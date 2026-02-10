ETV Bharat / technology

WhatsApp Web: अब ब्राउज़र से भी कर पाएंगे Voice और Video Call, बीटा यूज़र्स के लिए रोलआउट शुरू

अब WhatsApp Web पर भी बिना डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल किए सीधे ब्राउज़र से Voice और Video Call कर सकते हैं. ( Getty Images )

हैदराबाद: WhatsApp यूज़र्स के लिए अब एक ऐसा फीचर आ रहा है, जिसका इंतजार वो काफी लंबे वक्त से कर रहे थे. व्हाट्सएप वेब पर अब यूज़र्स को सीधा ब्राउज़र से वॉयस और वीडियो कॉलिंग करने की सुविधा मिलेगी. अभी तक व्हाट्सएप वेब से वॉयस या वीडियो कॉलिंग करने के लिए यूज़र्स को डेस्कटॉप ऐप को डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. Wabetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप ने वेब वर्ज़न पर कॉलिंग फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है. फिलहाल यह सुविधा कुछ चुनिंदा बीटा यूजर्स को ही दी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है. इस नए अपडेट के बाद यूजर्स बिना किसी अलग ऐप को इंस्टॉल किए सीधे ब्राउज़र से कॉल कर सकेंगे. इस फीचर को करीब एक साल से डेवलप किया जा रहा था. रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल इस फीचर को वन-टू-वन चैट के लिए उपलब्ध किया गया है. इसका मतलब है कि आपको फिलहाल व्हाट्सएप वेब में ग्रुप कॉल का सपोर्ट नहीं मिलेगा. व्हाट्सएप वेब पर कॉल करने के लिए यूज़र को बस किसी चैट को खोलना होगा और ऊपर दाईं तरफ दिख रहे कॉल आइकन पर टैप करना होगा.