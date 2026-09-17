iPhone में आ सकता है 3 व्हाट्सएप अकाउंट चलाने वाला फीचर, जानें डिटेल्स
WhatsApp आईफोन यूजर्स को एक ही ऐप में तीन अलग-अलग अकाउंट जोड़ने और आसानी से स्विच करने की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है।
Published : September 17, 2026 at 8:57 PM IST
हैदराबाद: व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए एक अच्छी ख़बर सामने आई है. अब कंपनी आईफोन यूज़र्स को एक ही ऐप में तीन अकाउंट जोड़ने की सुविधा देने पर काम कर रही है. अभी तक एक आईफोन पर यूज़र्स ज्यादा से ज्यादा दो व्हाट्सएप अकाउंट को ही जोड़ सकते थे, लेकिन अब कंपनी तीसरा अकाउंट भी जोड़ने की तैयारी कर रही है.
WABetaInfo नाम की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक, कंपनी इस नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है, जिसके रोलआउट होने के बाद आईफोन यूज़र्स अपने एक ही आईफोन में व्हाट्सएप के तीन अलग-अलग अकाउंट को यूज़ कर पाएंगे.
टेस्टिंग मोड में फीचर
जून 2026 में व्हाट्सएप ने आईफोन पर मल्टी अकाउंट सपोर्ट शुरू किया था. उससे पहले आईफोन यूज़र्स को दूसरे नंबर चलाने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता था. अब एक ही ऐप में दो अकाउंट आसानी से चल जाते हैं. अब कंपनी इस फीचर को और आगे बढ़ाने जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्टिंग में देखा गया है कि यूज़र्स तीन अकाउंट जोड़ सकेंगे.
हालांकि, इस नए अपकमिंग फीचर की जानकारी देने के बाद व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स की जानकारियों को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने इस फीचर के बारे में एक और जानकारी दी. उन्होंने अपने पोस्ट करते हुए बताया, आईफोन में तीन व्हाट्सएप अकाउंट वाले फीचर को लाने वाले मामले में और जांच करने के बाद, हमें लगता है कि व्हाट्सएप फिलहाल तीसरा प्रोफाइल लाने का कोई प्लान नहीं बना रहा है. हालांकि, व्हाट्सएप ने ऐप को दो से अधिक अकाउंट्स सपोर्ट करने योग्य बनाने पर काम किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस ऑप्शन को अभी शुरू करने का कोई प्लान नहीं है.
After looking into this further, I see that WhatsApp may not currently be planning a third profile. Although WhatsApp worked on making the app support more than two accounts, it seems that there are no current plans to introduce this option.— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 16, 2026
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बहरहाल, रिपोर्ट के मुताबिक, जब आईफोन में तीन अकाउंट्स वाला फीचर आएगा तब अकाउंट सेलेक्टर के लिए स्क्रीन पर नाम, प्रोफाइल फोटो और फोन नंबर दिखेंगे. जो अकाउंट एक्टिव होगा, उसके पास हरा टिक मार्क रहेगा. दो अकाउंट जोड़ने के बाद भी नीचे Add account का ऑप्शन दिखेगा. इससे यूज़र तीसरा अकाउंट आसानी से जोड़ सकेंगे.
रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है. बीटा टेस्टर्स को भी अभी यह सुविधा नहीं मिली है. इस कारण आम यूज़र्स तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है. कंपनी भविष्य में तीन से ज्यादा अकाउंट का भी सपोर्ट दे सकती है.
हर अकाउंट की अपनी अलग जानकारी रहेगी
तीन अकाउंट जोड़ने के बाद भी हर अकाउंट पूरी तरह अलग रहेगा. एक अकाउंट की चैट हिस्ट्री दूसरे अकाउंट में नहीं दिखेगी. नोटिफिकेशन भी अलग-अलग आएंगे. प्राइवेसी सेटिंग्स, बैकअप और मीडिया फाइल्स भी हर अकाउंट की अपनी-अपनी अलग होंगी. इससे यूज़र को कोई उलझन नहीं होगी. काम का नंबर और घर का नंबर दोनों एक ही फोन में आसानी से मैनेज हो पाएंगे.