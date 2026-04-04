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WhatsApp का नया फीचर: अब एक ही जगह पर दिखेगी सभी ऑनलाइन लोगों की लिस्ट

यह सुविधा प्राइवेसी सेटिंग्स का पूरा सम्मान करते हुए काम करेगी और जल्द ही आईओएस पर भी उपलब्ध हो सकती है. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: व्हाट्सएप भारत समेत दुनिया के कई देशों में सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप में से एक है. इस ऐप में हमेशा नए फीचर्स आते रहते हैं और कंपनियां भी किसी न किसी नए फीचर्स पर काम करती रहती है. इस बार कंपनी एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है, जिसका यूज़र्स को काफी फायदा हो सकता है. व्हाट्सएप अपने एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.13.3 में टेस्ट कर रहा है. इस फीचर के आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में से अभी कौन-कौन ऑनलाइन है, उसकी पूरी लिस्ट एक जगह पर दिखाई देगी.

अभी तो किसी को ऑनलाइन देखने के लिए आपको उसका चैट खोलना पड़ता है और वहां 'Online' लिखा देखना होता है. इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है और हरेक इंसान की चैट देखकर ऑनलाइन स्टेट्स चेक करना तो और भी ज्यादा टाइम वाला काम है. अब व्हाट्सएप के इस अपकमिंग फीचर की मदद से आप एक ही जगह पर सभी ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट देख पाएंगे. इसमें सबसे पहले जो लोग अभी ऑनलाइन हैं उनकी लिस्ट आएगी, उसके बाद हाल ही में एक्टिव रहे लोगों के नाम आएंगे. इन नामों के साथ '5 मिनट पहले' जैसी जानकारी भी रहेगी.

ऑनलाइन स्टेट्स देखकर चैट होगी शुरू

यह सेक्शन स्क्रॉल करने लायक होगा और आप सीधे वहां से चैट शुरू कर सकेंगे. व्हाट्सएप सेटिंग्स में यह नया हब बनेगा. लिस्ट को नाम के हिसाब से या ऑनलाइन स्टेटस के हिसाब से शॉर्ट भी किया जा सकेगा. अगर किसी ने अपनी लास्ट सीन छुपा रखी है तो वह इस लिस्ट में नहीं दिखेगा. यानी प्राइवेसी पर पूरा ध्यान रखा गया है.