WhatsApp Web: अब ब्राउज़र से भी कर पाएंगे Voice और Video Call, बीटा यूज़र्स के लिए रोलआउट शुरू
WhatsApp Web पर जल्द Voice और Video Calling की सुविधा मिलेगी, जिससे यूजर्स बिना ऐप इंस्टॉल किए सुरक्षित कॉल कर सकेंगे.
Published : February 10, 2026 at 6:40 PM IST
हैदराबाद: WhatsApp यूज़र्स के लिए अब एक ऐसा फीचर आ रहा है, जिसका इंतजार वो काफी लंबे वक्त से कर रहे थे. व्हाट्सएप वेब पर अब यूज़र्स को सीधा ब्राउज़र से वॉयस और वीडियो कॉलिंग करने की सुविधा मिलेगी. अभी तक व्हाट्सएप वेब से वॉयस या वीडियो कॉलिंग करने के लिए यूज़र्स को डेस्कटॉप ऐप को डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
Wabetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप ने वेब वर्ज़न पर कॉलिंग फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है. फिलहाल यह सुविधा कुछ चुनिंदा बीटा यूजर्स को ही दी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है. इस नए अपडेट के बाद यूजर्स बिना किसी अलग ऐप को इंस्टॉल किए सीधे ब्राउज़र से कॉल कर सकेंगे.
WhatsApp is rolling out voice and video calls on the Web!— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 9, 2026
WhatsApp is gradually introducing voice and video calling on the Web, starting with individual chats for users enrolled in the beta program.https://t.co/2mMa2JdXY7 pic.twitter.com/Bb84vq3V7x
इस फीचर को करीब एक साल से डेवलप किया जा रहा था. रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल इस फीचर को वन-टू-वन चैट के लिए उपलब्ध किया गया है. इसका मतलब है कि आपको फिलहाल व्हाट्सएप वेब में ग्रुप कॉल का सपोर्ट नहीं मिलेगा. व्हाट्सएप वेब पर कॉल करने के लिए यूज़र को बस किसी चैट को खोलना होगा और ऊपर दाईं तरफ दिख रहे कॉल आइकन पर टैप करना होगा.
व्हाट्सएप ब्राउज़र से कॉलिंग शुरू
सिक्योरिटी की बात करें तो WhatsApp Web से की जाने वाली Voice और Video Calls पूरी तरह End-to-End Encrypted होंगी. व्हाट्सएप इसमें Signal Protocol का इस्तेमाल कर रहा है, जो पहले से ही मोबाइल और स्कटॉप ऐप्स में इस्तेमाल होता है. इसका मतलब है कि आपकी कॉल पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और कोई तीसरा व्यक्ति उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा.
इस नए फीचर में स्क्रीन शेयरिंग का भी सपोर्ट मिलने की बात सामने आई है. इसका मतलब है कि वीडियो कॉल के दौरान यूज़र अपनी स्क्रीन सामने वाले इंसान को दिखा सकेगा. यह फीचर खासतौर पर ऑफिस मीटिंग्स, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन और पढ़ाई के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.
यह अपडेट खासकर उन लोगों के लिए राहत लेकर आएगा, जो व्हाट्सएप का डेक्सटॉप ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहते. अब सिर्फ ब्राउज़र खोलकर ही कॉलिंग की जा सकेगी. इसके अलावा व्हाट्सएप आने वाले समय में और नए फीचर्स पर काम कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी स्टेट्स के लिए क्लोज़ फ्रेंड्स फीचर और एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसमें ज्यादा पर्सनलाइजेशन और प्रोडक्टिविटी टूल्स मिल सकते हैं.