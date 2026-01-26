ETV Bharat / technology

WhatsApp में Meta AI को मिलेगा नया Thinking Mode, अब सवालों के मिलेंगे बेहतर जवाब

Thinking Mode के साथ Meta AI ज्यादा समझदार और डिटेल जवाब देगा ( WhatsApp Blog )

हैदराबाद: WhatsApp अपने यूज़र्स के लिए मेटा एआई को और भी ज्यादा स्मार्ट और यूज़र-फ्रेंडली बनाने की तैयारी कर रहा है. हाल ही में एंड्रॉयड के लिए WhatsApp beta वर्ज़न 2.26.3.10 में एक नया फीचर देखा गया है, जिससे पता चलता है कि मेटा एआई में अब 'Thinking Mode' नाम का एक नया फीचर जोड़ा जा सकता है. यह फीचर आने वाले समय में यूजर्स को ज्यादा बेहतर और समझदार जवाब पाने का मौका देगा.

इससे पहले WhatsApp beta वर्जन 2.25.23.24 में एक नया शॉर्टकट पेश किया गया था, जिससे किसी भी मैसेज को सीधे Meta AI के साथ शेयर करके उस पर सवाल पूछा जा सकता है. अब यूजर्स को मैसेज फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं होगी. वे उसी मैसेज पर Meta AI से सवाल पूछ सकते हैं और चाहें तो अतिरिक्त प्रॉम्प्ट भी जोड़ सकते हैं. इससे पूरा प्रोसेस तेज और आसान हो जाता है.

दो मोड में जवाब मिलने का ऑप्शन

रिपोर्ट के मुताबिक, अब व्हाट्सएप मेटा एआई के लिए दो अलग-अलग मोड पर काम करने वाला है – Fast Mode और Thinking Mode. फास्ट मोड पहले से मौजूद है और डिफॉल्ट मोड है, जिसमें एआई तरंत जवाब देता है. यह मोड छोटे सवालों और सामान्य जानकारी के लिए काफी उपयोगी है, जहां स्पीड ज्यादा मायने रखती है.