WhatsApp में जल्द आएगा Group Member Tag फीचर, हर यूज़र बना पाएगा अपनी पहचान

WhatsApp एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है जिसमें यूज़र ग्रुप में अपने नाम के साथ कस्टम टैग जोड़ सकेंगे, जिससे पहचान आसान होगी.

WhatsApp Beta spotted a new Group Member Tag feature that lets users add role-based tags of up to 30 characters to their names.
WhatsApp Beta में नया Group Member Tag फीचर दिखा, जिससे यूज़र्स 30 अक्षरों तक का रोल-बेस्ड टैग अपने नाम के साथ जोड़ पाएंगे (फोटो क्रेडिट: WABetaInfo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 22, 2025 at 4:15 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: WhatsApp ने अपने ग्रुप चैट्स सर्विस में एक नया फीचर जोड़ा गया है. कंपनी ने इसे पहले से ज्यादा ऑर्गनाइज्ड बनाने का फैसला किया है और उसके लिए एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है, जिसमें यूज़र्स खुद को कस्टम टैग दे सकेंगे. इस फीचर को फिलहाल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीटा यूज़र्स के लिए लाइव किया गया है, जिसके जरिए कंपनी अपने इस नए फीचर का फीडबैक लेगी. आइए हम इसे आसान तरीके से समझते हैं कि नया टैग सिस्टम आखिर क्या करता है और यह यूज़र्स के कैसे काम आएगा.

WhatsApp Group Member Tag क्या है?

WABetaInfo की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इस फीचर को ऐसे समझिए जैसे किसी ऑफिस या टीम में सबके पास अपना-अपना रोल होता है, जैसे - Coach, Manager, Moderator, Editor आदि. अब WhatsApp ग्रुप में भी आप अपने नाम के साथ ऐसा ही टैग लगा सकते हैं. इस फीचर की कुछ खास बातें निम्नलिखित हैं:

  • हर यूज़र अपने लिए खुद टैग सेट कर सकता है
  • टैग की लंबाई 30 कैरेक्टर्स तक हो सकती है
  • टैग में स्पेशल कैरेक्टर, लिंक या चेकमार्क नहीं चलेंगे
  • टैग सिर्फ उस ग्रुप में दिखाई देगा जहां सेट किया गया है
  • ग्रुप एडमिन इसमें दखल नहीं दे सकते
  • टैग रीइंस्टॉल या डिवाइस चेंज करने पर भी नहीं हटेगा
  • मौजूदा और नए दोनों ग्रुप्स में टैग जोड़ा जा सकता है

यह फीचर ग्रुप में आपकी पहचान क्लियर करने में मदद करेगा. यह फीचर खासकर क्लास ग्रुप्स, ऑफिस प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स टीमें, कम्युनिटी ग्रुप्स या किसी भी टॉपिक-बेस्ड ग्रुप में आपकी पहचान बताने में मदद करेगा.

टैग के उदाहरण

  • Project Manager
  • Coach
  • Designer
  • Moderator
  • Writer
  • Organizer
  • Team Lead
  • Photographer

कैसे जोड़ें अपना Group Tag?

स्टेप 1: WhatsApp खोलें और जिस ग्रुप में टैग लगाना है, उसे ओपन करें

स्टेप 2: Group Info में जाएं और लिस्ट में अपने नाम पर टैप करें

स्टेप 3: अब अपनी पसंद का टैग टाइप करें

स्टेप 4: Save दबाएं और फिर आपका टैग पूरे ग्रुप को दिखाई देगा

अभी कौन इस्तेमाल कर सकता है?

यह फीचर फिलहाल WhatsApp Beta for Android (v2.25.17.42) यानी एंड्रॉयड ओएस के व्हाट्सएप बीटा यूज़र्स के लिए उपलब्ध है. हालांकि, जल्द ही इसे सभी यूज़र्स के लिए भी रोलआउट किया जाएगा.

