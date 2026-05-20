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Apple Vision Pro के साथ अब आंखों से कंट्रोल होगी व्हीलचेयर, Apple Intelligence में मिले नए फीचर्स

अब Apple Intelligence के साथ, VoiceOver में नए फ़ीचर हैं, जो उन यूज़र्स की मदद करते हैं, जो देख नहीं सकते या जिनकी नज़र कमज़ोर है, वे अपने आस-पास की चीज़ों और ऑनस्क्रीन इमेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं. ( फोटो - Apple )

हैदराबाद: Apple ने Apple Intelligence से चलने वाले नए एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर्स और अपडेट्स की घोषणा की है, जो VoiceOver, Magnifier, Voice Control और Accessibility Reader के लिए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और नेचुरल लैंग्वेज नेविगेशन जैसी नई कैपेबिलिटीज़ लाते हैं. इसके अलावा, यह इस साल के आखिर में Apple Vision Pro का इस्तेमाल करके पावर व्हीलचेयर को उनकी आंखों से कंट्रोल करने और बिना कैप्शन वाले वीडियो कंटेंट के लिए Apple डिवाइस पर सबटाइटल्स बनाने के लिए नए फ़ीचर्स लाने के लिए तैयार है. नए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स की खासियत और फायदों के बारे में बताते हुए, Apple के CEO टिम कुक और Apple की ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी और इनिशिएटिव्स की सीनियर डायरेक्टर, सारा हेरलिंगर ने वादा किया कि ये फीचर्स प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. मैग्निफायर के लिए Apple इंटेलिजेंस-पावर्ड अपडेट्स, कम नज़र वाले यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किए गए हाई-कंट्रास्ट इंटरफ़ेस में वही असिस्टिव एक्सप्लोरेशन और विज़ुअल डिस्क्रिप्शन लाते हैं. (फोटो - Apple) Apple इंटेलिजेंस द्वारा संचालित नए एक्सेसिबिलिटी अपडेट VoiceOver और Magnifier के अपडेट

जो यूज़र देख नहीं सकते या जिनकी नज़र कमज़ोर है, उनके लिए VoiceOver और Magnifier स्क्रीन पर मौजूद जानकारी या यूज़र के आस-पास की चीज़ों के बारे में बताते हैं. इन टूल्स में Apple Intelligence के साथ नई खूबियां आ रही हैं. VoiceOver में इमेज एक्सप्लोरर, Apple Intelligence का इस्तेमाल करके ऐप्स में इमेज के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है. इसमें फ़ोटो, स्कैन किए गए बिल, पर्सनल रिकॉर्ड और दूसरा विज़ुअल कंटेंट शामिल है. VoiceOver में लाइव रिकग्निशन, Apple Intelligence का इस्तेमाल करके यूज़र iPhone एक्शन बटन दबाकर कैमरे के व्यूफ़ाइंडर में क्या है, इस बारे में सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए डिटेल में जवाब और नैचुरल फ़ॉलो-अप सवाल मिलते हैं. Magnifier, कम नज़र वाले यूज़र के लिए बनाए गए हाई-कंट्रास्ट इंटरफ़ेस में विज़ुअल एक्सप्लोरेशन के लिए Apple Intelligence का इस्तेमाल करता है. यह एक्शन बटन के साथ भी काम करता है और ऐप को हैंड्स-फ़्री कंट्रोल करने के लिए 'ज़ूम इन' या 'फ़्लैशलाइट चालू करें' जैसे वॉइस कमांड को सपोर्ट करता है. वॉइस कंट्रोल के अपडेट

जिन यूज़र्स को फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनके लिए वॉइस कंट्रोल उनकी आवाज़ से iPhone और iPad को नेविगेट करने में मदद करता है. Apple इंटेलिजेंस के साथ, इस फीचर को नेचुरल लैंग्वेज सपोर्ट मिल रहा है, जिससे इसे इस्तेमाल करना आसान हो गया है. एक्सेसिबिलिटी रीडर साइंटिफिक आर्टिकल जैसे ज़्यादा मुश्किल सोर्स मटीरियल पर काम करता है, और कई कॉलम, इमेज और टेबल वाले टेक्स्ट को हैंडल करता है. (फोटो - Apple) यूज़र्स अब एकदम सही लेबल या नंबर याद करने के बजाय नेचुरल लैंग्वेज में ऑनस्क्रीन बटन और कंट्रोल के बारे में बता सकते हैं. Apple का कहना है कि इससे ऐप नेविगेशन भी आसान हो गया है, क्योंकि यूज़र्स किसी भी एनवायरनमेंट में किसी खास बटन को टैप करने के लिए कमांड दे पाएंगे. एक्सेसिबिलिटी रीडर के अपडेट

डिस्लेक्सिया या कम नज़र जैसी डिसेबिलिटी वाले यूज़र्स के लिए, एक्सेसिबिलिटी रीडर एक कस्टमाइज़्ड रीडिंग एक्सपीरियंस देता है. Apple इंटेलिजेंस के साथ, रीडिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है, क्योंकि यह फ़ीचर अब साइंटिफिक आर्टिकल जैसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोर्स मटीरियल पर काम करता है, और कई कॉलम, इमेज और टेबल वाले टेक्स्ट को हैंडल करता है.