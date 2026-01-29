ETV Bharat / technology

WhatsApp का सब्सक्रिप्शन प्लान, एक्सक्लूसिव फीचर्स के लिए खर्च करने होंगे पैसे!

WhatsApp का नया प्रीमियम प्लान यूज़र्स को ज्यादा चैट कंट्रोल, एक्सक्लूसिव थीम्स और कस्टम आइकन सुविधा देगा. ( Meta )