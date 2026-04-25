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WhatsApp एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लाएगा 'Notification Bubbles' फ़ीचर, इस्तेमाल करना होगा आसान

हैदराबाद: इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp जल्द ही एक नए 'नोटिफिकेशन बबल्स' फीचर को पेश करने वाली है, जिसके साथ Android यूज़र्स के लिए चैट्स दिखने का तरीका बदल सकता है. एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है, जिससे दूसरे ऐप्स इस्तेमाल करते समय भी चैट की जा सकती है.

हालांकि यह फीचर अभी भी डेवलपमेंट फेज में है और अभी टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं है. संभावना जताई जा रही है कि इससे यूज़र्स को बार-बार स्क्रीन बदले बिना मैसेज मैनेज करने में आसानी होगी, और साथ ही यह Android के नेटिव इंटरफेस और मल्टीटास्किंग टूल्स के साथ भी बेहतर तालमेल बिठा पाएगा.

WhatsApp जल्द ही Android पर दे सकता है Messenger जैसे चैट बबल्स

फ़ीचर ट्रैकर WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मैसेजिंग ऐप Android पर नोटिफ़िकेशन बबल्स के लिए सपोर्ट पर काम कर रहा है. इस फ़ीचर से उम्मीद जताई जा रही है कि यह चैट्स को स्क्रीन पर फ़्लोटिंग आइकन्स के तौर पर दिखाएगा, जिससे अलग-अलग ऐप्स इस्तेमाल करते हुए भी बातचीत तक पहुंच बनी रहेगी.

इस फीचर से यूज़र्स किसी बबल पर टैप करके एक छोटा चैट विंडो खोल पाएंगे और पूरा ऐप खोले बिना ही जवाब दे पाएंगे. यह तरीका Facebook Messenger में दिखने वाले चैट हेड जैसा ही है. हालांकि यह फ़ीचर अभी भी डेवलपमेंट में है और अभी किसी भी Beta वर्जन में उपलब्ध नहीं है.

इस फीचर के आने वाले अपडेट में पेश किए जाने की उम्मीद है, और शायद इसे पहले कुछ चुनिंदा Android Beta यूज़र्स के लिए रोल आउट किया जाएगा, इसके बाद इसे बड़े लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि iOS नोटिफ़िकेशन बबल को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए iPhone वाले यूज़र्स इस फ़ीचर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.