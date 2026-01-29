WhatsApp का सब्सक्रिप्शन प्लान, एक्सक्लूसिव फीचर्स के लिए खर्च करने होंगे पैसे!
WhatsApp नया वैकल्पिक सब्सक्रिप्शन प्लान ला सकता है, जिसमें स्टिकर, थीम, ज्यादा चैट पिन और पर्सनलाइजेशन फीचर्स मिलेंगे.
Published : January 29, 2026 at 5:07 PM IST
हैदराबाद: WhatsApp को इस्तेमाल करने के लिए अभी तक आपने पैसे खर्च नहीं किए होंगे, लेकिन आने वाले वक्त में व्हाट्सएप के कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. दरअसल, व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स के बारे में जानकारी देने वाले प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट से पता चला है कि व्हाट्सएप अपने यूज़र्स के लिए एक नया वैकल्पिक सब्सक्रिप्शन प्लान लाने की तैयारी में है. यह प्लान पूरी तरह से ऑप्शनल होगा यानी यूज़र चाहें तो वो सब्सक्रिप्शन प्लान खरीद सकते हैं वरना नहीं. इसका मकसद यूज़र्स को ज्यादा पर्सनलाइजेशन और प्रोडक्टिविटी से जुड़े फीचर्स देना है. हालांकि, व्हाट्सएप पर बेसिक चैटिंग और प्राइवेसी से जुड़े सभी जरूरी फीचर्स पहले की तरह बिल्कुल फ्री रहेंगे.
फीचर ट्रैकर WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, यह नया सब्सक्रिप्शन प्लान अभी डेवलपमेंट स्टेज में है. इसे सबसे पहले WhatsApp के एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.4.8 में देखा गया है, जो गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम के जरिए कुछ यूज़र्स को मिल रहा है. हालांकि, फिलहाल इस फीचर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया है कि व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विस की दिशा में काम कर रहा है. व्हाट्सएप इस प्रीमियम प्लान को वेटलिस्ट सिस्टम के जरिए लॉन्च करेगा यानी जो यूज़र वेटलिस्ट में शामिल होंगे, उन्हें सब्सक्रिप्शन शुरू होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा. इसके बाद यूज़र खुद तय कर सकेंगे कि उन्हें यह पेड प्लान खरीदना है या नहीं.
📝 WhatsApp beta for Android 2.26.4.8: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 29, 2026
WhatsApp is working on an optional subscription plan that will provide access to exclusive features, and it will be available in a future update!https://t.co/xbogy6chR7 pic.twitter.com/Z7KiBa15mW
पेड प्लान की खास बातें
रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रीमियम प्लान में कई एक्सक्लूसिव स्टिकर्स, नए ऐप थीम्स और तीन से ज्यादा चैट्स को पिन करने की सुविधा मिल सकती है. अभी तक व्हाट्सएप चैट में आप अधिकतम 3 चैट्स को ही पिन कर सकते हैं, लेकिन पेड प्लान खरीदने वालों को ज्यादा चैट्स को पिन करने की सुविधा मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा खास चैट रिंगटोन, ऐप आइकन को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन और अलग-अलग आइकन डिज़ाइन का फीचर्स भी पेड यूज़र्स को मिल सकता है.
कंपनी आने वाले समय में इस प्रीमियम प्लान में और भी फीचर्स को जोड़ सकती है. इसके अलावा कंपनी यूज़र्स के फीडबैक्स के अनुसार फीचर्स को बदल सकती है या हटा भी सकती है. व्हाट्सएप ने अभी तक अपने पेड प्लान को लॉन्च करने की तारीख या कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. हालांकि, इतना जरूर माना जा रहा है कि अलग-अलग देशों में व्हाट्सएप पेड प्लान की कीमत अलग-अलग हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप का यह सब्सक्रिप्शन प्लान उस एड-फ्री प्लान से अलग होगा, जिसकी चर्चा पहले यूरोप और यूके के लिए की गई थी. वह प्लान अपडेट्स टैब से विज्ञापन हटाने पर फोकस करता है. व्हाट्सएप ने साफ किया है कि नए पेड प्लान्स से यूज़र्स की प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और चैटिंग के साथ-साथ एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सभी यूज़र्स के लिए फ्री ही रहेगा.