ETV Bharat / technology

व्हाट्सएप वेब पर अब कर सकेंगे ऑडियो-वीडियो कॉल, ट्रांसफर फीचर भी लॉन्च

व्हाट्सएप ने वेब कॉलिंग सहित कॉल ट्रांसफर, वेटिंग रूम, क्विकएचडी और नॉइज़ सप्रेशन जैसे नए फीचर्स लॉन्च किए हैं.

Now, users will be able to make free, encrypted audio and video calls via WhatsApp Web without downloading the app.
अब यूज़र्स बिना ऐप डाउनलोड किए व्हाट्सएप वेब से मुफ्त, एन्क्रिप्टेड ऑडियो-वीडियो कॉल्स कर सकेंगे. (Image Credit: WhatsApp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अगर आप व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करते हैं तो यह ख़बर आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है. व्हाट्सएप ने अपनी वेब सर्विस में अब ऑडियो-वीडियो कॉल की सुविधा शुरू कर दी है. इस फीचर की मदद से आप अब बिना डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड किए सीधे ब्राउज़र से ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकेंगे.

अभी तक व्हाट्सऐप वेब से ऑडियो या वीडियो कॉलिंग करने के लिए डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करना पड़ता था, जो कि एक लंबा प्रोसेस था. अब ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी. आप सीधे ब्राउज़र में ही व्हाट्सएप वेब खोलकर कॉलिंग कर पाएंगे. इसके अलावा भी व्हाट्सएप ने कई नए फीचर्स का ऐलान किया है, जिनमें ट्रांसफर, वेटिंग रूम, क्विकएचडी और नॉइज़ सप्रेशन जैसे फीचर्स शामिल हैं. आइए एक-एक इन फीचर्स के बारे में जानते हैं.

वेब कॉलिंग: वेब कॉलिंग फीचर की मदद से अब यूज़र्स सीधे व्हाट्सएप वेब से वन-टू-वन और ग्रुप कॉल्स कर सकेंगे. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो शेयर्ड कंप्यूटर पर काम करते हैं, ऑफिस के ऐसे लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं जहां ऐप डाउनलोड की इजाजत नहीं होती, या फिर सिर्फ ब्राउज़र से काम करना पसंद करते हैं. वेब कॉलिंग में स्क्रीन शेयरिंग, रिएक्शन्स और पूरी कॉल हिस्ट्री व फेवरेट्स वाला डेडिकेटेड कॉल्स टैब भी मिलेगा. कंपनी के मुताबिक, वेब पर होने वाली सभी कॉल्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होंगी, इनमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगी और यह फ्री रहेंगी.

कॉल ट्रांसफर: कंपनी ने कॉल ट्रांसफर फीचर भी लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूज़र्स किसी एक्टिव ग्रुप कॉल को बिना काटे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर शिफ्ट कर सकेंगे. यानी मोबाइल पर शुरू की गई कॉल घर पहुंचने पर सीधे वेब या डेस्कटॉप पर ट्रांसफर की जा सकेगी.

वेटिंग रूम: इस फीचर से ग्रुप कॉल होस्ट्स को यह कंट्रोल मिलेगा कि कॉल लिंक पर "Require approval to join" ऑप्शन ऑन करने पर पार्टिसिपेंट्स तभी कॉल में शामिल हो पाएंगे, जब होस्ट उन्हें मंजूरी देगा.

क्विकएचडी: इस फीचर की मदद से अब कॉल शुरू होने के शुरुआती सेकेंड्स में ही हाई-डेफिनिशन वीडियो क्वालिटी मिलेगी. वहीं, नॉइज़ सप्रेशन फीचर बैकग्राउंड की आवाज़ों को कम कर देगा, जिससे शोर-शराबे वाली जगह पर भी कॉल के दौरान आवाज़ साफ सुनाई देगी. इसे इन-कॉल सेटिंग्स से कभी भी ऑन-ऑफ किया जा सकेगा. व्हाट्सएप के मुताबिक, ये सभी फीचर्स धीरे-धीरे रोलआउट किए जा रहे हैं और जल्द ही सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध होंगे.

TAGGED:

WHATSAPP WEB CALLING
WHATSAPP NEW FEATURES
WHATSAPP CALL TRANSFER
WHATSAPP WAITING ROOM
WHATSAPP VIDEO CALL UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.