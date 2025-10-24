ETV Bharat / technology

WhatsApp में आ रहे कई नए फीचर्स, चैट विंडो में डायरेक्ट होगी स्टोरेज मैनेजमेंट

व्हाट्सएप बीटा में चैट से स्टोरेज चेक और डिलीट का नया शॉर्टकट टेस्ट हो रहा है. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

हैदराबाद: व्हाट्सएप हमेशा अपने यूज़र्स को आकर्षित बनाए रखने के लिए नए फीचर्स पर काम करता रहता है. इस बार व्हाट्सएप अपने एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए कुछ कमाल के फीचर्स का टेस्ट कर रहा है. इससे यूज़र्स के लिए स्टोरेज को मैनेज करना काफी आसान हो जाएगा. अब उन्हें सेटिंग्स में जाकर फाइल्स ढूंडने की टेंशन नहीं होगी. वह सीधा चैट विंडो से ही स्टोरेज मैनेजमेंट कर पाएंगे और अगर चाहें तो डिलीट भी कर पाएंगे.

स्टोरेज मैनेजमेंट की समस्या

अगर व्हाट्सएप पर कई महीनों से चैट कर रही है, फॉरवर्डेड मीम्स, फैमिली ग्रुप की वीडियोज़ - इन सभी चीजों को मिलाकर फोन की स्टोरेज फुल हो जाती है. इसे खाली करने के लिए पहले लोगों को सेटिंग्स में जाना पड़ता था, उसके बाद स्टोरेज एंड डेटा में, वहां से फाइल्स सॉर्ट करके डिलीट करना पड़ता था. इसमें यूज़र्स का काफी समय बर्बाद होता था और इस प्रोसेस में काफी कंफ्यूज़न भी थी.

अब व्हाट्सएप ने यूज़र्स की इस समस्या को ठीक करने का फैसला ले लिया है. व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स को ट्रैक करने वाला प्लेटफॉर्म WABetaInfo ने खुलासा किया है कि व्हाट्सएप एक क्विक शॉर्टकट ला रहा है, जो चैट विंडो के अंदर ही काम करेगा. इसका मतलब है कि किसी ग्रुप या पर्सनल चैट में बैठे-बैठे स्टोरेज चेक भी कर सकते हैं और उसे क्लीन भी सकते हैं.