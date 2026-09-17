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iPhone में आ सकता है 3 व्हाट्सएप अकाउंट चलाने वाला फीचर, जानें डिटेल्स

हर अकाउंट का चैट हिस्ट्री, नोटिफिकेशन और प्राइवेसी सेटिंग अलग रहेगा जिससे काम और निजी नंबर दोनों मैनेज करना आसान होगा. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए एक अच्छी ख़बर सामने आई है. अब कंपनी आईफोन यूज़र्स को एक ही ऐप में तीन अकाउंट जोड़ने की सुविधा देने पर काम कर रही है. अभी तक एक आईफोन पर यूज़र्स ज्यादा से ज्यादा दो व्हाट्सएप अकाउंट को ही जोड़ सकते थे, लेकिन अब कंपनी तीसरा अकाउंट भी जोड़ने की तैयारी कर रही है.

WABetaInfo नाम की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक, कंपनी इस नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है, जिसके रोलआउट होने के बाद आईफोन यूज़र्स अपने एक ही आईफोन में व्हाट्सएप के तीन अलग-अलग अकाउंट को यूज़ कर पाएंगे.

टेस्टिंग मोड में फीचर

जून 2026 में व्हाट्सएप ने आईफोन पर मल्टी अकाउंट सपोर्ट शुरू किया था. उससे पहले आईफोन यूज़र्स को दूसरे नंबर चलाने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता था. अब एक ही ऐप में दो अकाउंट आसानी से चल जाते हैं. अब कंपनी इस फीचर को और आगे बढ़ाने जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्टिंग में देखा गया है कि यूज़र्स तीन अकाउंट जोड़ सकेंगे.

हालांकि, इस नए अपकमिंग फीचर की जानकारी देने के बाद व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स की जानकारियों को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने इस फीचर के बारे में एक और जानकारी दी. उन्होंने अपने पोस्ट करते हुए बताया, आईफोन में तीन व्हाट्सएप अकाउंट वाले फीचर को लाने वाले मामले में और जांच करने के बाद, हमें लगता है कि व्हाट्सएप फिलहाल तीसरा प्रोफाइल लाने का कोई प्लान नहीं बना रहा है. हालांकि, व्हाट्सएप ने ऐप को दो से अधिक अकाउंट्स सपोर्ट करने योग्य बनाने पर काम किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस ऑप्शन को अभी शुरू करने का कोई प्लान नहीं है.