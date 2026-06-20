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चैट लिस्ट में ही दिखेगा कौन-कौन है ऑनलाइन, WhatsApp कर रहा इस नए फीचर पर काम

WhatsApp एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नए फीचर पर काम कर रहा है. कंपनी चैट लिस्ट में ऑनलाइन इंडीकेटर पर काम कर रही है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 20, 2026 at 11:01 AM IST

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हैदराबाद: इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म पर नए फीचर्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. Meta की मालिकाना हक वाली कंपनी कथित तौर पर किसी भी कॉन्टैक्ट के ऑनलाइन होने पर उसकी प्रोफाइल फोटो पर एक हरा डॉट दिखाने वाले फीचर पर काम शुरू कर रही है.

यह इंडिकेटर दिखाता है कि कोई कॉन्टैक्ट ऐप का एक्टिव इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, इसके लिए यूज़र को चैट खोलने की ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा, बताया जा रहा है कि WhatsApp एंड्रॉयड ऐप पर चैट बैकअप मैनेज करने के लिए एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. यह फीचर यूज़र्स को स्टोरेज को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकता है. दोनों नए फीचर्स जल्द ही उपलब्ध होने की संभावना है.

बता दें कि फ़ीचर ट्रैकर WABetaInfo ने मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म को एक नए ग्रीन डॉट फ़ीचर की टेस्टिंग करते हुए देखा है, जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि कॉन्टैक्ट्स कब ऑनलाइन हैं. यह फ़ीचर, जो कथित तौर पर Android वर्जन 2.26.24.5 के लिए WhatsApp Beta में देखा गया है. जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन होता है, तो चैट इन्फ़ो स्क्रीन में उसकी प्रोफ़ाइल फ़ोटो पर एक ग्रीन डॉट दिखाई देता है.

इस फ़ीचर ट्रैकर से मिली जानकारी के अनुसार, अवेलेबिलिटी बताने वाले हरे डॉट को प्राइवेसी सेटिंग्स से छिपाया जा सकता है. इस फ़ीचर के एक स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि यह Facebook, Instagram और Slack जैसे दूसरे ऐप्स में मौजूद हरे डॉट जैसा हो सकता है, जो यूज़र्स को यह देखने में मदद करता है कि ऐप पर रियल टाइम में चैट करने के लिए कौन उपलब्ध है.

चैट में नए हरे डॉट से चैट इन्फ़ो स्क्रीन में दिखने वाले मौजूदा ऑनलाइन टेक्स्ट लेबल की जगह लेने की उम्मीद है. इसके अलावा, WABetaInfo का दावा है कि Meta की चैट सर्विस यूज़र्स के लिए एक खास इन-ऐप बैकअप मैनेजमेंट सेक्शन की टेस्टिंग कर रही है, जिससे वे स्टोरेज स्पेस खाली करने के लिए पिछले बैकअप देख, डिलीट और डुप्लीकेट कर सकते हैं.

बताया जा रहा है कि फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है, और यह Beta टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं है. इस फंक्शन में Google Drive स्टोरेज को मैनेज करने और Android सिस्टम सेटिंग्स से सीधे बैकअप सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए शॉर्टकट भी शामिल हो सकते हैं.

जानकारी सामने आ रही है कि Google भी एंड्रॉयड सिस्टम सेटिंग्स में एक डेडिकेटेड बैकअप मैनेजमेंट सेक्शन जोड़कर इस प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है. फीचर ट्रैकर की माने तो, लेटेस्ट Google Play Services v26.23 अपडेट के साथ, एंड्रॉयड यूज़र्स अपने डिवाइस सेटिंग्स से सीधे अपने WhatsApp बैकअप को मैनेज कर सकते हैं.

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