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WhatsApp Chat करने के लिए अब फोन नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं, ऐसे बना सकेंगे अपना यूज़रनेम!

WhatsApp का नया Username फीचर जल्द आने वाला है, जिससे यूज़र बिना फोन नंबर शेयर किए किसी से भी सुरक्षित तरीके से चैट कर सकेंगे.

The username will be 3 to 35 characters long and can be changed later.
Username 3 से 35 कैरेक्टर का होगा और इसे बाद में बदला जा सकता है. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 26, 2026 at 1:49 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: अगर आप भी व्हाट्सएप चैट करने के लिए हर किसी इंसान के साथ अपना फोन नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं तो अब आपके लिए एक नया फीचर आने वाला है. व्हाट्सएप के इस नए फीचर का नाम यूज़रनेम है, जो कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पहले से ही उपलब्ध है. इस फीचर के आने के बाद आप किसी से भी बिना अपना फोन नंबर शेयर किए चैट कर सकेंगे. इसके लिए बस अपना यूनीक Username देना होगा और फिर आप चैट कर पाएंगे.

व्हाट्सएप पर जब कोई आपके Username के ज़रिए संपर्क करेगा तो उसे आपका फोन नंबर नहीं दिखेगा, सिर्फ आपका हैंडल नज़र आएगा. यह उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो किसी खरीदार, विक्रेता, कम्युनिटी ग्रुप या अनजान व्यक्ति से बात करते वक्त अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखना चाहते हैं.

इस फीचर के नियम

  1. Username 3 से 35 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए
  2. उसमें कम से कम एक अक्षर ज़रूर होना चाहिए.
  3. नाम में लेटर्स, नंबर, पीरियड और अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं चलेंगी जैसे कि "www" से शुरू होने वाले नाम, डोमेन एक्सटेंशन जैसे अंत वाले नाम और बार-बार आने वाले पीरियड वाले Username.

वैकल्पिक होगा यूज़रनेम फीचर

एक ज़रूरी बात यह है कि यह फीचर पूरी तरह से वैकल्पिक रहेगा. जो लोग पहले की तरह सिर्फ फोन नंबर से ही व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही चलाते रह सकते हैं. हर अकाउंट पर एक यूज़रनेम रखा जा सकेगा, जिसे बाद में बदला भी जा सकता है. यूज़रनेम बदलने से न तो पुरानी चैट पर कोई फर्क पड़ेगा और न ही अकाउंट की किसी अन्य गतिविधि पर. लॉगिन, वेरिफिकेशन और अकाउंट रिकवरी के लिए फोन नंबर पहले की तरह जुड़ा रहेगा.

कैसे बनाएं यूज़रनेम

व्हाट्सएप ने इस फीचर की टेस्टिंग Android और iOS दोनों यूज़र्स के साथ शुरू कर दी है कई लोगों को इस फीचर को यूज़ करने का मौका भी मिल रहा है. 2026 में इसे सभी के लिए रोलआउट किए जाने की उम्मीद है. Username सेट करना भी बेहद आसान होगा. इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

स्टेप 1: WhatsApp खोलें

स्टेप 2: Settings में जाएं

स्टेप 3: Profile सेक्शन में जाएं

स्टेप 4: Username का ऑप्शन मिलेगा, वहां अपना मनपसंद नाम टाइप करें,

स्टेप 5: WhatsApp चेक करेगा कि वह उपलब्ध है या नहीं और अगर है तो वह आपका हो जाएगा.

कुल मिलाकर यह फीचर डिजिटल प्राइवेसी की दिशा में व्हाट्सएप का एक अच्छा कदम है. आज जब ऑनलाइन फ्रॉड और नंबर की चोरी आम होती जा रही है, ऐसे में बिना नंबर शेयर किए बात करने का विकल्प वाकई बहुत काम का साबित हो सकता है.

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