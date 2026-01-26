WhatsApp में Meta AI को मिलेगा नया Thinking Mode, अब सवालों के मिलेंगे बेहतर जवाब
WhatsApp Meta AI में Fast और Thinking Mode जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे यूजर्स को बेहतर और स्मार्ट जवाब मिल सकेंगे.
Published : January 26, 2026 at 11:11 AM IST
हैदराबाद: WhatsApp अपने यूज़र्स के लिए मेटा एआई को और भी ज्यादा स्मार्ट और यूज़र-फ्रेंडली बनाने की तैयारी कर रहा है. हाल ही में एंड्रॉयड के लिए WhatsApp beta वर्ज़न 2.26.3.10 में एक नया फीचर देखा गया है, जिससे पता चलता है कि मेटा एआई में अब 'Thinking Mode' नाम का एक नया फीचर जोड़ा जा सकता है. यह फीचर आने वाले समय में यूजर्स को ज्यादा बेहतर और समझदार जवाब पाने का मौका देगा.
इससे पहले WhatsApp beta वर्जन 2.25.23.24 में एक नया शॉर्टकट पेश किया गया था, जिससे किसी भी मैसेज को सीधे Meta AI के साथ शेयर करके उस पर सवाल पूछा जा सकता है. अब यूजर्स को मैसेज फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं होगी. वे उसी मैसेज पर Meta AI से सवाल पूछ सकते हैं और चाहें तो अतिरिक्त प्रॉम्प्ट भी जोड़ सकते हैं. इससे पूरा प्रोसेस तेज और आसान हो जाता है.
दो मोड में जवाब मिलने का ऑप्शन
रिपोर्ट के मुताबिक, अब व्हाट्सएप मेटा एआई के लिए दो अलग-अलग मोड पर काम करने वाला है – Fast Mode और Thinking Mode. फास्ट मोड पहले से मौजूद है और डिफॉल्ट मोड है, जिसमें एआई तरंत जवाब देता है. यह मोड छोटे सवालों और सामान्य जानकारी के लिए काफी उपयोगी है, जहां स्पीड ज्यादा मायने रखती है.
वहीं नया Thinking Mode उन यूजर्स के लिए होगा, जिन्हें किसी सवाल का गहराई से जवाब चाहिए होता है. इस मोड में Meta AI थोड़ा ज्यादा समय लेकर सवाल को समझेगा, कॉन्टेक्स्ट एनालाइज करेगा और फिर ज्यादा सटीक, स्ट्रक्चर्ड और डिटेल्ड जवाब देगा. यह मोड खासतौर पर मल्टी-स्टेप सवाल, तुलना, समरी, प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कामों में मदद करेगा.
यूजर्स को दोनों मोड के बीच स्विच करने की पूरी आज़ादी मिलेगी. चैट बार में दिए गए AI मोड सेलेक्टर बटन से यह बदलाव किया जा सकेगा. फास्ट मोड में थंडर आइकन दिखेगा, जबकि Thinking Mode ऑन करने पर वही आइकन बल्ब में बदल जाएगा. दोबारा टैप करने पर यूजर फिर फास्ट मोड में लौट सकता है.
फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और भविष्य के किसी अपडेट में रोलआउट किया जाएगा. आने वाले महीनों में Meta AI के लिए और भी नए ऑप्शन जोड़े जा सकते हैं, जिससे WhatsApp पर AI का अनुभव और बेहतर हो जाएगा.