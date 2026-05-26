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WhatsApp Chat करने के लिए अब फोन नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं, ऐसे बना सकेंगे अपना यूज़रनेम!

Username 3 से 35 कैरेक्टर का होगा और इसे बाद में बदला जा सकता है. ( Image Credit: Getty Images )

इसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं चलेंगी जैसे कि "www" से शुरू होने वाले नाम, डोमेन एक्सटेंशन जैसे अंत वाले नाम और बार-बार आने वाले पीरियड वाले Username.

व्हाट्सएप पर जब कोई आपके Username के ज़रिए संपर्क करेगा तो उसे आपका फोन नंबर नहीं दिखेगा, सिर्फ आपका हैंडल नज़र आएगा. यह उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो किसी खरीदार, विक्रेता, कम्युनिटी ग्रुप या अनजान व्यक्ति से बात करते वक्त अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखना चाहते हैं.

हैदराबाद: अगर आप भी व्हाट्सएप चैट करने के लिए हर किसी इंसान के साथ अपना फोन नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं तो अब आपके लिए एक नया फीचर आने वाला है. व्हाट्सएप के इस नए फीचर का नाम यूज़रनेम है, जो कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पहले से ही उपलब्ध है. इस फीचर के आने के बाद आप किसी से भी बिना अपना फोन नंबर शेयर किए चैट कर सकेंगे. इसके लिए बस अपना यूनीक Username देना होगा और फिर आप चैट कर पाएंगे.

एक ज़रूरी बात यह है कि यह फीचर पूरी तरह से वैकल्पिक रहेगा. जो लोग पहले की तरह सिर्फ फोन नंबर से ही व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही चलाते रह सकते हैं. हर अकाउंट पर एक यूज़रनेम रखा जा सकेगा, जिसे बाद में बदला भी जा सकता है. यूज़रनेम बदलने से न तो पुरानी चैट पर कोई फर्क पड़ेगा और न ही अकाउंट की किसी अन्य गतिविधि पर. लॉगिन, वेरिफिकेशन और अकाउंट रिकवरी के लिए फोन नंबर पहले की तरह जुड़ा रहेगा.

कैसे बनाएं यूज़रनेम

व्हाट्सएप ने इस फीचर की टेस्टिंग Android और iOS दोनों यूज़र्स के साथ शुरू कर दी है कई लोगों को इस फीचर को यूज़ करने का मौका भी मिल रहा है. 2026 में इसे सभी के लिए रोलआउट किए जाने की उम्मीद है. Username सेट करना भी बेहद आसान होगा. इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

स्टेप 1: WhatsApp खोलें

स्टेप 2: Settings में जाएं

स्टेप 3: Profile सेक्शन में जाएं

स्टेप 4: Username का ऑप्शन मिलेगा, वहां अपना मनपसंद नाम टाइप करें,

स्टेप 5: WhatsApp चेक करेगा कि वह उपलब्ध है या नहीं और अगर है तो वह आपका हो जाएगा.

कुल मिलाकर यह फीचर डिजिटल प्राइवेसी की दिशा में व्हाट्सएप का एक अच्छा कदम है. आज जब ऑनलाइन फ्रॉड और नंबर की चोरी आम होती जा रही है, ऐसे में बिना नंबर शेयर किए बात करने का विकल्प वाकई बहुत काम का साबित हो सकता है.