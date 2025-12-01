ETV Bharat / technology

6 घंटों में अपने-आप लॉगआउट हो जाएगा WhatsApp Web, सरकार ने जारी किए नए नियम

WhatsApp Web भारत में हर छह घंटे में लॉगआउट क्यों होगा, DoT के नए नियमों के बारे में बताया गया ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

हैदराबाद: भारत सरकार ने मैसेजिंग ऐप्स के लिए एक बड़ा बदलाव लागू करने का फैसला लिया है, जो आने वाले महीनों में लगभग हर यूज़र की डेली चैटिंग एक्सपीरियंस को बदल देगा. DoT यानी डीपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन्स ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप वेब, टेलीग्राम वेब, सिग्नल वेब जैसे वेब-बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को यूज़र्स को हर छह घंटे में अपने-आप लॉग आउट करना होगा.

इसका मतलब है कि अब अगर आप अपने ऑफिस के डेक्सटॉप पर काम करते-करते अपना व्हाट्सएप लॉग-आउट करना भूल गए और घर वापस आ गए तो भी प्लेटफॉर्म अपने-आप आपके अकाउंट को वेब से लॉग-आउट कर देगा. आप अपने वेब अकाउंट में चाहें एक्टिव हो या ना हो आपका व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट अपने-आप लॉग-आउट हो जाएगा. अगर आपको 6 घंटे के बाद भी व्हाट्सएप वेब या किसी भी प्लेटफॉर्म्स की वेब सर्विस का इस्तेमाल करना है तो आपको दोबारा से लॉग-इन करना ही होगा.

इस नए नियम के पीछे एक बड़ी वजह बताई गई है. DoT का कहना है कि साइबर फ्रॉड करने वाले लोग SIM के प्रेज़ेंस के बिना भी व्हाट्सऐप चला लेते थे. खासतौर पर कुछ साइबर अपराधी भारत से बाहर बैठकर भी बिना सिम के व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं. ऐसे केस बढ़ने लगे हैं, इसलिए अब सरकार चाहती है कि ऐप उसी सिम से चल सके, जिससे अकाउंट रजिस्टर हुआ है. आइए इसके बारे में जानते हैं:

नए नियम की खास बातें