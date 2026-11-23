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WhatsApp की View-Once मैसेज फीचर, अब iPhone beta में उपलब्ध

WhatsApp का नया view-once फीचर iPhone beta में आ गया है जिससे मैसेज सिर्फ एक बार ही पढ़ा जा सकता है और स्क्रीनशॉट भी ब्लॉक रहता है. ( Wabetainfo )

हैदराबाद: अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन में व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें व्यू वंस (View-Once Text Messages) का एक फीचर उपलब्ध है, जिसके जरिए आप किसी मैसेज को सिर्फ एक बार देखने की अनुमति के साथ भी भेज सकते हैं. रिसीवर उस मैसेज को क्लिक करने के बाद सिर्फ एक बार ही देख पाता है और उसका स्क्रीनशॉट भी लेना रिस्ट्रिक्टेड होता है. अब व्हाट्सएप ने इसी फीचर को अपने आईफोन यूज़र्स के लिए भी शुरू कर दिया है.

WABetaInfo की जानकारी के मुताबिक, view-once text messages फीचर अब आईफोन के कुछ चुनिंदा बीटा यूज़र्स के लिए शुरू हो चुकी है. इसमें आप ऐसा मैसेज भेज सकते हैं, जिसे रिसीवर सिर्फ एक बार ही खोलकर पढ़ सकता है. स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फॉरवर्ड और कॉपी सब ब्लॉक रहते हैं. यह व्हाट्सएप बीटा फॉर iOS 26.45.10.73 में आया है जो Apple के TestFlight से मिलता है.

एंड्रॉयड वाले यूज़र्स को यह सुविधा पहले मिल चुकी थी. एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए वर्ज़न 2.26.45.6 के जरिए 12 नवंबर को यह फीचर आया था. आईफोन पर यह नया फीचर अभी सिर्फ कुछ बीटा यूज़र्स को ही मिल रहा है. आने वाले हफ्तों में इसे और भी व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए चालू किया जाएगा. 23 नवंबर तक व्हाट्सएप या मेटा की ओर से इस नए फीचर के बारे में किसी भी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और अभी तक इसके स्टेबल वर्ज़न यानी सभी लोगों के लिए पब्लिक रिलीज की तारीख भी साफ नहीं है. View-once और Disappearing messages में फर्क बहुत सारे व्हाट्सएप यूज़र्स को ऐसा लगता है कि व्यू-वंस और डिसअपेयरिंग मैसेज एक जैसे फीचर हैं. हालांकि, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों फीचर अलग काम करते हैं. Disappearing messages टाइमर पर खुद मिट जाते हैं चाहे कोई पढ़े या न पढ़े. View-once मैसेज सिर्फ एक बार खुलने के बाद गायब हो जाता है. उसे व्हाट्सएप के अंदर से सेव, कॉपी या फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए कोड, पता या कोई जरूरी बात भेजने के लिए यह अच्छा विकल्प है.