.
iOS/iPadOS में टच अकोमोडेशन: डिवाइस सेटअप को पर्सनलाइज़ करने के नए तरीके देता है.
iPhone के लिए बने हियरिंग एड्स: Apple डिवाइस में बेहतर पेयरिंग, हैंडऑफ़ और सेटअप.
tvOS में बड़ा टेक्स्ट: कम देखने वाले यूज़र्स को स्क्रीन पर टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने दें.
नेम रिकग्निशन: जब कोई उनका नाम बोलता है, तो बहरे या कम सुनने वाले यूज़र्स को अलर्ट करता है, अब 50+ भाषाओं में.
फेसटाइम के लिए साइन लैंग्वेज API: डेवलपर्स को वीडियो कॉल में इंसानी इंटरप्रेटर जोड़ने में मदद करता है.
सोनी एक्सेस कंट्रोलर सपोर्ट: iOS, iPadOS और macOS के साथ कम्पैटिबल, कस्टमाइज़ेबल लेआउट और एक्सेसिबल गेमिंग के लिए कंबाइंड कंट्रोलर इस्तेमाल देता है.