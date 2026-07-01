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WhatsApp यूजरनेम फीचर पर सरकार सख्त, फर्जी प्रोफाइल और फ्रॉड बढ़ने का खतरा

व्हाट्सएप के नए यूजरनेम फीचर से फोन नंबर छिपाना संभव होगा, लेकिन सरकार को इंपर्सोनेशन और फर्जीवाड़े का गंभीर खतरा नजर आ रहा है.

Despite Meta's claims of preventing fraud, preparations are underway to issue a notice due to strict SIM-binding regulations in India.
मेटा ने फ्रॉड रोकने के दावे किए हैं, फिर भी भारत में सख्त सिम-बाइंडिंग नियमों के चलते नोटिस की तैयारी चल रही है. (Image Credit: WhatsApp)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 1, 2026 at 5:46 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: मेटा के अंदर आने वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने हाल ही में एक बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया या यूं कहें कि एक नया फीचर अपने ऐप में पेश किया. इस फीचर के जरिए अब व्हाट्सएप यूज़र अपने अकाउंट का एक यूनिक यूज़रनेम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके जरिए वो किसी भी अन्य यूज़र से व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इसका मतलह है कि व्हाट्सएप पर अपना यूज़रनेम सेट करने के बाद आपको अपना फोन नंबर शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है.

आप इंस्टाग्राम या एक्स (ट्विटर) की तरह यूज़रनेम के जरिए ही व्हाट्सएप कनेक्शन कर पाएंगे. व्हाट्सएप के इस नए फीचर पर भारत सरकार ने कड़ी नज़र बनाई हुई है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार यह जांच कर रही है कि यह फीचर कहीं फ्रॉड और यूज़र की पहचान को चोरी करने का नया जरिया तो नहीं बन जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि देश की सुरक्षा और जनता की भलाई से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा.

व्हाट्सएप ने अपने इस यूज़रनेम फीचर को दो दिन पहले ही यानी 29 जून को लॉन्च किया है और यूज़र्स से यूजरनेम रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. कंपनी का दावा है कि इससे यूज़र की प्राइवेसी पहले से ज्यादा मजबूत होगी वो भी खासकर तब जब कोई अनजान ग्रुप में जुड़ता है या किसी नए व्यक्ति से पहली बार बात करता है. इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की तरह ही अब व्हाट्सएप पर भी यूनिक आईडी बनाने का ऑप्शन मिलेगा, जो 3 से 35 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है.

नकली नामों का बड़ा खतरा

व्हाट्सएप के इस नए फीचर को लेकर सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस फीचर की मदद से कोई भी इंसान सरकारी एजेंसियों, बैंकों या जानी-मानी हस्तियों से मिलते-जुलते यूज़रनेम बनाकर आम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सकता है.

साइबर सुरक्षा जानकारों का भी कहना है कि अगर सख्त एंटी-अब्यूज सिस्टम नहीं लगाए गए तो भारत जैसे बड़े बाजार में यह फीचर मुसीबत खड़ी कर सकता है, जहां व्हाट्सएप के 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं.

दिलचस्प बात यह है कि यह सब तब हुआ है जब हाल ही में टेलीग्राम पर NEET परीक्षा से पहले सीमित समय के लिए बैन लगाया गया था. पेपर लीक की आशंका के कारण सरकार ने टेलीग्राम के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे. हालांकि, व्हाट्सएप के यूज़रनेम फीचर की चर्चा तो कई महीनों से हो रही थी.

कंपनी के सुरक्षा दावे और सरकार की सख्ती

मेटा का कहना है कि उसने धोखाधड़ी रोकने के लिए इस फीचर में कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स जोड़े हैं, जैसे इंपर्सोनेशन पकड़ने वाला सिस्टम, नए कॉन्टैक्ट्स की सीमा तय करना और सेलिब्रिटी व सरकारी नामों को पहले से रिजर्व रखना आदि. इसके अलावा यूज़र्स एक 'यूजरनेम की' सेट कर सकेंगे, जिससे अनजान लोग बिना अनुमति के कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे.

मेटा के इन सभी सिक्योरिटी सिस्टम्स के बावजूद भी, भारतीय दूरसंचार कानून के तहत हर मैसेजिंग ऐप को वेरिफाइड मोबाइल नंबर से लिंक रहना जरूरी है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स के सख्त सिम-बाइंडिंग नियमों के चलते सरकार व्हाट्सएप को नोटिस भेजने पर भी विचार कर रही है. लिहाजा, अब ऐसा लग रहा है कि यूज़रनेम फीचर की वजह से प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर व्हाट्सएप और सरकार के बीच में यह विवाद और बढ़ सकता है.

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