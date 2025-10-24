ETV Bharat / technology

WhatsApp में आ रहे कई नए फीचर्स, चैट विंडो में डायरेक्ट होगी स्टोरेज मैनेजमेंट

व्हाट्सएप चैट विंडो में नया स्टोरेज शॉर्टकट आया है. इसमें फाइल्स साइज वाइज लिस्ट होंगी और बल्क डिलीट से मेमोरी फ्री होगी.

WhatsApp is testing a new shortcut in its beta version that lets you check and delete storage directly from chats.
व्हाट्सएप बीटा में चैट से स्टोरेज चेक और डिलीट का नया शॉर्टकट टेस्ट हो रहा है. (फोटो क्रेडिट: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 24, 2025 at 2:02 PM IST

हैदराबाद: व्हाट्सएप हमेशा अपने यूज़र्स को आकर्षित बनाए रखने के लिए नए फीचर्स पर काम करता रहता है. इस बार व्हाट्सएप अपने एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए कुछ कमाल के फीचर्स का टेस्ट कर रहा है. इससे यूज़र्स के लिए स्टोरेज को मैनेज करना काफी आसान हो जाएगा. अब उन्हें सेटिंग्स में जाकर फाइल्स ढूंडने की टेंशन नहीं होगी. वह सीधा चैट विंडो से ही स्टोरेज मैनेजमेंट कर पाएंगे और अगर चाहें तो डिलीट भी कर पाएंगे.

स्टोरेज मैनेजमेंट की समस्या

अगर व्हाट्सएप पर कई महीनों से चैट कर रही है, फॉरवर्डेड मीम्स, फैमिली ग्रुप की वीडियोज़ - इन सभी चीजों को मिलाकर फोन की स्टोरेज फुल हो जाती है. इसे खाली करने के लिए पहले लोगों को सेटिंग्स में जाना पड़ता था, उसके बाद स्टोरेज एंड डेटा में, वहां से फाइल्स सॉर्ट करके डिलीट करना पड़ता था. इसमें यूज़र्स का काफी समय बर्बाद होता था और इस प्रोसेस में काफी कंफ्यूज़न भी थी.

अब व्हाट्सएप ने यूज़र्स की इस समस्या को ठीक करने का फैसला ले लिया है. व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स को ट्रैक करने वाला प्लेटफॉर्म WABetaInfo ने खुलासा किया है कि व्हाट्सएप एक क्विक शॉर्टकट ला रहा है, जो चैट विंडो के अंदर ही काम करेगा. इसका मतलब है कि किसी ग्रुप या पर्सनल चैट में बैठे-बैठे स्टोरेज चेक भी कर सकते हैं और उसे क्लीन भी सकते हैं.

इसके खास फीचर्स

  • इसके लिए आप व्हाट्सएप चैट ओपन करेंगें. वहां एक नया टैप ऑप्शन मिलेगा, जिसे टैप करने से स्क्रीन पर स्टोरेज मैनेजमेंट वाला पेज खुल जाएगा.
  • सभी चैट्स से शेयर्ड फाइल्स (फोटोज, वीडियोज, डॉक्स) एक लिस्ट में दिखेंगी. यह साइज़ के हिसाब से घटते हुए क्रम में दिखाई देंगी. इसका मतलब सबसे बड़ी फाइल उपर होगी और छोटी नीचे. इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौनसी फाइल ज्यादा स्पेस का यूज़ कर रही है और उसे डिलीट करना चाहिए या नहीं.
  • इसके अलावा आप आसानी से किसी भी यूज़लेस फाइनल्स को सिलेक्ट करके सिंगल क्लिक में डिलीट कर सकते हैं. कई फाइल्स को एक-साथ मार्क करके बल्क में रिमूव यानी डिलीट कर सकते हैं. किसी जरूरी फाइल्स, फोटो या मैसेज को स्टार मार्क करने पर वो एक्सीडेंटली डिलीट नहीं होगा.

WABetaInfo के मुताबिक, व्हाट्सएप का यह नया फीचर फिलहाल टेस्टिंग फेज़ में है और अभी तक इसका इस्तेमाल सिर्फ चुनिंदा बीटा यूज़र्स ही कर पर रहे हैं. आप गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम को जॉइन करके आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसे फेज़वाइज़ में रोलआउट किया जाएगा. इसका मतलब है कि सभी बीटा यूज़र्स को भी इसकी उपलब्धता एकसाथ नहीं मिलेगी.

वहीं, इस फीचर का स्टेबल वर्ज़न लॉन्च होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एंड्रॉयड यूज़र्स को यह फीचर पहले मिल जाएगा. आईफोन यूज़र्स को इस फीचर के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

WHATSAPP
WHATSAPP STORAGE MANAGEMENT BETA
WHATSAPP CHAT STORAGE SHORTCUT
BULK DELETE MEDIA IN WHATSAPP
WHATSAPP LATEST FEATURE

