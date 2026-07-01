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WhatsApp यूजरनेम फीचर पर सरकार सख्त, फर्जी प्रोफाइल और फ्रॉड बढ़ने का खतरा

मेटा ने फ्रॉड रोकने के दावे किए हैं, फिर भी भारत में सख्त सिम-बाइंडिंग नियमों के चलते नोटिस की तैयारी चल रही है. ( Image Credit: WhatsApp )

हैदराबाद: मेटा के अंदर आने वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने हाल ही में एक बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया या यूं कहें कि एक नया फीचर अपने ऐप में पेश किया. इस फीचर के जरिए अब व्हाट्सएप यूज़र अपने अकाउंट का एक यूनिक यूज़रनेम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके जरिए वो किसी भी अन्य यूज़र से व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इसका मतलह है कि व्हाट्सएप पर अपना यूज़रनेम सेट करने के बाद आपको अपना फोन नंबर शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है. आप इंस्टाग्राम या एक्स (ट्विटर) की तरह यूज़रनेम के जरिए ही व्हाट्सएप कनेक्शन कर पाएंगे. व्हाट्सएप के इस नए फीचर पर भारत सरकार ने कड़ी नज़र बनाई हुई है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार यह जांच कर रही है कि यह फीचर कहीं फ्रॉड और यूज़र की पहचान को चोरी करने का नया जरिया तो नहीं बन जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि देश की सुरक्षा और जनता की भलाई से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा. व्हाट्सएप ने अपने इस यूज़रनेम फीचर को दो दिन पहले ही यानी 29 जून को लॉन्च किया है और यूज़र्स से यूजरनेम रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. कंपनी का दावा है कि इससे यूज़र की प्राइवेसी पहले से ज्यादा मजबूत होगी वो भी खासकर तब जब कोई अनजान ग्रुप में जुड़ता है या किसी नए व्यक्ति से पहली बार बात करता है. इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की तरह ही अब व्हाट्सएप पर भी यूनिक आईडी बनाने का ऑप्शन मिलेगा, जो 3 से 35 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है. नकली नामों का बड़ा खतरा