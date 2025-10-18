ETV Bharat / technology

WhatsApp अब लगाएगा Message Limit, स्पैम भेजने वालों पर बड़ी लगाम

WhatsApp पर अब बिना जवाब वाले मैसेज की लिमिट तय होगी. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

हैदराबाद: मेटा की लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है, जिसे स्पैम मैसेज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है. इस फीचर के तहत अगर कोई यूज़र या बिजनेस किसी अनजान नंबर पर बार-बार मैसेज भेजता है और सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता तो व्हाट्सएप ऐसे मैसेजों की एक लिमिट सेट करेगा. इसका मतलब है कि अनजान नंबर्स से आने वाले मैसेज पर अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ मैसेजों के बाद उन अनजान नंबर्स से आपके पास कोई मैसेज नहीं आएगा. इस तरह से व्हाट्सएप अब मैसेज लिमिट फीचर पर काम कर रही है. आइए हम आपको इस नए फीचर के बारे में बताते हैं. व्हाट्सएप का नया मैसेज लिमिट फीचर टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप अब ऐसे यूज़र्स या बिजनेस अकाउंट्स को अनजान लोगों को मैसेज भेजने की एक लिमिट सेट करेगा, जिसके बाद वो मैसेज नहीं भेज पाएंगे. यह मैसेज लिमिट हर महीने तय होगी. इसका मतलब है कि अगर आप किसी ऐसे कॉन्टैक्ट को मैसेज भेजते हैं जिसने रिप्लाई नहीं किया, तो वह मैसेज आपके महीने की लिमिट में काउंट होगा.

WhatsApp इस लिमिट को अभी टेस्ट कर रहा है और हर देश में अलग-अलग लिमिट रखकर देखेगा कि कौन सा सिस्टम बेहतर काम करता है.

जैसे ही आप लिमिट के करीब पहुंचेंगे, ऐप में पॉप-अप वार्निंग आएगी जिसमें बताया जाएगा कि आप कितने मैसेज और भेज सकते हैं.