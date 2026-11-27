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WhatsApp पर आया नया Travel eSIM फीचर, पुराना नंबर बदले बिना विदेश में चलेगा इंटरनेट

जियो वेरीजोन स्मार्ट अक्सियाटा समेत कई कंपनियों के साथ साझेदारी कर चुनिंदा देशों में यह फीचर जल्द शुरू होगा. ( Getty Images )

हैदराबाद: WhatsApp ने एक बहुत काम का फीचर लॉन्च किया है. अब विदेश जाते समय डेटा प्लान खरीदना बहुत आसान हो गया है. आप व्हाट्सएप ऐप के अंदर ही Travel eSIM डेटा प्लान खरीद और इंस्टॉल कर सकते हैं. Android और iOS दोनों पर यह सुविधा आ रही है.

ऐप के अंदर कुछ ही टैप्स में डेटा ई-सिम खरीद सकते हैं. इसका प्रोसेस बहुत आसान है और खरीदने के बाद ई-सिम इंस्टॉल हो जाता है. इसके साथ जब आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर लोकल नेटवर्क से जुड़ते हैं तो डेटा चालू हो जाता है. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पुराना फोन नंबर वैसा ही रहता है, जैसा पहले था. व्हाट्सएप भी उसी नंबर पर चलता है और आपको नया नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ती.

व्हाट्सएप ने कई कंपनियों के साथ मिलकर इस फीचर को तैयार किया है. इनमें Jio, Smart Axiata, Smart Communications, Verizon और कुछ और कंपनियां शामिल हैं. इस फीचर की शुरुआत पहले कुछ चुनिंदा देशों में होगी. जब आपके देश में उपलब्ध होगा तो ऐप में दिखने लगेगा.

लोग यात्रा में व्हाट्सएप पर ही बोर्डिंग पास लेते हैं. डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर पिकअप का इंतजाम करते हैं और घरवालों को सुरक्षित पहुंचने की सूचना भी व्हाट्सएप के माध्यम से देते हैं. इन सभी कामों के लिए डेटा की जरूरत होती है और उसके लिए लोगों को पहले एयरपोर्ट पर सिम ढूंढना पड़ता था या महंगी रोमिंग लगानी पड़ती थी. अब इन झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा. ये सभी काम व्हाट्सएप के अंदर ही हो जाएंगे.

व्हाट्सएप के हेड कुणाल शाह ने भी एक्स पर इस फीचर का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप कहीं भी बिना रुकावट काम करना चाहिए, लोगों को स्टिकर आदि भेजने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, जो अक्सर विदेश यात्रा करते हैं. उनके लिए डेटा की चिंता कम हो जाएगी. इस फीचर की उपलब्धता को आप ऐप खोलकर अकाउंट सेटिंग में चेक कर सकते हैं.