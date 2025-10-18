WhatsApp अब लगाएगा Message Limit, स्पैम भेजने वालों पर बड़ी लगाम
WhatsApp अब ऐसे यूज़र्स और बिज़नेस पर लगाम लगाएगा जो बिना रिप्लाई मिले बार-बार मैसेज भेजते हैं.
Published : October 18, 2025 at 4:16 PM IST
हैदराबाद: मेटा की लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है, जिसे स्पैम मैसेज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है. इस फीचर के तहत अगर कोई यूज़र या बिजनेस किसी अनजान नंबर पर बार-बार मैसेज भेजता है और सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता तो व्हाट्सएप ऐसे मैसेजों की एक लिमिट सेट करेगा. इसका मतलब है कि अनजान नंबर्स से आने वाले मैसेज पर अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ मैसेजों के बाद उन अनजान नंबर्स से आपके पास कोई मैसेज नहीं आएगा. इस तरह से व्हाट्सएप अब मैसेज लिमिट फीचर पर काम कर रही है. आइए हम आपको इस नए फीचर के बारे में बताते हैं.
व्हाट्सएप का नया मैसेज लिमिट फीचर
टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप अब ऐसे यूज़र्स या बिजनेस अकाउंट्स को अनजान लोगों को मैसेज भेजने की एक लिमिट सेट करेगा, जिसके बाद वो मैसेज नहीं भेज पाएंगे. यह मैसेज लिमिट हर महीने तय होगी.
- इसका मतलब है कि अगर आप किसी ऐसे कॉन्टैक्ट को मैसेज भेजते हैं जिसने रिप्लाई नहीं किया, तो वह मैसेज आपके महीने की लिमिट में काउंट होगा.
- WhatsApp इस लिमिट को अभी टेस्ट कर रहा है और हर देश में अलग-अलग लिमिट रखकर देखेगा कि कौन सा सिस्टम बेहतर काम करता है.
- जैसे ही आप लिमिट के करीब पहुंचेंगे, ऐप में पॉप-अप वार्निंग आएगी जिसमें बताया जाएगा कि आप कितने मैसेज और भेज सकते हैं.
क्या आम यूज़र पर असर पड़ेगा?
कंपनी का कहना है कि उनके द्वारा तय की गई लिमिट तक आम यूज़र्स शायद ही पहुंच पाएगा, क्योंकि इस फीचर को सिर्फ स्पैम रोकने के लिए बनाया गया है और ज्यादातर आम यूज़र्स इतने सारे मैजेस नहीं भेजते हैं कि वो स्पैम की कैटेगिरी में आ जाए. कंपनी ने कहा है कि अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं और उधर से रिप्लाई आता है, तो वो मैसेज लिमिट में काउंट नहीं होगा. इसका मतलब यह फीचर उन यूज़र्स और बिज़नेस को टारगेट करेगा जो अनजान लोगों को बार-बार मैसेज भेजते हैं.
स्पैम रोकने के लिए व्हाट्सएप के पुराने कदम
पिछले कुछ सालों में WhatsApp ने कई नए सेफ्टी टूल्स और प्राइवेसी अपडेट्स जारी किए हैं, जैसे कि –
|फीचर
|काम
|Lock Screen से Block करने का ऑप्शन
|बिना चैट खोले सीधे ब्लॉक करें
|Marketing Messages Unsubscribe
|ब्रॉडकास्ट या प्रमोशनल मैसेज बंद करें
|Unwanted Groups छोड़ने का आसान तरीका
|ग्रुप से बिना किसी को बताए बाहर निकलें
|Bulk Messaging लिमिट
|नए यूज़र्स के लिए एक साथ मैसेज भेजने पर रोक
कहां और कब होगा लॉन्च?
- WhatsApp इस नए फीचर को फिलहाल US और Canada में टेस्ट कर रहा है.
- आने वाले हफ्तों में कंपनी इसे कई और देशों में भी ट्रायल के तौर पर शुरू करेगी.
- अगर ये टेस्ट सफल रहे, तो आने वाले महीनों में ग्लोबली रोलआउट की उम्मीद है.