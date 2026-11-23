WhatsApp की View-Once मैसेज फीचर, अब iPhone beta में उपलब्ध
यह सुविधा अभी चुने हुए बीटा यूजर्स तक सीमित है, और आम लोगों को स्टेबल अपडेट का इंतजार करना पड़ेगा.
Published : November 23, 2026 at 8:22 AM IST
हैदराबाद: अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन में व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें व्यू वंस (View-Once Text Messages) का एक फीचर उपलब्ध है, जिसके जरिए आप किसी मैसेज को सिर्फ एक बार देखने की अनुमति के साथ भी भेज सकते हैं. रिसीवर उस मैसेज को क्लिक करने के बाद सिर्फ एक बार ही देख पाता है और उसका स्क्रीनशॉट भी लेना रिस्ट्रिक्टेड होता है. अब व्हाट्सएप ने इसी फीचर को अपने आईफोन यूज़र्स के लिए भी शुरू कर दिया है.
WABetaInfo की जानकारी के मुताबिक, view-once text messages फीचर अब आईफोन के कुछ चुनिंदा बीटा यूज़र्स के लिए शुरू हो चुकी है. इसमें आप ऐसा मैसेज भेज सकते हैं, जिसे रिसीवर सिर्फ एक बार ही खोलकर पढ़ सकता है. स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फॉरवर्ड और कॉपी सब ब्लॉक रहते हैं. यह व्हाट्सएप बीटा फॉर iOS 26.45.10.73 में आया है जो Apple के TestFlight से मिलता है.
एंड्रॉयड वाले यूज़र्स को यह सुविधा पहले मिल चुकी थी. एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए वर्ज़न 2.26.45.6 के जरिए 12 नवंबर को यह फीचर आया था. आईफोन पर यह नया फीचर अभी सिर्फ कुछ बीटा यूज़र्स को ही मिल रहा है. आने वाले हफ्तों में इसे और भी व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए चालू किया जाएगा. 23 नवंबर तक व्हाट्सएप या मेटा की ओर से इस नए फीचर के बारे में किसी भी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और अभी तक इसके स्टेबल वर्ज़न यानी सभी लोगों के लिए पब्लिक रिलीज की तारीख भी साफ नहीं है.
WhatsApp introduces view-once text messages on iOS! WhatsApp is rolling out the view-once feature for text messages, so users can send a message that the recipient can only read once. https://t.co/6EQR4EXswM https://t.co/4ROixBze2s— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 23, 2026
View-once और Disappearing messages में फर्क
बहुत सारे व्हाट्सएप यूज़र्स को ऐसा लगता है कि व्यू-वंस और डिसअपेयरिंग मैसेज एक जैसे फीचर हैं. हालांकि, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों फीचर अलग काम करते हैं. Disappearing messages टाइमर पर खुद मिट जाते हैं चाहे कोई पढ़े या न पढ़े. View-once मैसेज सिर्फ एक बार खुलने के बाद गायब हो जाता है. उसे व्हाट्सएप के अंदर से सेव, कॉपी या फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए कोड, पता या कोई जरूरी बात भेजने के लिए यह अच्छा विकल्प है.
हालांकि, यूज़र्स को पूरी सुरक्षा फिर भी नहीं मिलती. स्क्रीनशॉट ब्लॉक सिर्फ उसी फोन पर काम करता है यानी रिसीवर अपने फोन से व्हाट्सएप व्यू-वंस टेक्स्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, लेकिन वो किसी दूसरे फोन से उस मैसेज को बंद करने से पहले उसकी फोटो जरूर क्लिक कर सकते हैं. इसके अलावा रिसीवर उस मैसेज की डिटेल को याद भी रख सकता है. इस कारण इसे यूज़र्स इसे सिर्फ आकस्मिक सेविंग और फॉरवर्डिंग से बचाने वाला टूल समझ सकते हैं.
iPhone पर view-once मैसेज कैसे भेजें और खोलें
- इसके लिए आपको अपने आईफोन पर व्हाट्सएप में मैसेज टाइप करना है.
- उसके बाद भेजने यानी सेंड करने वाले बटन को टैप करने वाली जगह को दबाकर रखें.
- उसके बाद एक मेन्यू खुलेगा, जिसमें Schedule message और View once के विकल्प दिखेंगे.
- View once चुनते ही मैसेज तुरंत चला जाता है.
ध्यान रखें कि, इसमें बैक लेने का कोई मौका नहीं मिलता. यह फीचर जब आपके अकाउंट पर लाइव होता है, तो चैट बार के ऊपर एक छोटा संकेत भी दिखता है. रिसीवर मैसेज बबल पर टैप करता है तो एक अलग स्क्रीन खुल जाती है, जहां सुरक्षा के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाती है. रिसीवर सिर्फ एक बार उस मैसेज को पढ़ सकते हैं और फिर स्क्रीन बंद करते ही मैसेज चैट से हट जाता है और उसकी जगह opened का संकेत दिखने लगता है, जैसा कि पहले फोटो-वीडियो व्यू-वंच को देखने पर दिखाई देती थी. मैसेज भेजने वाले को भी पता चल जाता है कि मैसेज खुल चुका है.
इसके अलावा व्हाट्सएप ने इसी हफ्ते iOS beta में encrypted cloud backups फीचर भी शुरू किया है. अब आईओएस व्हाट्सएप के ये दोनों फीचर बीटा वर्ज़न में हैं. आम यूज़र्स को App Store की स्टेबल रिलीज का इंतजार करना पड़ेगा.