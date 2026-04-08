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WhatsApp पर आ रही पेड चैनल्स की सुविधा, अब व्हाट्सएप से भी पैसे कमा सकेंगे क्रिएटर्स!

फ्री यूजर्स को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि सामान्य अपडेट्स पहले की तरह सभी को उपलब्ध रहेंगे और सब्सक्रिप्शन पूरी तरह वैकल्पिक होगा. ( Meta )

हैदराबाद: WhatsApp जल्द ही अपने चैनल्स को नया रूप देने वाला है. कंपनी अभी पेड चैनल्स और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की सुविधा पर काम कर रही है. इससे चैनल बनाने वाले लोग अपनी मेहनत से कमाई कर सकेंगे और यूज़र्स को एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा. यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और एंड्रॉयड के कुछ बीटा वर्ज़न में टेस्ट हो रहा है. Wabetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप चैनल्स शुरू से फ्री रहे हैं. लोग बिना किसी पैसे दिए अपनी पसंद के चैनल फॉलो कर अपडेट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अब क्रिएटर्स के लिए नई संभावनाओं को खोला जा रहा है. अब वो अफने चैनल में पेड सब्सक्रिप्शन को जोड़ सकेंगे. सब्सक्राइब करने वाले यूज़र्स को स्पेशल और एक्सक्लूसिव पोस्ट्स मिलेंगे, जबकि फ्री यूज़र्स को पुरानी तरह नॉर्मल अपडेट्स की जानकारी मिलती रहेगी. यह फीचर दोनों तरफ के लिए फायदेमंद हो सकती है. चैनल के मालिक चैनल की जानकारी वाले स्क्रीन पर आसानी से सब्सक्रिप्शन सेट कर सकेंगे. वो तय करेंगे कि कितना चार्ज करना है. सब्सक्राइब करने के बाद यूजर्स को फ्री और पेड कंटेंट को अलग-अलग फिल्टर से देखने की सुविधा मिलेगी, ताकि कोई कन्फ्यूजन न हो. उधर फ्री एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसा ही रहेगा. कोई भी यूजर बिना पैसे दिए चैनल फॉलो कर सकता है.